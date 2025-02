El director de 'Emilia Pérez' critica las declaraciones de Karla Sofía Gascón: “No hablé con ella, tiene una actitud autodestructiva”

Las críticas hacia Karla Sofía Gascón por los comentarios racistas que hizo hace años en Twitter no cesan. Ahora fue Jacques Audiard, el director de su película Emilia Pérez quien, en una entrevista exclusiva con Deadline rechazó de forma tajante no solo aquellos tuits, sino también la actitud que tuvo la actriz española posteriormente.

Audiard, que hasta ahora no se había pronunciado, la acusó de dañar a las personas en torno al filme, como a él mismo o Zoe Saldaña, ambos nominados al Oscar y que, según los medios, podrían ver peligrar sus posibilidades en la ceremonia que tendrá lugar el próximo 2 de marzo. Gascón está nominada como Mejor Actriz y es la primera mujer trans en optar a esta estatuilla.

Audiard, que califica lo que dijo Gascón como “inexcusable”, reconoce que ni siquiera se puso en contacto con ella. “No hablé con ella y no quiero hacerlo. Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así. ¿Por qué se está haciendo daño a sí misma? ¿Por qué?”

El cineasta, que opta al Oscar al Mejor director y a la Mejor película internacional cree que la actitud de la española está dañando a él y las actrices del filme. “No lo entiendo, y lo que tampoco entiendo de esto es por qué está haciendo daño a personas que eran muy cercanas a ella. Estoy pensando en cómo está haciendo daño a los demás, en cómo está haciendo daño al equipo y a todas estas personas que trabajaron tan increíblemente duro en esta película. Estoy pensando en mí, estoy pensando en Zoe y Selena. No entiendo por qué sigue haciéndonos daño”, añadió.

Audiard cree que ella necesita espacio para reflexionar y hacerse responsable de sus acciones“ y recordó la gran relación que tuvieron en el set, que consideraba que estaba ”basada en la confianza“. ”Cuando tenés ese tipo de relación y de repente leés algo que esa persona dijo, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un agujero“, aseguró.

Para el cineasta, Karla Sofía Gascón “se está haciendo la víctima”. “Habla de sí misma como víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no duelen”, dijo y aseguró que él mantendrá su campaña por los Oscar activa, acudiendo a los coloquios y premios y que lo hará junto a Zoe Saldaña.