Arnold Schwarzenegger anuncia su voto para Kamala Harris: “Una victoria de Trump serían cuatro años más de mierda”

“Cuatro años más de mierda”. Así ha decinido el actor y ex gobernador republicano de California Arnold Schwarzenegger la posibilidad de una nueva victoria de Donald Trump este próximo 5 de noviembre. En efecto, Shwarzenneger ha anunciado este miércoles en sus redes sociales que votará a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, si bien confiesta que “realmente” no apoya a la vicepresidenta y que odia “la política”, además de no confiar “en la mayoría de los políticos”.

“Siempre seré estadounidense antes que republicano”, ha escrito: “Por eso, esta semana, voy a votar a Kamala Harris y a Tim Walz. Lo comparto con todos ustedes porque creo que hay muchos que se sienten como yo. No reconocen a nuestro país. Y tienen razón en estar enojados”.

Schwarzenegger ha dicho en su comunicado que estaba decepcionado con todos los que han estado en el poder en EEUU en las últimas décadas, que han hablado de abordar la deuda y el “sistema de inmigración”, pero no han conseguido hacerlo. Según el actor, los políticos prefieren “tener temas de conversación” para las elecciones en lugar de realizar “el servicio público que mejore la vida de los estadounidenses”.

“Deberíamos estar enojados”, dice Schwarzenegger para referirse a Trump sin citarlo: “Pero hay un candidato que no respetará tu voto a menos que sea para él, un candidato que enviará a sus seguidores a asaltar el Capitolio mientras él mira con una Coca-Cola Light, un candidato que no ha demostrado ninguna capacidad de trabajar para aprobar ninguna política aparte de un recorte de impuestos que ayudó a sus donantes y a otros ricos como yo, pero que no ayudó a nadie más, un candidato que piensa que los estadounidenses que no están de acuerdo con él son enemigos más grandes que China, Rusia o Corea del Norte... Eso no resolverá nuestros problemas”.

Schwarzenegger ha sido durante mucho tiempo crítico con el expresidente y actual candidato republicano. Schwarzenegger ha llegado a comparar tras el ataque del 6 de enero en el Capitolio aquel episodio con la Noche de los Cristales Rotos en la Alemania nazi, y tachó a Trump de “líder fracasado que pasará a la historia como el peor presidente de la historia”.

El actor se ha referido a las secuelas de las elecciones de 2020, y ha dicho que “rechazar los resultados de unas elecciones es lo más antiamericano que puede haber. Para alguien como yo, que habla con gente de todo el mundo y sigue sabiendo que Estados Unidos es la ciudad brillante sobre una colina, llamar a Estados Unidos [un] cubo de basura para el mundo es tan antipatriótico que me pone furioso”:

Si Trump fuera reelegido, dijo, “serán cuatro años más de mierda sin resultados que nos enfrenten cada vez más, nos dividan y nos hacen odiar más. Tenemos que cerrar la puerta a este capítulo de la historia de Estados Unidos, y sé que el expresidente Trump no lo hará. Quiero avanzar como país, y aunque tengo muchos desacuerdos con su candidatura, creo que la única manera de hacerlo es con Harris y Walz”.

