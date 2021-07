Del final de 'The Walking Dead' al regreso de 'Chucky': todos los adelantos televisivos de la Comic Con 2021

Pese a que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están copando la atención mundial de los seguidores del deporte, en el panorama audiovisual es la Comic-Con 2021 la que acaparó las miradas. Se trata de la tradicional cita de la industria estadounidense en la que se presentan las principales novedades de cara al próximo otoño. Por segundo año consecutivo y como medida preventiva de la pandemia, el evento volvió a realizarse de forma online, del 23 al 25 de julio.

Los tráilers de los lanzamientos previstos para los próximos meses volvieron a ser protagonistas, ofreciendo vistazos a títulos como la séptima temporada de The Walking Dead, Doctor Who, Chucky, Dexter y Star Trek: Prodigy. Recopilamos todos los videos para que puedan ir espiando las ficciones que podremos disfrutar próximamente. La Comic-Con, no obstante, fue algo descafeinada, tras la ausencia de gigantes como Marvel y Warner Bross. Tampoco estuvo Star Wars, que decidió no hacer ninguna presentación.

'The Walking Dead', el gran foco de la Comic Con

A falta de otras grandes marcas, el grueso de la atención de la Comic Con at Home se lo llevó la inquebrantable The Walking Dead. La franquicia zombi presentó los tráilers de sus tres series actualmente en emisión: además de la serie matriz, el spin-off Fear the Walking Dead, que presentó las credenciales de su séptima temporada; y The Walking Dead: World Beyond, que mostró el anticipo de su segunda y definitiva temporada.

Como es evidente, la atención se fue para el tráiler de la undécima y definitiva temporada de The Walking Dead.

Por su lado, en la nueva temporada de Fear the Walking Dead, tras los acontecimientos del final de la sexta tanda, serán los supervivientes quienes tendrán que decidir cómo será “El principio” y lo tendrán que hacer en un mundo sin luz ni esperanza, donde el aire es tan letal como los caminantes a los que se enfrentan. Los supervivientes descubrirán quiénes son realmente y de qué están hechos. Algunos estarán a la altura, otros encontrarán un nuevo propósito y otros se redefinirán, aunque sea en detrimento de aquellos que antes consideraban su familia.

En el caso de The Walking Dead: World Beyond, el tráiler anticipa el fin a la historia de Iris (Aliyah Royale), Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicolas Cantu), and Silas (Hal Cumpston), cuatro amigos que atravesaron el país en una misión que transformó la percepción que tenían de ellos mismos y del mundo. Ahora, mientras se enfrentan a la misteriosa República Cívica Militar y luchan por el control de sus propios destinos, sus objetivos y vínculos se verán alterados y perderán y recuperarán la inocencia.

'Dexter', el otro gran reclamo de la Comic Con

Descontando The Walking Dead, la Comic Con dio a nivel televisivo otro adelanto bien esperado: el del regreso a Showtime de Dexter Morgan, el asesino encarnado por Michael C. Hall, con su revival, Dexter: New Blood. La nueva tanda de diez capítulos, que vuelve a tener como máximo responsable a Clyde Phillips, se estrenará en la cadena de pago el próximo 7 de noviembre en Estados Unidos.

"El oscuro pasajero aguarda", rezan los rótulos del tráiler, que dejan ver el claim de los nuevos capítulos: "Puedes esconderte de tu pasado, pero no puedes huir". Enfrentándose a Hall tendremos al veterano Clancy Brown como villano de la nueva trama, que dará hueco a los regresos de dos intérpretes de la ficción original: el de John Lithgow como Trinity y el de Jennifer Carpenter como Deb.

Syfy apuesta por el miedo con 'Chucky' y 'Day of the Dead'

El terror fue una de las claves de esta Comic Con televisiva. A The Walking Dead y Dexter: New Blood se añadieron las dos apuestas fundamentales de Syfy para el nuevo año, también presentadas en sociedad durante estos últimos días de evento.

Una es la esperada continuación televisiva de la franquicia Muñeco diabólico, que se convierte en serie con su creador, Don Mancini, como máximo responsable y recuperando las claves del éxito de la saga: el imprescindible Brad Dourif como voz del temido juguete asesino, Jennifer Tilly como Tifanny y Fiona Dourif (hija de Brad) como Nica, la heroína de las últimas entregas; además, recupera a Christine Elise, de Muñeco diabólico 2, y añade al plantel a otra estrella del género, Devon Sawa (Destino final, El diablo metió la mano, pronto en Black Friday! junto a Bruce Campbell). Se estrena poco antes de Halloween.

