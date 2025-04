Sam Mendes anuncia cuatro películas sobre los Beatles, cada una con la perspectiva de un miembro de la banda

Sam Mendes, director de películas como American Beauty –por la que ganó tres Oscar, entre ellos a mejor director y mejor película– o 1917, que también le reportó dos estatuillas, acaba de dar más detalles sobre cómo será su monumental biópic sobre los Beatles, la banda de Liverpool que con sus canciones revolucionó la música popular en todo el mundo.

Mendes realizó declaraciones en la feria CinemaCon que se celebró en Las Vegas estos días. En ellas detalló diversos aspectos del proyecto que apunta a ser uno de los más complejos de su carrera. Desveló que bajo el título genérico de The Beatles-A Four-Film Cinematic Event filmará cuatro películas, cada una de ellas centrada en uno de los miembros del legendario grupo. También reveló la fecha de estreno, que será en abril de 2028, sin especificar de todos modos si se estrenarán las cuatro cintas de golpe o se irán estrenando en determinados intervalos de tiempo.

Otro aspecto importante que se anunció en CinemaCon es que por fin, al ser Sony el productor del proyecto y a la vez dueña de parte de los derechos de las canciones de los Beatles –la otra parte pertenece a Paul McCartney–, se podrán interpretar en la cinta numerosos temas de la banda de Liverpool. Así, las cuatro películas dispondrán del catálogo al completo del grupo, pudiendo así abordar obras como Across the Universe, Strawberry Fields, Let It Be, I Am the Walrus, Yellow Submarine.

Desvelado el cuarteto de protagonistas

Pero tal vez la revelación de mayor trascendencia sea la que hace referencia al elenco protagonista de los filmes, con un actor ya designado por cada beatle. Adicionalmente, Sony, que será la productora de The Beatles-A Four-Film Cinematic Event, ha publicado una fotografía de los cuatro actores que encarnarán a Paul, John, George y Ringo.

Se trata de Harris Dickinson será John Lennon, Paul Mescal encarnará a Paul McCartney, Barry Keoghan se convertirá en Ringo Starr y Joseph Quinn dará vida a George Harrison. Todos ellos estuvieron en la presentación de los nuevos detalles del proyecto se subieron al escenario y recitaron parte de la canción Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Paul Mescal se hizo popular por su papel en Gladiator II; Dickinson hizo dueto con Nicole Kidman en la cinta Babygirl; Quinn participó en la cuarta temporada de la serie Stranger Things) y Keoghan fue uno de los protagonistas de Saltburn.

El de Mendes no es el primer biopic sobre la legendaria banda, ya que en 1994 Ian Softley dirigió Backbeat, una cinta en la que relataba los primeros años de los Beatles, cuando eran unos completos desconocidos que se fogueaban en los locales del puerto de Hamburgo a finales de los años 50, e introducía la figura del “quinto beatle”, Stuard Sutcliffe, bajista inicial de la banda que fue sustituido al poco por el joven George Harrison.