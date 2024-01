Franco Luciani y el pianista italiano Fabrizio Mocata presentan juntos un disco de tangos

El armonicista argentino Franco Luciani y el pianista italiano Fabrizio Mocata, integrante del Paul Wertico Trío, presentan este miércoles su primer álbum juntos, Tangos Cruzados, que abarca nueve tangos, algunos propios y otros clásicos, potenciados por la improvisación y el juego libre.

La cita será a las 20 en Bebop Club (Uriarte 1658).

El álbum, que cuenta con el contrabajista Pablo Motta como invitado -también estará este miércoles-, está disponible en las principales plataformas digitales desde el 15 de diciembre.

Fabrizio Mocata es pianista, compositor y arreglador, nacido en Sicilia, pero ciudadano del mundo. Se trata de uno de los músicos de tango más innovadores, por su capacidad de combinar la tradición con el virtuosismo y la elegancia del jazz. Su tango solar y vibrante está siempre presente en los grandes festivales de Buenos Aires, Montevideo, Granada, Medellín y muchos otros.

Entre sus publicaciones se destacan “Swango” y “Cruzando Aguas”. Es el director musical de los grandes espectaculos “Recital CanTango” y “Tango Argentina”, que han sido presentados en Europa, Estados Unidos e también en América del Sur. A partir de 2013 estableció su trio junto al contrabajista Gianmarco Scaglia y el reconocido baterista Paul Wertico, ganador de siete Grammy junto al “Pat Metheney Group”. Con el trío publicaron dos CD’s: “Free The Opera!” y “Letter from Rome”, que fueron presentados con giras en Europa, Estados Unidos y Canadá.

Franco Luciani es instrumentista, intérprete de armónica, compositor y cantante. Considerado por los medios como uno de los artistas argentinos más destacados de su generación, como el mayor intérprete de armónica de la actualidad en Argentina y reconocido entre los mejores del mundo.

Suma innumerables premios: ganó en tres oportunidades el Gardel (2015, 2018 y 2021), fue Revelación 2002 y Consagración 2010 del Festival de Folklore de Cosquin, obtuvo el Diploma al Mérito Konex como “Instrumentista Destacado 2005-2015”, recientemente fue nominado a los Latin Grammy 2022 por el disco “Milonguero” con el Pablo Motta Ensamble, es Personalidad Destacada de la Cultura por Ley la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Músico Distinguido de la Ciudad de Rosario por Ley del Consejo, etc.

Compartió escenario, giras nacionales e internacionales (Europa, Asia, Australia, Latinoamérica y Norteamérica) y grabaciones con su proyecto solista y con los artistas más destacados de su país y el exterior como Mercedes Sosa (como invitado especial en 2008 en su última gira europea en Roma, Milán y Londres), Egberto Gismonti, Lila Downs, Eva Ayllón, Snarky Puppy, Gotan Project, Pedro Aznar, Fito Páez, entre muchos otros. Forma parte de la Galería “Master of the harmonica” en el canal on line de la prestigiosa marca alemana de armónicas 'Hohner' en una entrevista a él realizada grabada en la misma fábrica en Trossingen, Alemania.

