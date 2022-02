Chicas con proyectos nuevos: Laura Molinas, Flor Bobadilla, Laura Albarracín y Vivi Pozzebón

Qué bueno que la pandemia vaya remitiendo y nuestrxs músicxs puedan volver a centrarse en lo que más les gusta: tocar, grabar y soñar proyectos nuevos. Las noches de verano invitan especialmente a disfrutar de la música al aire libre y, si estamos atentxs, hay propuestas para todos los gustos en esta y en otras ciudades del país.

Laura Molinas, la revelación del Pre Cosquín que dará que hablar

En una de estas noches de verano en el anfiteatro del Parque Centenario se organizó un "mini Cosquín" con los representantes de CABA en el festival cordobés. Allí escuché por primera vez a Laura Molinas, ganadora del Pre Cosquín en el rubro solista instrumental, y quedé fascinada. No es nada fácil defenderse en solitario con un instrumento sobre el escenario. Molinas lo hace con la flauta traversa (muy en la tradición del Mono Izaurralde) y, aunque es muy joven, tiene una potencia como si tuviera años de experiencia. La rompió en el escenario Atahualpa Yupanqui y en el del Parque Centenario también. Toca increíble. Hace poquitos días, salió el video de Te voy a contar un sueño, mítica canción del enorme Jacinto Piedra, que será el primer corte de difusión del disco que tiene previsto grabar este año. La acompaña Pacho Barroso en la guitarra y suena así:

Flor Bobadilla tendrá programa de radio

Siempre se celebra y agradece la aparición de nuevos espacios para difundir la música de raíz. Y más si la conducción queda en manos de una música sensible y sabia como la cantante misionera Flor Bobadilla Oliva. Desde marzo, estará a cargo en Nacional Folklórica del programa Paisaje Interior. Se emitirá los sábados y se anuncia como "una hora de recorrido por folklores diversos - música + poesía + entrevistas + cine".

"Este espacio es algo que deseé, y que por un tiempo no supe cómo darle lugar ni forma, me daba un poco de miedo. Hoy animándome a pedir y a hablar de las cosas que quiero hablar y de la forma que me sale, florece PAISAJE INTERIOR. Y si bien estoy segura de que hay bastante por aprender y nos vamos a acercar a temáticas complejas varias veces, también sé que nos vamos a reír mucho y vamos a poder entrelazar en cada programa las cosas que nos hacen bien desde la música", comentó la cantora en sus redes.

Seguramente será un éxito, porque todo lo que hace Bobadilla lo hace con el corazón y con mucha emoción. Escuchen, si no, esta versión de El pájaro de Lhasa de Sela. ¡Pura belleza!

Laura Albarracín presenta su disco Estrella

La que tiene disco nuevo y lo presentará este jueves 17 en Circe Fábrica de Arte es la querida Laura Albarracín, una de nuestras voces más dulces. Se llama Estrella, contiene diez canciones y cuenta con Abel Tesoriere en la guitarra. El tema que da nombre al trabajo tiene letra de Ariadna Prime y música de Tesoriere y es, según explicó Albarracín, el resultado de una visita que hizo al bañado formoseño de ese nombre.

"Quiero contar que hace tiempo me persigue la idea de que 'las canciones son maestras'. Porque con el paso del tiempo me di cuenta de que a partir de ellas conocí costumbres, vocabulario, bichos, plantas, leyendas, geografía… En fin, una gran cantidad de cosas", comentó la cantante en sus redes sobre unas imágenes que muestran el paisaje mágico al que hace referencia la canción.

El disco incluye La angaquera, de Eduardo Falú y Jaime Dávalos, lo que desencadenó estas elogiosas palabras de Juan Falú:

El disco completo lo pueden escuchar acá abajo (y en YouTube también):

Laura Albarracín hizo algo muy hermoso durante esa etapa de la pandemia en la que no podíamos salir a ningún lado. Todos los días, alrededor de las 20, hacía un vivo de Facebook en el que iba interpretando canciones que le pedían sus seguidores, a veces acompañándose en la guitarra, a veces sobre pistas grabadas. Iba interactuando con quienes comentábamos y así, durante una hora, lograba hacernos sentir un poco mejor y más acompañados. Terminaba siempre con Canto versos, de Jorge Fandermole ¡Gracias por eso, Laura!

Acá les comparto la versión solo voz que grabó de esa canción para la iniciativa Nuestras Voces, que Registros de Cultura organizó durante lo peor de la pandemia.

Vivi Pozzebón sigue presentando Tamboreras por el Mundo

Desde Córdoba, Vivi Pozzebón, referente de las percusionistas argentinas (y de muchas del mundo), presentó hace unos días Bombo y Pandeiro, el tercer single del EP Tamboreras por el mundo, vol.1. Tamboreras es un proyecto musical creado por y para mujeres, dirigido por Lili Zavala y Pozzebón, residentes en Estocolmo, la una, y en Córdoba, la otra.

"El proyecto nació de la necesidad de compartir con otras mujeres percusionistas y músicas en general una manera de sentir y ver esta profesión, basada en el respeto, el trabajo, el compromiso y el amor a los tambores, al ritmo y a la energía que de ellos se genera, saludable y regenerativa para quienes la tocan y quienes la escuchan".

Bombo y Pandeiro es originalmente una jota gallega a partir de la cual Pozzebón empezó a crear versos y melodías para dar forma a una canción nueva, en la que ahora se encuentran la pandereta gallega y el bombo legüero.

El EP completo reúne a mujeres percusionistas de distintas latitudes para compartir músicas en cuatro canciones que compuso Pozzebón, más una intro, mixturando ritmos de Latinoamérica y el mundo. Lo edita Los Años Luz Discos y saldrá el 11 de marzo. Participan en Yissy Garcia (Cuba), Liliana Zavala (Argentina-Suecia), Milagros Blades (Panamá), La Melaza Candombe (Uruguay), SES (Galicia-España), Orito Cantora y Jenn del Tambó (Colombia).

La percusionista cordobesa se está presentando además estos días con el cuarteto vocal y de percusión de mujeres De Boca En Boca, que integra junto a Alejandra Tortosa, Soledad Escudero y Marcela Benedetti y que desde hace más de 25 años selecciona un repertorio de canciones de raíz de todo el mundo. El 10 de febrero tocaron en Córdoba y este 16 de febrero lo harán en Buenos Aires, en el Café Berlín, con el espectáculo La vuelta al mundo en canciones. Un huracán sobre el escenario que dejó atónito al mismísimo Rubén Blades, como se ve en este video:

Yapa: Matías Martino y Sebastián Henríquez con Pedro Aznar en Cosquín

Un tío mío decía que el único rockero que entendía el folklore era Pedro Aznar. Mi tío era un poco extremista. Pero está claro que Aznar tiene amplio conocimiento y respeto por la música de raíz y por eso incorporó a su banda a dos músicos jóvenes, que vienen de ese palo y que son capísimos: el pianista cordobés Matías Martino, discípulo de Hilda Herrera y que toca también con Cecilia Todd, Jairo y Chango Spasiuk, y el guitarrista neuquino Sebastián Henríquez, que toca entre otros con César Angeleri e integra el Quinteto Bataraz. Y, bueno, como además somos muy fans de Pedro, acá les dejamos de yapa su participación completa en el Festival de Cosquín hace unos días. ¡Que disfruten! ¡Hasta dentro de dos semanas!

"Raíces" fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

