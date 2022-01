Arrancó la cumbre de la Celac, con Argentina como única candidata a la Presidencia

La Argentina se encamina a ser elegida para presidir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en el periodo 2022, en la XXII Cumbre de Cancilleres del mecanismo regional que comenzó formalmente este jueves en Buenos Aires con un evento de bienvenida y que se extenderá hasta este viernes, cuando se reúna el plenario que deberá decidir qué país reemplazará a México al frente del mecanismo de integración regional.

El cónclave que convoca a ministros de Relaciones Exteriores de 32 de los 33 países miembros de la Celac comenzó este jueves por la noche con una cena de honor, a puertas cerradas, en el Centro Cultural Kirchner ofrecida por el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero, en su condición de anfitriones del encuentro.

En un contexto signado por la escalada de casos de coronavirus en todo el mundo, llegaron al país la mayoría de los cancilleres, algunos de los cuales mantuvieron este jueves encuentros bilaterales de alto nivel con el ministro Cafiero, según informaron a Télam desde la Cancillería.

A lo largo del día, Cafiero mantuvo reuniones con sus pares de Cuba, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana, Ecuador, Haití y Surinam, en las que firmó acuerdos y agradeció el apoyo de sus países para que la Argentina asuma al frente del bloque regional.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, se reunió este jueves con el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, con quien analizó la relación bilateral entre ambos países y temas de la agenda parlamentaria de las dos naciones.

En tanto, este viernes a partir de las 9, los cancilleres comenzarán a arribar al Palacio San Martín, donde, tras posar para la tradicional "foto de familia", participarán desde las 10 de la sesión plenaria cuya apertura estará a cargo de Cafiero y que continuará con un discurso de su par mexicano, Marcelo Ebrard, quien brindará un informe de gestión sobre la Presidencia Pro Témpore (PPT) de México en el período 2020-2021.

Al finalizar las palabras de Ebrard, Cafiero expondrá ante el plenario de cancilleres la propuesta argentina para ejercer la PPT del mecanismo regional durante el 2022, que deberá ser aprobada por consenso, es decir, sin el voto negativo de ninguno de sus países miembros.

Tras las ponencias del resto de los cancilleres (cuya duración está pautada en no más de 5 minutos cada una) se procederá a la elección que -de no haber sorpresas- avalará la candidatura de Argentina y que, en ese caso, será coronada con un discurso del presidente Fernández.

Según lo previsto, una vez finalizada la sesión plenaria, Cafiero y Ebrard ofrecerán una breve exposición ante la prensa en el patio central del Palacio San Martín, en la que informarán sobre los resultados de la sesión plenaria.

Hasta el momento, la postulación argentina (la única que quedó vigente) para que el Alberto Fernández asuma al frente de la comunidad en reemplazo de su par de México y amigo López Obrador cuenta con el aval de 31 de los 32 países que participarán de la Cumbre.

El presidente Alberto Fernández participará en el Palacio San Martín del cierre de la XXII Cumbre de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) previsto para el mediodía, informaron fuentes oficiales.

Previamente, a las 9.45, el canciller Santiago Cafiero inaugurará la Sesión Plenaria de la cumbre.

En tanto, a las 16, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus junto al canciller mantendrán una audiencia con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y la Embajadora de México en Argentina, Liliana Rossbach Suárez.

Por otra parte, también a las 16, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reúne con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

En tanto, desde el sector turístico, a las 10, el ministro Matías Lammens visitará el complejo turístico de Chapadmalal, donde el Estado lleva adelante obras de infraestructura; y a las 12, recorrerá el trailer de PreViaje emplazado en la Playa Grande de Mar del Plata.

La Celac -creada en 2010 como un mecanismo de integración regional alternativo a la cada vez más cuestionada Organización de Estados Americanos (OEA)- está integrada por 33 países latinoamericanos y caribeños, pero el cónclave en Buenos Aires reunirá a 32 de ellos, luego de la decisión del ultraderechista Jair Bolsonaro, de no enviar al representante de Brasil al encuentro.

Así, en un escenario marcado por el avance de gobiernos de perfil progresista en los países la región (el último Chile, con la resonante victoria electoral de Gabriel Boric) y la posibilidad cierta de un retorno de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil el 1° de enero de 2023 (las elecciones se realizarán el 2 de octubre de este año), Alberto Fernández tiene fuertes chances de quedarse con la PPT de la Celac.

La Argentina resultó única candidata a dirigir el bloque latinoamericano luego de que San Vicente y las Granadinas (nación ubicada al sur del Caribe y al norte de Venezuela) bajara meses atrás su postulación a presidir la Celac, producto de intensas gestiones realizadas por la Cancillería, que por entonces encabezaba Felipe Solá, ante países caribeños.

En ese momento, el Palacio San Martín, por instrucción del presidente Fernández, envió una misión diplomática a esas naciones para hilvanar los acuerdos necesarios que le permitieran a la Argentina tener el camino allanado para asumir al frente de la Celac.

Tras ello, Cafiero -quien en septiembre pasado dejó la Jefatura de Gabinete para asumir como jefe de la diplomacia argentina- fue el encargado de continuar las gestiones para lograr colocar al mandatario argentino en el cargo que hoy ocupa López Obrador, quien debía haber dejado la presidencia de la Celac en el 2020, pero cuyo mandato se prorrogó un año a causa de la pandemia de Covid-19.

El respaldo caribeño -clave para que San Vicente y las Granadinas finalmente bajara su postulación- estuvo influido en gran parte por la buena recepción que tuvo en esos países el envío desde la Argentina de misiones humanitarias comandadas por Cascos Blancos a Haití y Cuba.

