La Administración Trump, tras apresar un petrolero frente a Venezuela: “Estamos centrados en hacer muchas cosas en nuestro patio trasero”

¿La operación tiene que ver con drogas o con petróleo? La pregunta a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue formulada este jueves por un periodista afín, Peter Doocy, de la cadena FOX, al día siguiente de que EEUU apresara un petrolero frente a las costas de Venezuela: “Lo que te diré, Peter, es que la Administración Trump se está centrando en hacer muchas cosas en el hemisferio occidental [que es como EE.UU. llama a América]. El presidente adoptó un nuevo enfoque que ninguna administración había adoptado desde hacía bastante tiempo para centrarse realmente en lo que está sucediendo en nuestro propio patio trasero”, contestó Leavitt.

“Patio trasero”. En efecto, la portavoz de Trump usó una expresión considerada ofensiva en América Latina, al considerar a los países latinoamericanos como parte de una gran finca estadounidense. En todo caso, es una mirada acorde con la celebrada doctrina Monroe (1823) por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, y que se verbaliza en plena operación de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro, cuyo derrocamiento persigue el presidente de EE.UU.

Articulada por el presidente de EE.UU. James Monroe, declaraba el continente americano como esfera de interés de Estados Unidos. En este sentido, el documento de seguridad nacional de la Administración Trump promete “afirmar y hacer cumplir” un “corolario Trump” de la doctrina Monroe, que implica que EE.UU. “reclute” a países que quieran ayudar a salvaguardar los intereses nacionales estadounidenses.

¿Y qué va a pasar con ese petróleo incautado? Donald Trump ya dijo el miércoles que su intención era quedárselo. “El buque fue incautado”, dijo Leavitt, “se encuentra en proceso de decomiso. En este momento, tenemos un equipo de investigación en el buque, y se está interrogando a las personas a bordo y se está incautando cualquier prueba relevante relacionada con el petróleo, que es un tema diferente. El buque irá a un puerto estadounidense, y Estados Unidos tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y se seguirá ese proceso legal”.

“En lo que respecta a cualquier acción adicional en Venezuela, no voy a adelantarme al presidente ni al ejército de los Estados Unidos”, afirmó Leavitt.

Según publica Reuters, Estados Unidos se prepara para interceptar más barcos con petróleo venezolano, país que está sujeto a sanciones estadounidenses desde 2019. “No voy a revelar ninguna medida futura, pero reiteraré que la administración Trump está aplicando las políticas de sanciones del presidente y las políticas de sanciones de Estados Unidos, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo los buques sancionados surcan los mares con petróleo del mercado negro, cuyos ingresos alimentarán el narcoterrorismo de regímenes rebeldes e ilegítimos en todo el mundo”, dijo Leavitt.

Así, EE.UU. elaboró una lista de varios petroleros sancionados más que podrían ser objeto de incautación.

El apresamiento del petrolero de este miércoles, bautizado como Skipper, causó que al menos una compañía suspendiera temporalmente los viajes de tres cargamentos recién cargados, con un total de casi 6 millones de barriles del principal producto de exportación de Venezuela, el merey –un tipo de petróleo pesado venezolano, rico en azufre–, según Reuters.

“El presidente considera que la incautación del petrolero es una medida eficaz para aplicar las políticas de sanciones del Gobierno”, dijo Leavitt: “Una guerra prolongada no es, sin duda, algo que le interese a este presidente. Fue muy claro al respecto. Quiere la paz. También quiere terminar con el tráfico ilegal de drogas hacia Estados Unidos, que se cobra la vida de miles de estadounidenses en todo el país. Con cada embarcación que hunde esta administración, estamos salvando miles de vidas al disuadir el tráfico de esas drogas y evitar que entren en nuestro país”.

Más sanciones a Venezuela

La Administración Trump impuso este jueves nuevas sanciones a tres sobrinos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a un empresario cercano a su Gobierno y a seis empresas que transportan su petróleo, según publica Axios.

Efrain Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos por parte de la esposa de Maduro, Cilia Flores, fueron detenidos en Haití y condenados en EE.UU. en 2016 por tráfico de cocaína.

Carlos Erik Malpica Flores, el tercer sobrino, está vinculado a la empresa petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), y fue sancionado por el Tesoro en 2017.

Ramón Carretero Napolitano, un empresario panameño involucrado en la industria petrolera, también fue sancionado.

Las cuatro personas recién sancionadas se unen a Maduro, Cilia Flores, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y los tres hijos de Cilia Flores, Walter Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores.

Según Axios, el mes pasado, 18 buques transportaron petróleo venezolano. Seis de los buques estaban sancionados por EE.UU., sin incluir el que fue incautado el miércoles, el Skipper, que se dirigía a Cuba con 1,8 millones de barriles de petróleo.

Lo que no está claro, según Axios, es si los seis buques sancionados este jueves transportaron petróleo venezolano el mes pasado.

Las sanciones afectan a: Myra Marine Limited, registrada en las Islas Marshall, es propietaria y gestiona el buque White Crane; Arctic Voyager Incorporated, registrada en las Islas Marshall, es la propietaria registrada del buque Kiara M., con bandera de Panamá; Poweroy Investment Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, es la propietaria registrada del buque H. Constance, con bandera de Panamá; Ready Great Limited, registrada en las Islas Marshall, es la propietaria registrada del buque Lattafa, con bandera de Panamá; Sino Marine Services Limited, registrada en el Reino Unido, es la gestora y operadora del buque Tamia, con bandera de Hong Kong; Full Happy Limited, registrada en las Islas Marshall, es la propietaria registrada y gestora del buque Monique, con bandera de las Islas Cook.