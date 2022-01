Murió Martín Carrizo, baterista del Indio Solari y Gustavo Cerati

El músico Martín Carrizo falleció esta madrugada a los 50 años, según comunicó su hermana Cecilia a través de un desgarrador posteo en sus redes sociales. “Decime, por favor, por dónde sigo”, escribió quien fuera la animadora infantil popularmente conocida como "Caramelito" y que actualmente se destaca como panelista de A la tarde, por América.

“Gracias queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias”, continuó haciendo referencia a la lucha de su hermano, quien en 2015 había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). “Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre”, agregó quien acompañó el posteo con una foto de ellos dos durante su infancia.

En otro posteo compartió una imagen más reciente junto a su hermano, en la que se están abrazando, y escribió: “De arriba nos están cuidando”.

El 3 de enero Martín Carrizo cumplió 50 años y justamente aquel día había compartido un conmovedor texto en sus redes sociales sobre su lucha contra la enfermedad que transitaba desde hace siete años. “Hoy es mi cumpleaños. La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. El 2022 me da muchas esperanzas. Sigo latiendo y respirando”, había escrito hace poco más de una semana en su Instagram el ex baterista de A.N.I.M.A.L, Gustavo Cerati y el Indio Solari.

Martin Carrizo fue baterista de A.N.I.M.A.L entre 1994 y 1997. Participó de los discos Fin de un mundo enfermo y El nuevo camino del hombre. Luego de dejar el proyecto, fue convocado por Walter Giardino de Rata Blanca para que sea el baterista de su proyecto solista llamado, Walter Giardino Temple. Tocó con Gustavo Cerati en la época del disco Bocanada y en los últimos años formó parte de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Además, trabajó con Abel Pintos y compuso la mayoría de las canciones infantiles para el programa de su hermana “Caramelito”.

NB