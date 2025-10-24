Imputaron al empresario Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez de Bandana, por privación ilegítima de la libertad

El empresario Leandro García Gómez, expareja de la cantante Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez e integrante del grupo Bandana, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, según confirmaron fuentes judiciales. La causa está a cargo del juez Santiago Bignone, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, quien tiene previsto indagarlo en las próximas horas.

El caso se inició tras un operativo en la calle Ravignani al 2100, en el barrio porteño de Palermo, donde García Gómez fue detenido y la artista fue rescatada. La cantante fue trasladada por el SAME al Hospital Fernández, donde permaneció en observación y recibió el alta durante la madrugada del viernes.

Según informaron fuentes judiciales, la madre de Fernández había denunciado la desaparición de su hija al temer por su seguridad, debido a la relación conflictiva que mantenía con García Gómez, a quien había acusado por violencia de género en 2022.

Tras varios intentos para dar con ella, la cantante fue hallada en el departamento del empresario. De acuerdo con la reconstrucción inicial, Lowrdez no podía abandonar el lugar porque se encontraba en una situación de sometimiento y amenaza. “Si lo pierdo todo, te mato”, le habría dicho el hombre, según trascendió.

Fuentes médicas confirmaron que, durante la revisión, se detectaron rastros de drogas en su cuerpo y posibles lesiones compatibles con golpes. Sin embargo, la artista firmó el alta voluntaria y decidió trasladarse a la casa de una amiga, en lugar de ir con su madre, con quien mantiene un conflicto a raíz de la denuncia policial.

El fiscal Patricio Lugones, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, formalizó la imputación por privación ilegítima de la libertad, delito que complica la situación procesal de García Gómez.

Una pieza clave en el caso fue Lissa Vera, compañera de Fernández en Bandana, quien decidió denunciar al empresario al considerar que la vida de Lowrdez corría peligro. En diálogo con Puro Show, Lissa explicó que “había demasiados indicios de que esto se podía agravar como para quedarme quieta” y relató que había hablado con la madre de la cantante antes de hacer la denuncia.

La artista dijo que teme por su seguridad y por la de sus compañeras de grupo. “Debe tener algunos contactos, sino una persona no anda con dos condenas en suspenso por la calle y se ríe de la policía. Valeria y Virginia también tienen miedo”, aseguró. Según su testimonio, García Gómez ya había sido detenido el 1 de octubre por agredir a Lowrdez. “Pedí una perimetral porque sé que el tipo es vengativo y me odia. Espero que Lowrdez se mantenga viva, ella va a tratar de defenderlo, pero ya saben la verdad”, concluyó.

La preocupación por el estado de salud y la situación emocional de la cantante crece entre sus allegados. Ioja, una amiga cercana, contó que en los últimos días perdió contacto con Fernández y que llegó a recibir mensajes amenazantes desde el teléfono de ella. “El maltratador la está manipulando. Lo que quiere es tener el control sobre ella. Es un psicópata, un violento rancio. Ella intentó separarse, pero él la hostigaba y hasta le hackeó las redes”, denunció en diálogo con Lape Club Social.

La amiga recordó que la última agresión física denunciada ocurrió a principios de octubre, cuando García Gómez le propinó golpes y patadas. “Ella se fue de la casa y se fue a vivir a lo de una amiga. Estábamos contentas de que se haya separado”, relató, y sostuvo que Lourdes necesita acompañamiento terapéutico para salir de la situación de violencia.

Durante las pericias al departamento de Palermo donde fue hallada la cantante, la Policía de la Ciudad encontró botellas de alcohol y pastillas sin blíster de distintos tamaños y colores. Todo el material fue secuestrado y enviado al laboratorio químico de la Policía Científica para su análisis.

Tras recibir el alta médica, Lowrdez Fernández se encuentra en la casa de una amiga. Su entorno cercano insiste en la necesidad de garantizar su seguridad y que reciba contención profesional para superar la situación que atraviesa.

