El nuevo disco de Lady Gaga, canción a canción: ‘Mayhem’ es una escapatoria de situaciones apocalípticas

Lady Gaga basó gran parte de su carrera en utilizar el poder de su voz para abogar por la lucha de las mujeres o por los derechos del colectivo LGBT. Su narrativa siempre giró en torno a la reivindicación de la libertad de expresión, la inclusión y la visibilidad, algo que se reflejó tanto en su música como en sus discursos y actuaciones. Es por eso que, en un momento en el que Donald Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos, la artista no es ajena a la peligrosa situación que esto supone para las libertades que defendió durante toda su trayectoria.

El lanzamiento de Mayhem, su séptimo álbum de estudio, se produce en una época delicada para las comunidades más vulnerables. “Las personas trans no son invisibles. Las personas trans merecen ser queridas. La comunidad queer merece que se la reivindique. La música es amor”, declaró Lady Gaga el pasado mes de febrero al aceptar el Grammy por Die With A Smile. Unos días más tarde, la artista dijo a ELLE UK que, aunque sabe que “estas elecciones fueron devastadoras para las vidas de mucha gente”, ella es “una de las muchas personas que apoyan a las minorías” y que no va a rendirse “sin luchar”: “Nos mantendremos unidos. Va a ser duro, pero estoy dispuesta. Estamos dispuestos. Y solo quiero que todos sepan que se los quiere profundamente y que se los ve”.

Como salvavidas para aquellos que sufren y que encuentran en la música un refugio que les hace sentir seguros celebrando su identidad, Lady Gaga canta al amor y la fraternidad en medio de una situación apocalíptica. Mayhem, traducido como violencia, caos o alboroto, es la búsqueda de la autoconciencia y el cariño cuando el mundo se desmorona y todo lo que acontece alrededor supera a uno mismo. La artista, que realmente no publica un álbum demasiado político, tampoco obvia el desalentador rumbo que tomó el planeta en 2025 y contextualiza sus canciones en el caos actual.

Mayhem es un trabajo que abraza el desorden en su sentido más puro y literal, fusionando géneros y distintos estados de ánimo sin miedo a parecer contradictoria, aun con el riesgo de poder generar reacciones negativas entre quienes esperan la cohesión de otros proyectos. El disco, que la misma artista explicó que no se puede encasillar en un solo sonido, es un recorrido por distintas facetas de Gaga, donde la energía de su pop más característico se entrelaza con momentos de oscuridad, desenfreno y también experimentación de décadas pasadas.

'Disease'

“Puedo oler tu enfermedad, puedo curarte”, canta Lady Gaga en la pista de apertura del álbum. El tema derrocha la única parte gótica de todo el disco en su puente y, según la artista, “trata de enfrentar el miedo y la oscuridad interior”. Es uno de los singles de Mayhem y lo inicia por todo lo alto, evocando la locura que está a punto de absorber a la cantante a lo largo del viaje.

'Abracadabra'

La locura por el regreso de Lady Gaga no la provocó Disease, el primer adelanto, ni Die With A Smile, el mayor hit reciente de su carrera. El delirio por el nuevo trabajo de la artista se lo adjudica una canción tan disparatada como maravillosa, que devuelve el lado más excéntrico de Gaga. “Sálvame de esta lucha vacía en el juego de la vida”, reclama la cantante llamando al diablo y sacando trucos de magia de debajo de su chistera.

'Garden Of Eden'

La cantante se retrata a sí misma como la serpiente que tentó a Eva a morder el fruto prohibido e invita a darle un mordisco a la “manzana envenenada” del jardín del Edén. La canción tiene un aire retro del 2000 y recuerda a Do Somethin' (2004) de Britney Spears, así como a su disco debut The Fame (2008). Es uno de esos temas que escuchás e identificás directamente con Lady Gaga, y probablemente esté ya incluido en la lista de imprescindibles de muchos de sus seguidores.

'Perfect Celebrity'

“Estoy hecha de plástico como una muñeca humana / Me empujás y tirás, no me duele en absoluto”, canta Lady Gaga en otro banger del disco. La artista califica Hollywood como una “ciudad fantasma” y confiesa que se desintegra por cada “te amo” que escucha, exponiendo el lado negativo de la idolatría. “Te encanta odiarme, soy la celebridad perfecta”, dice la artista tirando de ironía. La guinda del pastel es la referencia a Diana de Gales, a quien ya homenajeó en The Fame Monster (2009): “Siéntate en la primera fila y contempla cómo muere la princesa”.

'Vanish Into You'

A pesar de que las letras son muy oscuras, este tema es otro ejemplo de feliz que suena Gaga en bastantes ocasiones de Mayhem. La canción, muy dinámica y ligera, se ambienta en una situación apocalíptica en la que la artista solo quiere desvanecerse en su amante. Pese a los gritos, la espera y el “frío en verano”, Lady Gaga enarbola estar feliz solo por estar viva. El estribillo, mucho mejor que las estrofas, evoca melancolía.

