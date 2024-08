José Mujica reaparece en un acto: “Soy de una generación que se está yendo, pero la lucha continúa”

El expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica reapareció este martes en un acto de su partido político, donde dijo que fue “un día pesado” porque anda “remontando” sus huesos, después de haber sido hospitalizado un día como parte de su tratamiento contra el tumor maligno que le fue detectado en el esófago.

“Para mí hoy ha sido un día pesado. Ando remontando mis huesos como puedo, pero tenía que estar”, arrancó el expresidente uruguayo entre 2010 y 2015. En su discurso ha insistido, como en ocasiones previas, en que “la política no es un negocio”. “Es una pasión que se tiene o no se tiene. No venimos por lo que vamos a ganar. Venimos porque estamos convencidos”, agregó.

“Soy consciente de que pertenezco a una generación que se está yendo”, reconoció, “pero la lucha continúa y tiene que sobrevivir”. “Milito desde que tengo 14 años y estoy en los 90, estoy raspando la viruta, pero, a todos: triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. No hay ningún triunfo definitivo porque tampoco hay derrota definitiva si se tiene el corazón templado”, concluyó entre aplausos.

El expresidente participó en el acto en el que se anunció la incorporación de la periodista Blanca Rodríguez a la lista para el Senado del Movimiento de Participación Popular, espacio que Mujica lidera dentro del Frente Amplio (FA, izquierda), de cara a los comicios de octubre. Mujica elogió las aptitudes de Rodríguez, que, dijo, “va servir para enriquecer al Senado (...) con su lenguaje atildado y pulcro, con su auténtico feminismo”.

Mujica se trató con radioterapia y eso le generó algunos síntomas que todavía está “terminando de superar”, según explicó su médica, pero la evolución con respecto al tumor es “muy buena”. Las dificultades para alimentarse generadas por el tratamiento de radioterapia que recibió a raíz de un tumor maligno en el esófago empeoraron la función renal de Mujica, quien abandonó en la tarde de este martes el sanatorio en el que se encontraba internado para hacerse unos estudios.