Por otro lado, la otra fuerte apuesta del canal es una nueva reimaginación de la que acaso sea la obra maestra de George A. Romero, El día de los muertos. Steven Kostanski, director de la aplaudida Psycho Goreman y de la lovecraftiana El vacío, es el principal nombre asociado al proyecto, el cuarto que en apenas 20 años se ha hecho a partir de la icónica película de 1985: en 2005 se produjo una secuela ilegítima, Day of the Dead 2: Contagium; en 2008 se emprendió un remake directo al mercado de vídeo, con Mena Suvari y Ving Rhames; y en 2017 el español Hèctor Hernández Vicens dirigió Day of the Dead: Bloodline, para Millennium Films.

Como ocurre con todas estas, el tráiler de la ficción tiene poco que ver con la pesimista visión de Romero, y apuesta por un tono socarrón y decididamente caricaturesco, en lo que pretende ser un homenaje al subgénero y a su particular padrino. Day of the Dead llega en octubre, aún sin fecha concreta.

'Lucifer' también presenta su temporada final

Y no dejamos los imaginarios fantaterroríficos: ahí aguarda la temporada final de Lucífer, cuyo tráiler y fecha fueron anunciados durante el evento. Netflix le dará la bienvenida en su catálogo próximamente con el estreno de los diez capítulos finales.

'Legends of Tomorrow', la cuota superheroica

Como decíamos, esta Comic Con fue diferente a lo normal, ya que las grandes franquicias estuvieron ausentes, lo que nos dejó sin avances de nuevas aventuras de las principales sagas superheroicas del celuloide. Con todo, hay que destacar la promo correspondiente a la temporada 6 de Legends of Tomorrow, una de las series más en forma del Arrowverso montado por Greg Berlanti en The CW. Las serie, ya renovada para una séptima tanda, verá el retorno de Matt Ryan como John Constantine durante esta seta temporada.

'Heels', el regreso de Stephen Amell tras 'Arrow'

Y si hablábamos antes del Arrowverso, pasamos a uno de los artífices de su éxito y mantenimiento, el actor Stephen Amell. Tras decir adiós a Green Arrow después de ocho temporadas, el intérprete no deja de lado las mallas para lanzarse en tromba al mundo de la lucha libre. Heels es una historia sobre el mundo de este espectáculo, una de las grandes apuestas de Starz para los próximos meses. Se estrena este 15 de agosto en Estados Unidos.

'Doctor Who' y la previsible despedida de Jodie Whitaker

Es la última temporada de Jodie Whitaker, que promete contar la "mayor aventura hasta la fecha". Pese a haber compartido un primer tráiler, la producción de la decimotercera tanda continúa en marcha. Aun así, se espera que sus primeros episodios lleguen de aquí a final de año.

Según explicó su showrunner Chris Chibnall, la pandemia provocó que en un primer momento pensaran que "no podíamos hacerla". Entonces se plantearon dos escenarios: "Hacer episodios pequeños en una sola localización y sin monstruos; o sacar adelante la historia más grande hasta la fecha". Parece que es la segunda opción por la que apostaron, dado que prometieron que las entregas por venir son "lo más ambicioso que hemos hecho hasta ahora".

Y además: 'Star Trek', 'Slasher', 'Las reglas del juego'...

Además de los títulos ya destacados, la Comic-Con acogió los avances de otras ficciones que cuentan con menor repercusión en nuestro país. Hablamos, entre otras, de las animadas Star Trek: Lower Deck y Stark Trek: Prodigy. La segunda contará la historia de seis jóvenes que no saben cómo pilotar una nave, pero tendrán que colaborar entre ellos para salir adelante en sus aventuras. Junto a ellas, títulos como The Harper House y Blade Runner: Black Lotus, que traduce al mundo animado el universo de Philip K. Dick.

En lo que respecta a la imagen real, aún tenemos una nueva serie de zombies, S.O.Z. Soldados o zombies, y el retorno de Las reglas del juego con su particular revival (sin Timothy Hutton): Leverage: Redemption, del que ya se llegaron a estrenar las primeras entregas en IMDb Tv.