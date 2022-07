Nació Azul, la segunda hija de Dalma Maradona

Dalma Maradona dio a luz a su segunda hija: Azul. La hija del astro del fútbol mundial lo dio a conocer mediante una historia en su cuenta de Instagram: “¡Qué felicidad hijita! Bienvenida Azul a este mundo. No entendés las ganas que teníamos de conocerte. Gracias por todos los lindos deseos!”, posteó.

Dalma junto a su pareja Andrés Caldarelli fueron padres por segunda vez, tras el nacimiento de Roma, ocurrido en 2019.

Apenas se conoció la noticia, la madre de Dalma y abuela de Azul, Claudia Villafañe, expresó sus sensaciones también en Instagram: “Felicidad plena”.

Dalma y Caldarelli se conocen desde hace mucho, pero su amor de pareja comenzó hace una década. En 2017 decidieron casarse y él le pidió la mano de su novia por teléfono a Diego Maradona.

En 2019 nació Roma, la primera hija de la pareja, con quien Diego se comunicaba por videollamada. El 7 de febrero pasado, Dalma reveló en su ciclo radial, “Un día perfecto”, que estaba embarazada por segunda vez, e incluso adelantó su nombre.

Al poco tiempo trascendió que Andrés quería llamar a la beba Azul Yoro en honor a Boca Juniors, y Dalma tuvo que salir a negarlo: “Eso no va a pasar. Yo soy muy de Boca, pero me parece que no hay que castigarla de esa manera”, dijo.

Con información de agencias.

