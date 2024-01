Muere David Soul, el mítico protagonista de 'Starsky y Hutch', a los 80 años

El actor y cantante David Soul, quien diera vida al detective Ken 'Hutch' Hutchinson en Starsky y Hutch, falleció este jueves 4 de enero a los 80 años. La encargada de anunciarlo fue su mujer, Helen Snell, que comunicó que el fallecimiento se produjo “tras una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de su familia”.

“Compartió muchos extraordinarios regalos con el mundo como actor, cantante, narrador, creativo y amigo”, añade el comunicado, que recoge BBC. “Su sonrisa, su risa y su pasión por la vida será recordada por todos aquellos a aquellos en cuyas vidas impactó”.

Fue Hutch durante casi 100 episodios en los setenta

Durante cuatro temporadas y cerca de un centenar de episodios, entre 1975 y 1979, Soul se alzó como una de las grandes estrellas de la televisión internacional, gracias a su rol de Starsky y Hutch, donde compartía planos con Paul Michael Glaser, este último como Starsky. Ambos volvieron a retomar sus papeles brevemente en la adaptación cinematográfica de 2004, donde Owen Wilson tomó su papel de Hutch.

Asimismo, su carrera en la música también gozó de importantes éxitos con temas como Silver Lady y Don't Give Up on Us Baby.

Más allá de Starsky y Hutch, también destacó en Harry, el fuerte, ante Clint Eastwood, en la miniserie El misterio de Salem's Lot (originalmente estrenada en España como Phantasma II) y en la aplaudida tv-movie Asesinatos en el FBI. Su último crédito corresponde al largometraje Filth, en 2013.

Soul se casó en cinco ocasiones. En 1980 fue arrestado por agredir a su entonces mujer, Patti Carnel Sherman, embarazada de siete meses. Soul luego hablaría sin pudor de su remordimiento por este hecho y se dedicó a visitar prisiones para concienciar contra la violencia machista.