Por otra parte, Argentina forma parte del sistema solidario de donación de vacunas hacia países de la región, como así también a naciones de Asia y África.

El hecho de que la Cumbre de Celac se haga en Buenos Aires y por iniciativa de la Argentina es interpretado en círculos diplomáticos como toda una señal del respaldo político que Alberto Fernández parece haber logrado entre los países de la comunidad para presidir el mecanismo de integración.

En el Palacio San Martín guardan cautela: "La propuesta argentina viene suscitando un apoyo mayoritario de todos los países y eso puede hacer que el presidente Fernández presida este mecanismo a partir del año 2022, pero hay que esperar al plenario del 7 de enero y escuchar a todas las voces", señaló Cafiero en diálogo con Télam.

Nicaragua había sido el único país decidido a no acompañar la postulación argentina a raíz de la postura de la Casa Rosada sobre las detenciones en ese país de dirigentes políticos opositores al gobierno de Daniel Ortega.

Pero ahora, superadas las tensiones diplomáticas con Buenos Aires, Nicaragua envió a su canciller Denis Moncada a la cumbre en Buenos Aires y hasta podría brindar su respaldo a la Argentina, según trascendió en las últimas horas.

Desde el inicio de su gestión e incluso antes de asumir la Presidencia, Alberto Fernández articuló con López Obrador una alianza estratégica y juntos acordaron darle mayor relevancia y volumen político a la Celac (espacio que excluye a Estados Unidos y Canadá) como forma de contrarrestar el avance de los gobiernos de derecha que en esos años hegemonizaron la región.

Como sucedió a fines de 2021 en la última cumbre de presidentes y jefes de Estado de la Celac, realizada en México, el cónclave en suelo argentino estará atravesado por la necesidad de fortalecer el mecanismo tras la cuestionada actuación que en los últimos años viene teniendo la OEA en la resolución de conflictos intrarregionales.

Ente los puntos más críticos figura el rol que jugó el organismo liderado por Luis Almagro en el golpe de Estado en Bolivia, que se concretó el 10 de noviembre de 2019 luego de que el entonces jefe del Ejército de ese país, Williams Kaliman, exigiera la renuncia del presidente Evo Morales en medio de una ola de violencia extrema contra dirigentes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo.

Las definiciones de la OEA ante esos hechos, al igual que su rol en los acontecimientos que precedieron a la llegada de Jeanine Áñez al gobierno (de facto), cosecharon fuertes críticas de líderes de la región, entre ellos el propio Alberto Fernández y López Obrador.

La CELAC, una oportunidad para unirnos sin exclusiones

La Argentina recibe a ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Es un honor y un compromiso.

Un honor porque la Argentina actúa como el país anfitrión de una riquísima historia. Cuando en 2013 se reunieron, en Santiago de Chile, los presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe en la primera cumbre de la CELAC celebrada al más alto nivel, consumaron un hecho inédito: era la primera vez que lo hacían. Jamás había sucedido en toda la vida independiente de la región. Suena inconcebible, pero así son los hechos.

Y los hechos tienen su razón de ser. Llegó a existir una CELAC porque antes, en las democracias incipientes de los años '80, ocho naciones de América Latina se comprometieron proactivamente con la paz cuando formaron primero el Grupo Contadora (integrado por México, Venezuela, Colombia y Panamá) y el Grupo de Apoyo a Contadora (con la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Hubo CELAC porque antes fueron creadas instancias de integración tan diversas como el Pacto Andino, el Mercosur, la Comunidad del Caribe o la Asociación Latinoamericana de Integración. Tuvimos CELAC porque pudimos convertirnos en una región sin guerras. Hay CELAC porque está claro, y la Argentina no se cansará de insistir en ello, que Latinoamérica y el Caribe es también el Caribe y Latinoamérica. O sea, un conjunto de iguales.

Trabajar con 32 países es un compromiso porque, como se ve, no empezamos de cero. Y porque no tenemos una visión idílica de la realidad. Estamos orgullosos de nuestra identidad plural, de nuestra construcción diversa, pero al mismo tiempo somos conscientes de que nuestro gran problema es la profunda injusticia social que vivimos y nuestro gran desafío es cooperar fraternalmente para mitigarla hasta que se convierta en un resabio marginal. La mayor igualdad no solo es un imperativo moral. Es un instrumento de desarrollo y bienestar.

Conceptos como "diálogo" o "cooperación" no aluden simplemente a la naturaleza de la CELAC, que es un foro y no un bloque o un mercado común, y por eso funciona mediante el consenso. En un mundo fragmentado, el diálogo es una herramienta imprescindible para alumbrar nuevas ideas y ganar capacidad negociadora. También, naturalmente, para tender puentes hacia países o foros extrarregionales.

El valor de la CELAC es que dejamos de lado los clichés. Por favor, que se entienda bien: la CELAC no nació para competir con nada ni con nadie. Surgió de las entrañas mismas de los pueblos latinoamericanos y caribeños como respuesta a la necesidad de unirnos. De unirnos sin exclusiones.

Solos no podemos encontrar soluciones relacionadas con la recuperación económica, la estrategia sanitaria, la cooperación espacial, la ciencia y la tecnología para la innovación social, la gestión integral de riesgo en situaciones de desastre y la infraestructura.

Tampoco la soberanía es una construcción solitaria. A 40 años del conflicto de Malvinas, la Argentina agradece que la CELAC fue uno de los apoyos permanentes para nuestro objetivo de negociar en paz el ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El Papa Francisco pidió, en la encíclica Fratelli Tutti, que el mundo siga una ética de las relaciones internacionales.

La CELAC representa el testimonio de que ese objetivo no es, para nada, una utopía.