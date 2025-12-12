Los imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Este fin de semana habrá un festival por la restauración de la Floralis, el gran ícono porteño; los barrios de la Ciudad abrazarán la Navidad y el día del Tango tendrá muchas celebraciones. Además, el Planetario cierra el año con muchas sorpresas.

La restauración de la Floralis es una fiesta

La Floralis genérica (Plaza de las Naciones Unidas, Av. Figueroa Alcorta 2901) recuperó sus dos pétalos dañados y este sábado desde el mediodía será el escenario de un gran festival para celebrar su restauración, que incluyó técnicas de la industria aeroespacial. Desde las 13 habrá un patio de comidas para pasar todo el día y desde las 16 se presentarán Rayos Láser, Chechi de Marcos y Emmanuel Horvilleur. Y a las 21 el monumento se iluminará como nunca antes.

Festival Planetario

El Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Av. Figueroa Alcorta) cierra el año con una gran celebración. El fin de semana habrá funciones gratuitas (De la Tierra al Universo en LSA, Top 5 y Veo Veo) y habrá además una programación especial llena de ciencia y música para toda la familia. El final del festival estará a cargo de Luis Pescetti, que fusionará la ciencia y el humor para los chicos. Las entradas son por orden de llegada y se entregan media hora antes de cada presentación. Toda la agenda se puede consultar en https://planetario.buenosaires.gob.ar/

La Navidad invade los barrios

Durante estas fiestas, las plazas de la Ciudad tendrán propuestas gastronómicas, artistas itinerantes y juegos como metegol, ping pong y jenga gigante, cine y literatura. La iniciativa llegará a cuatro espacios verdes este fin de semana: el sábado, en Plaza Irlanda (Av. Donato Álvarez y Neuquén) y Parque Ferroviario Colegiales (Moldes y Virrey Arredondo); el domingo, en Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre) y Plaza Arenales (Mercedes y Pareja). Será de 16 a 22 y todas las sedes tendrán cierre musical.

A pedalear en Parque Thays

Llega una nueva edición de Soltate para que chicos y grandes puedan aprender a andar en bicicleta. Se hará en Parque Thays (Av. Del Libertador y Av. Callao) este sábado y domingo, de 13 a 18. La actividad cuenta con la presencia de profesores y para participar no hace falta inscripción ni llevar bicicleta o casco.

2x4 en Villa Urquiza

En el marco de la Semana del Tango, la Banda Sinfónica de Buenos Aires se presentará en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky. La formación interpretará clásicos que forman parte de la cultura popular porteña. El acceso es gratis y con reserva previa en Entradas BA.

Para darle la cartita a Papá Noel

Este viernes y el que viene, el Mercado de San Nicolás será sede de actividades recreativas por Navidad. Papá Noel estará ahí para sacarse fotos con los chicos y recibir las cartas con sus deseos para estas fiestas. Además, habrá un buzón y un espacio decorado para recibir a las familias. Estará de 16 a 18.

Baglietto toca tango

Juan Carlos Baglietto es el invitado especial que encabezará el concierto de la Orquesta del Tango de la Ciudad en la Usina del Arte (Caffarena 1). El programa estará compuesto por obras de Piazzolla, Gardel, Bardi, Mores y Expósito. Será el sábado a las 20. La entrada es con reserva previa a través de usinadelarte.ar

90 años del Sr. Tango

Víctor Lavallén, una figura esencial del género y referente ineludible de la orquesta típica, celebrará sus 90 años en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) junto a su formación. En esta presentación especial compartirá su trabajo reciente, además de revisitar sus clásicos. Se hará el domingo a las 20.

En busca de rarezas literarias

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 360) recibirá una nueva edición de la Feria del Libro Raro, una propuesta que convoca a librerías anticuarias y a pequeñas editoriales especializadas con el objetivo de compartir ejemplares difíciles de encontrar tanto por su escasez como por su valor bibliófilo. Se hará el sábado y el domingo, de 14 a 20.

Villancicos en la Torre Monumental

La tarde del viernes se llenará de espíritu navideño en pleno barrio de Retiro. La Torre Monumental (Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315) será el escenario del festejo con la presentación de villancicos. El concierto estará a cargo del Coro Juvenil GOPS. Será a las 17.30.

Agencia EFE y sus 60 años en Argentina

En 1965, la agencia de noticias EFE abrió su primera oficina fuera de España en la ciudad de Buenos Aires y, desde entonces, no se detuvo un solo día en relatar los hechos más relevantes del país. Y para celebrarlo inauguró la muestra “Testigos de la historia” que permanecerá abierta hasta el 1° de marzo de 2026 invitando al público a recorrer 60 años de memoria colectiva: desde Juan Perón a Javier Milei. Se puede ver en el Museo de la Inmigración (Predio de la Dirección Nacional de Migraciones, sobre Antártida Argentina, acceso peatonal por la Escuela de Ciencias del Mar de la Armada Argentina) de miércoles a domingos de 11 a 18.