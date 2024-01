Abascal es aclamado presidente de Vox para otros cuatro años sin necesidad de votación

Santiago Abascal fue reelegido este sábado presidente del español Vox durante una brevísima Asamblea General extraordinaria celebrada en Madrid y retransmitida en directo por streaming por el partido de extrema derecha que, como es habitual, negó acreditación a algunos medios de comunicación que le resultan incómodos. El líder de Vox fue aclamado como “presidente, presidente”, y aplaudido por los dirigentes y los militantes de la formación que acudieron presencialmente al acto y que recibieron a la nueva Ejecutiva que dirigirá el partido también entre grandes aplausos.

Acabada la Asamblea, Vox organizó un gran acto público en el mismo hotel de la capital al que la cúpula del partido llamó a asistir a toda la militancia y a sus simpatizantes: “Ven a la reelección de Abascal”, animaron en redes sociales. Y fue en este acto posterior en el que programaron los discursos, tanto de Abascal como los de otros dirigentes de Vox que están ahora en su nuevo equipo.

Felicitaciones de los líderes ultraderechistas Meloni y Milei

Abascal también recibió las felicitaciones por videoconferencia de Giorgia Meloni, presidenta de Italia, y de Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, que finalizó su breve intervención con un “Viva la libertad, carajo”. Los dos le desearon suerte en su nuevo mandato y le brindaron su apoyo para lo que necesite en el futuro.

En su intervención, el reelegido presidente de la extrema derecha comenzó cargando con dureza contra los medios de comunicación “corruptos” a los que acusó de publicar “noticias falsarias” y de provocar “un ruido ensordecedor contra Vox”, que, según dijo, “es exactamente proporcional al aliento de recibimos en la calle”, en donde aseguró que son muchísimas las personas las que le piden que continúe al frente de la formación.

Abascal después aseguró a los suyos que él seguirá “peleando” por los principios que “solo defiende Vox” y lo hará “hasta que le falte el aliento”. “Estaré siempre a vuestro servicio y defendiendo aquellas convicciones que para nosotros son lo más importante de nuestra existencia”, Por ello pidió “por favor” a todos los concejales y funcionarios públicos de su partido que tampoco tiren la toalla y salgan a la calle a defender esos principios y valores, y a protestar contra las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder del partido de extrema derecha lamentó de nuevo la campaña que dice que hay contra su partido promovida por “derechas e izquierdas”, con ayuda de los medios de comunicación. “Como Vox no se muere, se mueren por matar a Vox. Están dispuesto a todo con tal de acabar con Vox”, clamó, mientras auguraba un declive en Europa de socialistas y populares, partidos que, según él, “les tiene mucho miedo” porque ven cómo están desapareciendo mientras la extrema derecha crece. Y por si había dudas aclaró que Vox se presenta a las próximas europeas “para defender y salvar a Europa, no para salir de ella”.

No obstante, Abascal afirmó que no le importan demasiado los resultados que pueda sacar su partido en las próximas elecciones: “Nosotros no vamos a travestirnos para lograr un voto más, nosotros no somos una moda naranja ni una piara de amigos comunistas de la Universidad. Somos Vox, y nuestros principios y nuestros valores trascienden”, proclamó.

El reelegido líder de Vox aprovechó también para cargar contra el PP y Alberto Núñez Feijóo -al que no obstante no nombró- por su doble juego, dado que “por la mañana denuncia las tropelías del Gobierno” pero al día siguiente pacta con Sánchez y le tiende la mano para sacar adelante reformas como la del artículo 49 de la Constitución para eliminar del texto el concepto de “disminuido” y cambiarlo por el de “personas con discapacidad”.

Su discurso finalizó asegurando que plantarán cara “a los agoreros, a los traidores y a los corruptos”, afirmando que su partido seguirá adelante “con el entusiasmo que nuestra patria merece”. “Hasta la muerte, sin temer a nada ni a nadie”, añadió, para gritar finalmente un “Viva España” y escuchar luego el himno nacional, con el que Vox cerró el acto.

Una reelección sin oposición

El nombramiento para otros cuatro años de Abascal se produjo sin oposición al no haber ninguna otra candidatura alternativa pese a las especulaciones que circularon los días previos al cónclave. Solo Abascal optaba al cargo tras haber logrado reunir el 10% de avales de la afiliación por lo que el Comité Electoral del partido le proclamó directamente presidente electo, sin necesidad de someterse a la votación de la militancia.

El único punto de orden del día de la Asamblea de este sábado, que Abascal decidió adelantar por sorpresa cerca de un mes y medio, era la elección del presidente y de su nueva Ejecutiva en la que continuarán los tres vicepresidentes anteriores, Jorge Buxadé, Javier Ortega Smith y Reyes Romero, pero como vocales. El dirigente catalán Ignacio Garriga sale reforzado y a partir de ahora será vicepresidente único y secretario general de Vox. En la nueva dirección, también destaca la entrada de los cuatro vicepresidentes autonómicos que tiene Vox en los gobiernos de coalición con el PP.

Ortega Smith rechazó presentarse como alternativa a Abascal

Uno de los nombres que se barajó como candidato alternativo fue el Ortega Smith pero días antes de conocerse la nueva cúpula, el propio portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid aclaró que “nunca había sido esa su intención”. Poco después se supo que había aceptado integrarse en la nueva dirección de Abascal, un gesto que algunos dirigentes críticos de Vox consideraron una “hábil estrategia” de Abascal para neutralizarle.

Una de las figuras más emblemáticas de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, renunció a su acta de diputado para dedicarse a la actividad privada tras las generales del 23 de julio en las que Vox perdió 19 diputados pasando de 52 a 33 escaños. El exportavoz de Vox en el Congreso también negó las informaciones que señalan que está tratando de crear un nuevo partido de cara a las europeas.

CM