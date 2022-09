Siete destinos para viajar con Google Arts & Culture, aunque no tengas ni vacaciones ni plata

No hace falta tener vacaciones para viajar. O más bien, ya no hace falta desplazarse para viajar y descubrir nuevos destinos. Los viajes virtuales nos acercan a multitud de países, ciudades o monumentos sin que tengamos que salir de casa, y eso es muy útil cuando ya no tenemos días libres que nos permitan seguir explorando nuevos lugares por nuestro propio pie. Para dar a conocer infinidad de destinos a través de exposiciones virtuales con las que descubrir culturas, tradiciones y costumbres, Google Arts & Culture nos pone una inmensa cantidad de recursos a solo un click de distancia.

Hay destinos para todos los gustos, algunos son muy populares y otros son menos visitados, pero a través de esta herramienta de Google podrás conocerlos desde un enfoque menos turístico. En muchas ocasiones, incluso, profundizando en temas en los que no repararíamos en un viaje tradicional de solo unos días.

Eslovenia, más allá del Lago Bled

Sabemos que Eslovenia es un paraíso natural que necesita ser visitado en persona. Es un destino de paisajes, montañas y lagos, donde no deberíamos pasar por alto paradas en Liubliana, el castillo de Celje, el pueblo de Ptuj, las cuevas de Postojna y Skocjan, los altos de Velika Planina y, cómo no, en el Lago Bled, la postal más famosa del país. Pero a través de Google Arts & Culture podemos conocer su patrimonio cultural desde casa, adentrándonos en sus tradiciones o su artesanía. En Historias de Eslovenia aprenderás el arte de preparar pisanice, los huevos de Pascua hechos con velas y cera de abeja; el delicioso postre esloveno potica; la tradición del kurent puerta a puerta, protegida por la UNESCO; o conocer el folclore esloveno a través de mitos y leyendas hadas.

Brasilia, a ciudad de Oscar Niemeyer

Si viajas a Brasil puede que Brasilia no se encuentre entre tus destinos a visitar, porque seguramente prefieras conocer Río de Janeiro, Iguazú, el Amazonas o ciudades coloniales como Paraty. Pero, ¿sabías que Brasilia fue diseñada para trasladar la capital desde Río de Janeiro a un lugar más céntrico del país? Eso hace que se trate de una ciudad medida a la perfección creada por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, donde el Eje Monumental, o su espectacular catedral, poco tienen que ver con otros destinos brasileños. A través de Explora Brasilia tienes a tu alcance una nueva perspectiva de la extraordinaria arquitectura, la bulliciosa escena artística y cultural, y la increíble historia de la “ciudad diseñada para el futuro”.

Croacia, tradiciones y colores

Croacia siempre está de moda para los viajeros. Es uno de los países más visitados del Mediterráneo y siempre está entre los destinos favoritos de los europeos, pero si entre que vas y no quieres ir abriendo boca, para eso está Google Arts & Culture. Cuando vayas ya podrás conocer en persona los Lagos de Plitvice, las ciudades de Dubrovnik y Split, o alguna de sus islas, pero mientras tanto Croacia: corazón y artesanía te acercará a las tradiciones, los colores y los sonidos del país a través de canciones, bailes populares, festivales y gastronomía. No te pierdas sus trajes regionales, el arte de sus juguetes de madera hechos a mano o sus variados festivales de música, recreaciones históricas y fiestas religiosas.

Vietnam, historia y naturaleza al alcance de la mano

Vietnam da para mucho. Si tienes un par de semanas, un viaje de 15 días por Vietnam te dejará pasar por lugares como Ho Chi Minh City, Hoi An, el Parque Nacional Phong Nha, Tam Coc, Sapa, la bahía de Ha-Long y Hanoi. Pero si no, Maravillas de Vietnam te ayudará a explorar sus lugares más emblemáticos, su patrimonio histórico, su naturaleza, su gastronomía y su cultura. Merece mucho la pena adentrarse en la cueva de Son Doong, la mayor del mundo que alberga un río subterráneo y, para ir un paso más allá, aprovechar para visitar la playa de Xep, conocer el Festival de los Faroles de Hoi An, la Puerta del Meridiano o la pagoda Linh Ung en la península de Son Tra.

El Taj Mahal, único e imprescindible

El Taj Mahal no necesita presentación. Todos lo conocemos aunque ni siquiera hayamos pisado la India. Pero allí, cuando te encuentras ante él y lo ves en persona por primera vez, es mucho más cautivador, armónico y hermoso de lo que jamás pudieras haber llegado a imaginar. Es un auténtico tesoro artístico de la humanidad y uno de los lugares más visitados del mundo. Para conocer muchos de sus detalles tienes Taj Mahal: un recorrido desde la cima, que gracias a la herramienta de Street View te ofrece panorámicas de 360º desde múltiples perspectivas elevadas, para que así puedas conocer toda su historia desde un punto de vista diferente.

Dubai y su pasado

Dubai son rascacielos, lujo y extravagancia. Un lugar donde si algo se puede pagar, entonces se puede construir. Pero esa bulliciosa metrópoli vertical, donde el Burj Khalifa mira al resto del mundo desde las alturas, tuvo y mantiene aún una cara muy distinta. A través de Cultura y Patrimonio de Dubai sus habitantes cuentan cómo antes de ser lo que es, Dubai era un puerto comercial del que aún queda arte, artesanía y mucho patrimonio. Por lo que con Google Arts & Culture podrás dar un paseo virtual por sus callejones y echar un vistazo por el tradicional Majlis emiratí, un espacio cultural básico para su vida social.

España y el Camino de Santiago

Si el Camino de Santiago es una de esas escapadas que tienes en tu lista de asignaturas pendientes, no deberías dejar de echar un ojo a Buen Camino. Aquí tienes un recorrido virtual por los diferentes caminos que cada año recorren miles y miles de peregrinos, y en el que podrás explorar el patrimonio cultural que rodea a estas emblemáticas rutas. Si lo deseas, para ir practicando para cuando lo puedas hacer en persona, podrás hacer un viaje virtual a través de diferentes rutas y así recorrer caminos con doce siglos de historia.

RR