Keiko Fujimori quiere una auditoría de la OEA del escrutinio de la segunda vuelta en Perú

La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP) a las elecciones de Perú, Keiko Fujimori, le pedirá al presidente Francisco Sagasti que auspicie una auditoría a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA) del escrutinio del balotaje en el que quedó detrás por escaso margen del candidato de izquierda, Pedro Castillo, quien se adjudicó el triunfo.

"Hemos escuchado a los diferentes políticos y por eso hoy anuncio que voy a enviar una carta dirigida al presidente de la República y esperamos que el candidato (Pedro) Castillo haga lo mismo. Nosotros no pedimos que nos favorezcan, no, pedimos que se analicen todas estas irregularidades, todas estas trampas que se han hecho en las mesas”, expresó en la noche del sábado Keiko Fujimori, que insiste en que hubo fraude en las elecciones del 6 de junio, aunque no ha presentado pruebas para sustentarlo.

El anuncio de la candidata derechista se conoció en medio de un escándalo público surgido cuando se difundieron grabaciones de llamadas telefónicas en las que Vladimiro Montesinos, el encarcelado exasesor del expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko, aparece pidiéndole al dirigente de FP Pedro Rejas Tataje "echar un poco de gasolina", es decir, sobornar, a miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para volcar el conteo a favor de Keiko.

La aparición de los audios provocó el relevo de cuatro oficiales del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), confirmó en la noche del sábado el Ministerio de Defensa, de acuerdo con un reporte del diario La República. El principal despedido fue el jefe del Cerec, capitán de navío Víctor Murguía Silva, además de tres oficiales de guardia asignados para este mes.

A través de un comunicado, Defensa informó que Murguía Silva fue el encargado de elaborar el informe preliminar, según el cual solo se habían producido dos llamadas de Montesinos desde la Base Naval del Callao. Sin embargo, el diario online IDL Reporteros reveló ayer que Montesinos hizo en total 17 llamadas desde la Base Naval a su contacto Tataje.

Keiko le restó importancia al contenido de los audios y consideró que son utilizados para "distraer". "Esto está armado de manera burda, de manera 'cantinflesca'", dijo en un acto en el centro de Lima Fujimori, quien además considera que tienen la intención de impedir que se siga "defendiendo que se respete" el voto de los ciudadanos, citó la agencia de noticias Europa Press.

A su vez, Castillo, quien ya se ha adjudicado el triunfo y recibió el reconocimiento de los gobiernos de la Argentina y de Bolivia, además del de dirigentes de otros países de la región, también participó el sábado de un acto público tras una movilización de ciudadanos que exigen su proclamación y le pidió al actual presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, que en su gestión continúe en el cargo.

"No somos comunistas, somos democráticos, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Somos respetuosos de esta Constitución y, en ese contexto, pido al doctor Julio Velarde que su trabajo sea permanente en el Banco Central de Reserva. Es necesario no solo para tranquilidad económica, sino para abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras", señaló Castillo ante una plaza colmada de manifestantes.

El candidato presidencial, que se impuso en la segunda vuelta por el 50,12% de los votos, también se comprometió a mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, además de respetar la independencia del BCRP.

Velarde preside el Banco Central de Reserva desde octubre de 2006, cuando fue nombrado en el cargo por el expresidente Alan García. Hace dos semanas puso en duda su continuidad al frente de esta entidad.

CB con información de Télam