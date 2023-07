Daniel Maza presenta su nuevo disco en vivo en Bebop este sábado

El bajista, compositor y cantante Daniel Maza, uno de los mayores representantes de la música rioplatense de la actualidad, presenta este sábado en vivo su nuevo álbum Melomazeando, un recorrido de composiciones propias y ajenas por el candombe, el jazz, el funk y el rock, atravesado por el virtuosismo y la pasión del reconocido músico uruguayo.

La presentación, junto a Fabián Miodownik en batería, Leandro Marquesano en piano, Ramiro Cubilla en guitarra y Agostina Bertozzi en percusión, tendrá lugar con dos funciones en Bebop Club el sábado 22 de julio a las 20 y 22.45 h.

El lanzamiento del disco completo en las principales plataformas digitales fue el viernes 19 de mayo. Los primeros adelantos fueron Con esa voz y Tema para Astor.

Melomazeando (Los Años Luz Discos) contiene nueve composiciones: “Tema de Benja” (funk en 7/8) y “Tema de Astor” (balada), ambos dedicados a dos de los nietos de Maza; “Para Marcelo” (chacha); “Kandorina” (milongón); “La última lágrima” (balada escrita en parcería con Julio César Cerdeira); “El Danzón” (danzón cubano) y “Candombe pa’la”, todos de autoría propia, así como “Con esa voz”, candombe-rock de Julio Fontenla, y “La madrugada”, de Hugo Fattoruso.

“Hacer un disco es una necesidad que pide el cuerpo cada tanto, y en mi caso en particular es sin tiempo: no me puedo sentar a hacer un disco. Para mí un disco va naciendo, se van componiendo temas; al otro día te levantás y sale otro, y van surgiendo ideas; tal vez de algo que había quedado guardado de antes sale una nueva canción”, dice Maza.

“Lo que me inspira a componer son situaciones, o gente querida. Y ahí empieza la onda de querer hacer un disco nuevo. Eso es lo que es este álbum para mí. Principalmente en Melomazeando hay melodías que se pueden cantar. Tiene jazz y fusión”, añadió.

“Ahora que ya terminé de grabarlo y editarlo, viene la etapa de presentación y de tocarlo por todos lados. Ojalá el disco llegue a la mayor cantidad de gente posible desde las plataformas y ojalá les guste y vengan a vernos”.

Daniel Maza nació en 1959 en Montevideo. Se crió en una familia de músicos y desde pequeño comenzó a tocar la guitarra y otros instrumentos. Se radicó en Argentina a principios de los 80 donde comenzó una carrera artística que lo relacionó con las figuras más importantes de la música de la escena nacional e internacional.

Músico, cantante y bajista, compartió jam sessions con Ray Barreto, Simon Phillips, Djavan, Steve Lukather (Toto), Jeff Andrews y Richie Morales. Acompañó en distintas giras a Willie Chirino, Hugo Fattoruso, y a los percusionistas cubanos Changuito y Tata Güines. Fue convocado por Celia Cruz para realizar diversas presentaciones en Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Argentina.

Compartió escenario con Arismar Do Spiritu Santo y Toninho Horta. Realizó sesiones de grabación y presentaciones con Valeria Lynch, integró el grupo de Horacio Fontova, la banda de Luis Salinas y del Edelmiro Molinari Trío junto a Sebastián Peyceré. Participó en los dos últimos discos de Mercedes Sosa, Cantora 1 y Cantora 2. También grabó con Jairo en Ferroviario, Guillermo Fernández en De gitanos y tangueros, Raúl Carnota en Espejos II, con Kevin Johansen y Julia Zenko, entre muchos otros.

Cuenta con ocho producciones discográficas con sus propios proyectos: Música Destilada (Daniel Maza Trio, 2004), Vamo ‘Arriba (Daniel Maza Trio, 2005), Al Contado (Daniel MazaGrupo - 2007), De Feria (Daniel Maza Grupo, 2010), Solo los Dos (Daniel Maza y Lorena Astudillo - 2011), Tango del Este (Trío Hugo Fattoruso, Daniel Maza y Osvaldo Fattoruso - 2011), Cuarteto Oriental (Osvaldo Fattoruso, Daniel Maza, Hugo Fattoruso y Leonardo Amuedo - 2012) y Vo! (Daniel Maza Grupo, 2015, nominado a los Premios Gardel). Recientemente fue invitado como bajista de la gira de Larry Carlton por Argentina y Brasil.