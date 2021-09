Netflix celebró TUDUM con importantes anuncios de sus grandes series: trailers, renovaciones y fechas de estreno

Netflix celebró este sábado la primera edición de TUDUM, un evento en el que congregó a sus socios para dar a conocer multitud de novedades sobre las principales series de la plataforma.

Quienes conectaron con este acto online tuvieron la suerte de ver en primicia las primeras imágenes de, por ejemplo, las nuevas temporadas de Stranger Things, Ozark, Cobra Kai, La casa de papel y The Witcher. También se anunciaron algunas fechas de estreno –aunque en muchos casos simplemente se citó el mes–, se confirmó la renovación de varias producciones conocidas por todos, y se emitió un fragmento de uno de los capítulos finales de La casa de papel.

La 'reina Isabel II' anuncia el mes de estreno de la temporada 5 de 'The Crown'

La actriz Imelda Staunton, caracterizada como la reina Isabel II, dirigió a los fans de The Crown una especie de comunicado oficial como los que la monarca ofrece en Navidad para desear unas felices fiestas a los británicos. En dicho mensaje anunció que la temporada 5 de la serie se estrenará en el mes de noviembre.

Nuevo adelanto de la temporada 4 de 'Stranger Things'

Quienes asistieron a TUDUM pudieron disfrutar del nuevo vídeo avance de la temporada 4 de Stranger Things. Eso sí, todavía no hay fecha de estreno para los nuevos capítulos, aunque se sabe que verán la luz a lo largo de 2022.

Primer vistazo al final de 'Ozark'

La de este sábado fue una tarde importante para los fans de Ozark, que tuvieron la suerte de ver las primeras imágenes de la cuarta y última temporada de la serie que protagoniza Jason Bateman.

'Sex Education', renovada para una cuarta temporada

Desde Moordale se dio buenas noticias a los seguidores de Sex Education: la serie fue renovada por una cuarta temporada que, lógicamente, aún no tiene fecha de estreno ya que se acaba de estrenar la tercera tanda de capítulos.

Noticia de última hora: ¡Sex Education ha sido renovada para una cuarta temporada! pic.twitter.com/1tqqCVTpHx — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 25 de septiembre de 2021

'The Witcher' tendrá continuidad

Aunque su segunda temporada aún no se ha estrenado, The Witcher ya tiene garantizada la temporada 3. Pero hay más: la serie que protagoniza el actor Henry Cavill dará lugar a una película de anime y a una serie dirigida al público infantil. Además de todo ello, Netflix mostró un nuevo tráiler de la temporada 2 y un vídeo de su precuela: The Witcher: Blood Origin.

Te compartimos el primer vistazo a The Witcher temporada 2. pic.twitter.com/8ywVCNCSUL — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 25 de septiembre de 2021

'Rebelde' sale a cantar con su nueva generación de estudiantes

En TUDUM se presentó en público a la nueva familia de Rebelde. La serie adolescente vuelve con una nueva generación de estudiantes a los que por fin han podido conocer los fans. Durante el evento de Netflix se mostró un adelanto del vídeo musical del tema oficial de la serie.

Rebelde está de regreso y el nuevo cast suena así. pic.twitter.com/wFAgIaB7sr — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 25 de septiembre de 2021

Primer vistazo a 'The Sandman'

Desde hace más de dos años se sabe que Netflix estaba preparando la adaptación de The Sandman, los cómics de Neil Gaiman. Ahora, por fin, se han mostrado las primeras imágenes de esta serie que protagonizarán Tom Sturridge y Gwendoline Christie.

'Emily in Paris' vuelve en diciembre

Los fans de Emily in Paris también fueron agraciados con una fecha destacada: la del estreno de la temporada 2 de la serie. Será el 22 de diciembre cuando todos ellos puedan disfrutar de los nuevos capítulos, de los que también se emitió un breve avance.

La segunda temporada de Emily en París se estrena el 22 de diciembre. pic.twitter.com/xjl4DPMuR0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 25 de septiembre de 2021

'Los Bridgerton' muestran unas primeras pinceladas de su temporada 2

Después de reanudar el rodaje tras un parón ocasionado por el coronavirus, Los Bridgerton anda encaminada y con paso firme hacia su temporada 2, que no llegará hasta 2022. Aún falta mucho, sí, pero el público ya ha podido ver un primer avance de los nuevos episodios.

'The Umbrella Academy' consigue una tercera temporada

Aunque todavía no hay tráiler ni fecha de estreno, los fans de The Umbrella Academy pueden estar más que satisfechos con el anuncio que les hizo Netflix en TUDUM: la serie tendrá tercera temporada.

El cast de The Umbrella Academy contesta tus preguntas más intensas en #TUDUM. pic.twitter.com/l7GfnfjBqs — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 25 de septiembre de 2021

Primeras imágenes de 'Vikings: Valhalla'

Será en 2022 cuando se estrene Vikings: Valhalla, el spin-off de Vikings. Aunque la fecha de lanzamiento no sea especialmente precisa, Netflix sació el apetito del público con el primer tráiler de la serie.

'Tiger King' lanza el tráiler de su inesperada temporada 2

Hace sólo unos días que Netflix sorprendió a todos al anunciar que Tiger King contará con una segunda temporada. Pues bien, en TUDUM se mostraron las primeras imágenes de los nuevos capítulos del polémico Joe Exotic, que regresa a la plataforma el 17 de noviembre.