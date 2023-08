La presidenta del Congreso español fija el intento de investidura de Feijóo para el 26 y 27 de septiembre

La presidenta del Congreso español, Francina Armengol, confirmó que el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo será los días 26 y 27 de septiembre. Armengol acudió este martes al palacio de la Zarzuela tras la ronda de contactos del rey, que le comunicó que le encargaba la investidura al candidato del Partido Popular (PP) a pesar de no tener los apoyos garantizados, aunque no quiso concretar la fecha hasta hablar con el propio Feijóo.

“Es una decisión tomada tras acordarla con el candidato propuesto por el rey ayer por la noche y esta mañana. Es un tiempo prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones con los representantes de las formaciones”, dijo la presidenta del Congreso en una comparecencia este miércoles para anunciar la fecha.

El líder de los populares había asegurado expresamente en su comparecencia del martes en el Congreso que no deseaba que la sesión se celebrase la próxima semana porque aseguró necesitar más tiempo para entablar unas negociaciones, que dijo que no arrancarán hasta el próximo lunes.

Esos deseos de Feijóo chocaban con un calendario electoral muy complejo, en caso de que nadie consiguiera conformar Gobierno. Si hay repetición electoral, un escenario no descartable en el caso de que Pedro Sánchez no logre concretar sus negociaciones con el independentismo catalán, planean en el horizonte los festivos de las próximas fiestas navideñas.

La Constitución fija que desde la primera votación de investidura se disuelven automáticamente las Cortes si en un plazo de 60 días no hay presidente del Gobierno, a lo que habría que sumar 47 días para una nueva convocatoria electoral. En resumen, para que una hipotética repetición electoral no coincidiera con Navidad, la primera votación de la investidura no tendría que producirse en ningún caso entre el 7 y el 21 de septiembre. Con la fecha elegida por Armengol, una repetición electoral se produciría el 14 de enero.

En su comparecencia tras visitar a Felipe VI, el líder del PP aseguró que su intención es iniciar los contactos con los grupos a partir del lunes, dado que el plazo para que estos se constituyan termina el viernes. Un argumento que choca con el hecho de que Feijóo ya haya alcanzado acuerdos con UPN, CC y Vox antes de que se cumpliera esta formalidad.

LC