'Killah' (con Gesaffelstein)

La artista hace de la muerte uno de los temas más recurrentes del álbum. En la sexta pista, con Gesaffelstein en la producción, la cantante se dibuja como una asesina y planea cómo matar a su próximo objetivo. La canción, que es la más lenta de la primera mitad del disco, suena como una de Michael Jackson y Prince de los 80. El acelerón del último minuto es uno de sus grandes momentos.

'Zombieboy'

La Lady Gaga de 2008 está de vuelta con una canción muy bailable que, aunque parece retroceder casi dos décadas atrás, logra sonar increíblemente fresca. El estribillo fusiona elementos del soul y jazz que ayudan a homenajear a su difunto amigo Rick Genest, apodado “Zombie Boy”, quien falleció en 2018. “Vamos a estar levantados toda la noche, despertándonos como zombis”, canta la artista.

'LoveDrug'

“No quiero sentir, no quiero llorar, así que voy a bailar hasta que me sienta bien”, declara Lady Gaga en su búsqueda de la “droga del amor”. La cantante vuelve a proponer la música y el rendimiento a los seres queridos para despejarse de lo que acontece en el resto del mundo y superar las adversidades, que cada vez se tornan más difíciles.

'How Bad Do U Want Me'

Las influencias de Taylor Swift se palpan de lleno en la novena canción del álbum, que perfectamente podría haber pertenecido al aclamado 1989 (2014). Es uno de los temas más pegadizos, con mejor producción y con un estribillo excelente. “Porque te gusta mi pelo, mis vaqueros rotos, te gusta la chica mala que hay en mí”, grita Gaga preparada para sonar en la radio. Es un sonido pop totalmente inexplorado hasta ahora en su discografía.

'Don’t Call Tonight'

Con una introducción que da la impresión de que está a punto de ponerse a cantar Alejandro (2009), la artista vuelve a apostar por otra canción para la pista de baile. Gaga advierte que no la llames “esta noche” a menos que quieras hacerle daño y asegura que puede oír “todo lo que dices” desde donde se encuentra. La capacidad vocal de la artista consigue lucirse hacia el final del tema.

'Shadow Of A Man'

Lady Gaga invoca a Michael Jackson en una pista que pretende resucitar al rey del pop. “No quiero estar bajo la oscuridad esta noche, muéstrame la luz”, canta la artista en un estribillo pegadizo con el que muy fácilmente se puede imaginar la silueta de Michael Jackson bailándolo. “Sombra, no destroces el mundo. Sombra, no destroces la otra tierra”, pide la cantante en un disco que una y otra vez sitúa a Gaga tratando de escapar de apocalipsis.

'The Beast'

Muy diferente del resto del disco, la cantante abraza la sensualidad en la antepenúltima pista del álbum, que también disminuye el ritmo considerablemente con todo lo anterior y sirve de puente entre los temas más rápidos del inicio y los dos posteriores que cierran Mayhem. La artista, desde lo profundo de su malvado alter ego, anhela que su pareja haga lo mismo que ella y libere a “la bestia” que habita dentro de ellos.

'Blade Of Grass'

Poco queda de la Lady Gaga que abrió el disco en sus momentos de cierre. Dominada por los sonidos oscuros y “ruidosos”, ahora la artista se presta por completo a las baladas y se deja sentir más segura que nunca en este sonido. La cantante cuenta que “los amantes se besan en un jardín lleno de espinas”, metaforizando las dificultades que surgen en las relaciones, y regala la canción más romántica de todo el viaje.

'Die With A Smile' (con Bruno Mars)

La colaboración más exitosa de 2024 se escucha muy diferente como final de Mayhem, adquiriendo un valor todavía mayor para el tema ganador del Grammy. El dúo compuesto por Gaga y Mars conquistó a todo el mundo con más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify y supone una clausura perfecta para el alboroto del nuevo trabajo de Gaga. Sí, el planeta se va a pique, las guerras se están perdiendo, pero dejate consolar por quienes te quieren y “muere con una sonrisa”.

La artista seguirá los pasos de Madonna y dará un multitudinario concierto gratuito en Río de Janeiro, Brasil, como parte de la inminente gira con la que promocionará su séptimo álbum de estudio. “Me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olviden”, escribió Lady Gaga a través de redes sociales a sus little monsters de Brasil. “Preparense para el Mayhem en la playa”, añade bajo la fecha del 3 de mayo de 2025.

Lady Gaga, que piensa mucho en “la relación” que tiene con sus “propios demonios interiores”, reconoce que nunca le “resultó fácil” afrontar cómo la seducen “el caos y la agitación”, haciéndola sentir “claustrofóbica”. En Mayhem, la cantante de himnos como Born This Way (2011) sigue enfrentándose a una sociedad que continúa siendo injusta, a la que todavía le faltan muchos derechos por aceptar y cuyo futuro no se torna nada prometedor. Sin embargo, “la directora” de su “propia sinfonía” declara que se acepta a sí misma siguiendo adelante: “Estoy preparada para el reto”.