La familia de la actriz Anne Heche no espera que sobreviva, tras accidente automovilístico

Anne Heche permanece en coma, internada en el Centro de Quemados Grossman del hospital de West Hills de Los Ángeles, California. Sufre de “una grave lesión cerebral anóxica”, cuando el cerebro se ve privado de oxígeno. Cuenta con respiración asistida, pero ha sido declarada con muerte cerebral y se le retirará el soporte vital.

“Queremos agradecer a todos sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y dar las gracias a los dedicados médicos y a las maravillosas enfermeras”, expresaron los familiares. “Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y se la mantiene con soporte vital para determinar si alguno es viable”.

Heche, de 53 años, es madre de dos hijos. Su nombre comenzó a sonar en el mundo del espectáculo cuando fue nominada como actriz joven en una serie dramática en los premios Emmy por su actuación en el programa “Another World”, a finales de los años 80. Más tarde, se consolidó en Hollywood con películas como “Donnie Brasco” (1997), “Volcano” (1997) y “I Know What You Did Last Summer” (1997).

La actriz también fue conocida por su relación con la presentadora Ellen DeGeneres a finales de los 90, en una época en que las relaciones homosexuales no eran difundidas en Hollywood. Heche “luchó especialmente por la aceptación de uno mismo, ames a quien ames. Será recordada por su valiente honestidad y echada de menos por su luz”, dijo la familia.

El accidente

Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el Mini Cooper azul de Heche que viajaba a altas velocidades “estalló en un fuerte incendio”, después de que se saliera del camino y se introdujera más de 9 metros en el interior de la casa del barrio de Mar Vista, que quedó “inhabitable”. Una mujer que se encontraba dentro de la casa sufrió heridas leves, pero recibió atención médica.

La actriz sufrió una “lesión pulmonar significativa que requirió ventilación mecánica” y “quemaduras que requieren intervención quirúrgica”. Varias dotaciones de bomberos trabajaron para sacarla de los escombros y llevarla a un hospital cercano, en un operativo que fue cuestionado por demorarse más de una hora hasta llegar al lugar de los hechos. Heche pudo comunicarse con dificultades en el momento de su rescate, pero perdió el conocimiento poco después y no ha vuelto a cobrar la conciencia.

Las condiciones en las que Anne Heche se subió al volante han sido motivo de intensas polémicas, luego que fuera grabada conduciendo de manera temeraria antes de chocar. Minutos antes del incidente, la actriz estuvo involucrada en otro accidente en un complejo de apartamentos cercano.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el hecho estaba siendo investigado como un delito de colisión de tráfico por conducción bajo influencia. Los análisis de sangre preliminares habían revelado la presencia de narcóticos en su sistema, pero que se necesitaban pruebas adicionales para descartar cualquier sustancia administrada en el hospital. Una vez que termine la investigación, el caso pasará a manos de fiscales.

