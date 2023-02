Sean Penn se rinde a Zelenski y compara a Ucrania con los Beatles en la Berlinale

Sean Penn se sintió atraído por la figura de Zelenski desde que ganó de forma aplastante las elecciones en Ucrania. Un actor y showman de la televisión se presentaba como candidato a presidente y arrasaba en el primer intento. ¿Cómo había convencido aquella estrella del entretenimiento a todo un país? Su discurso contra las élites y los oligarcas le apeló de forma directa y junto al codirector Aaron Kaufman decidió realizar un documental centrado en su figura cuya meta era poder entrevistarle.

Laia Costa: “Ya no intentamos mostrar una imagen idealizada de lo que es la maternidad”

Más

En la preparación del filme, la tensión entre Rusia y Ucrania y la posibilidad de una invasión comenzó a crecer, y la película giró para intentar explicar lo que estaba ocurriendo, para dar un contexto a ellos mismos, que se habían dado cuenta de que no tenían ni idea de lo que ocurría entre ambos países.

Penn se desplazó con su equipo la semana antes de que comenzara la guerra para realizar la ansiada entrevista y la invasión los encontró en Kiev, esperando a Zelenski. Su documental sobre el fenómeno mediático y político se convirtió en un filme sobre la guerra que lo tiene a él en un excesivo primer plano y que se convirtió en el evento más mediático del Festival de Berlín. En Superpower vemos a Penn como estrella absoluta, bebiendo y fumando mientras espera a Zelenski, que los recibe la noche que Putin anunció la invasión. El actor se rinde ante él, y este filme es su regalo al presidente y a los ucranianos. Superpower muestra la preparación de la entrevista, pero también cómo el actor tuvo que huir por la frontera con Polonia en los primeros compases del conflicto y su posterior compromiso con Ucrania.

El actor hasta le regaló a Zelenski uno de sus Oscar para que lo fundiera, algo sobre lo que fue preguntado en la conferencia de prensa del filme, la más multitudinaria de la Berlinale y en la que Penn apareció con una gorra de su puesto de tacos favorito de Hawai. “El Oscar está en su oficina y que lo funda cuando quiera, eso ya está hecho y fue un gesto simbólico entre dos amigos”, dijo y aprovechó para atacar a la Academia de Hollywood por no permitir al presidente ucraniano aparecer en la ceremonia de los Oscar del año pasado: “Me provocó vergüenza hacia la Academia que eligieran a Will Smith pegando a Chris Rock en vez de tener en la gala al símbolo más grande del cine y de la humanidad en la actualidad. Ellos se lo perdieron”.

Penn dejó claro que Superpower “no es una película ambigua, porque esta no es una guerra ambigua”, y definió su filme como “una guía para idiotas sobre por qué hay que apoyar a esta gente”. En el filme, Zelenski critica abiertamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por no dar todo el material de guerra necesario para defenderse, y Penn repitió el argumento de su amigo. No se jugó sobre si Ucrania debe entrar ya en la OTAN, pero si repitió que “esté o no esté en la OTAN, deben considerarse todas sus peticiones”. “No están pidiendo tropas, solo piden material para defenderse de una invasión y defender a su gente, que fue invadida”, añadió Penn que se refirió a Putin como “un criminal de guerra”.

Definió a los soldados ucranianos como “héroes que no tuvieron elección para empuñar las armas” y para el pueblo ucraniano dejó la comparación más sorprendente. “Los Beatles fueron unos grandes comunicadores y conectaron con el corazón del mundo, y ahora sentimos el abrazo y el coraje de Ucrania. Ucrania es para el mundo como los Beatles en este momento, y deberíamos seguir tocando este disco hasta que tengan su día de la victoria”, explicó.

Esté Ucrania o no esté en la OTAN deben considerarse todas sus peticiones. No están pidiendo tropas, solo piden material para defenderse de una invasión Sean Penn — Actor y director de cine

Penn fue preguntado por su posicionamiento claro, y si no creía que al entrar de forma tan frontal en el conflicto se había convertido en parte de la propaganda, y tuvo claro que no le importaba mientras estuviera en el lado bueno de la historia: “La palabra propaganda se puede usar para despreciar, yo quiero mostrar la verdad de lo que ocurre en Ucrania, eso sin lo cual no vale la pena vivir, así que si eso es lo que significa, entonces estoy muy feliz de ser considerado propagandista”, zanjó y negó cualquier posibilidad de que se presentara como político. “No serviría porque solo tengo una cara”, lanzó con sorna.

El actor describió la sensación que lo embargó al conocer a Zelenski, con el que sintió una amistad desde el primer minuto, horas antes de que llegaran los primeros bombardeos. “Fue una forma emocionante de empezar a conocer a alguien. Normalmente el afecto se construye con el tiempo, excepto con mis hijos, que estuvo desde su nacimiento, y ese sentimiento de encontrar un gran corazón lo sentí al momento de conocer a Zelenski”, contó sobre esa primera vez y confesó que tiene miedo de que le ocurra algo al ser “el objetivo número uno junto a su familia”. Una relación que Superpower retrató en directo, y que convirtió a Sean Penn en el mayor embajador de Ucrania durante estos meses, una labor que sigue desarrollando cuando se cumple un año de aquella invasión.

JZ