La serie que desbanca a Stranger Things como récord en Netflix y es todo un éxito sin que nadie hable de ella

La llegada de la quinta temporada de Stranger Things, tres años después, es uno de los estrenos más esperados de Netflix para lo que queda de 2025, aunque no es el único que se espera entre las producciones en activo de la plataforma, que tiene confirmada a la que se convierte ya en su serie récord.

Hablamos de ‘Un lugar para soñar’, que en su título original se queda con el nombre de Virgin River, el pueblo ficticio de Carolina del Norte donde tiene lugar la acción basada en las novelas de Robyn Carr, y que debutó en la plataforma en 2019.

Desde entonces, la serie se ha ido ganando a un público fiel que ha hecho que acumule más de 140 millones de visualizaciones en todo el mundo y sea una de las ficciones que ha repetido hasta en 30 ocasiones en el top 10 Global de Netflix.

Este éxito, casi sin hacer ruido, ha hecho que ‘Un lugar para soñar’ se convierta en la serie más larga de la plataforma al tener confirmada su séptima temporada y la renovación de una octava sin haberse estrenado la anterior, cuyo rodaje finalizó a finales de junio de este año.

La serie cuenta con el récord de ser la ficción con guion de mayor duración de Netflix, desbancando a títulos míticos de la plataforma como ‘Stranger Things’ o ‘Orange is the New Black’, mientras espera el estreno de la séptima temporada que sin fecha confirmada se podría dar a finales de 2025 o principios de 2026.

De qué va ‘Un lugar para soñar’, la serie más larga de Netflix

‘Un lugar para soñar’ sigue la vida de los habitantes del pueblo ficticio de Virgin River, a donde se muda una matrona y enfermera, Mel, desde California, en busca de paz y reflexión tras el fallecimiento de su marido. Allí conocerá a una serie de personas que se convertirán en su día a día y su nuevo presente.

La ficción está protagonizada por Alexandra Breckenridge en el papel de Mel, conocida por su participación en 'American Horror Story', 'This is Us' o 'The Walking Dead', y por Martin Henderson, que ha participado en otra serie longeva de la talla de Anatomía de Grey o la película de terror The Ring.

‘Un lugar para soñar’ supera a ficciones icónicas de Netflix

Antes del estreno de su séptima temporada, ‘Un lugar para soñar’ ya ha superado a ficciones icónicas de la talla de ‘Orange is the New Black’, ‘Grace and Frankie’ o la animada ‘El príncipe dragón’, que también superaron las siete temporadas, como también lo hizo la española ‘Élite’.

Si bien ‘Grace and Frankie’ es la que tiene más episodios, con un total de 94, pero los capítulos más largos de la ficción de Virgin River hacen que se refuerce su récord, además sin tener todavía punto final a la vista.