Acciones legales de la Unión Europea contra Hungría por discriminar a la comunidad LGTBIQ+ y censurar la radio independiente

“En la Unión Europea (UE), la primera democracia del mundo, ninguna radio libre debe ser retirada de antena por razones no objetivas sobre la base de un procedimiento administrativo discriminatorio”, ha afirmado el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. En consecuencia, la Comisión Europea ha decidido este viernes a Hungría ante la Justicia por no renovar la licencia de la emisora Klubrádió.

La Comisión también lleva a Hungría ante la Justicia europea por discriminación de personas LGTBIQ, “a raíz de una ley húngara que discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género”, dice Bruselas: “La Comisión considera que la ley viola las normas del mercado interior, los derechos fundamentales de las personas (en particular, las personas LGBTIQ) y, en relación con esos derechos fundamentales, los valores de la UE. La ley húngara, en particular, destaca y se dirige al contenido que 'promueve o retrata' lo que denomina 'divergencia de la propia identidad correspondiente al sexo al nacer, el cambio de sexo o la homosexualidad' para personas menores de 18 años”.

Esta remisión al Tribunal es el siguiente paso del procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea el 15 de julio de 2021 contra Hungría con una carta de emplazamiento.

Dado que las autoridades húngaras “no respondieron suficientemente a las preocupaciones de la Comisión” en relación con la igualdad y la protección de los derechos fundamentales, y no incluyeron ningún compromiso para remediar la incompatibilidad, la Comisión envió un dictamen motivado a Hungría el 2 de diciembre de 2021.

Censura a Klubrádió

“Hoy llevamos a Hungría a los tribunales por la decisión del Consejo de Medios de rechazar la solicitud de Klubrádió para el uso del espectro radioeléctrico sobre la base de razones desproporcionadas e injustificadas”, ha dicho Breton: “Tales violaciones de la legislación de la UE ponen en peligro la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”.

Andras Arato, director de Klubrádió Radio, explicaba a elDiario.es: “2010 es un año notable en la historia húngara, porque Orbán y su partido regresaron ganando las elecciones y comenzaron su guerra contra todos los órganos de control de las instituciones de la democracia liberal, entre ellos los medios independientes. El método principal fue el económico. Muy pronto, el gobierno, sus instituciones y sus empresas se convirtieron en el actor principal. Más del 50% del mercado era propiedad de estas instituciones y empresas. Esa era una parte, la otra el impacto en los actores privados del mercado publicitario. Por ejemplo, Klubrádió perdió el 90% de sus ingresos. Solíamos tener unos ingresos de dos millones y medio de euros al año. En un año, bajó a alrededor de 200.000. Así que perdimos nuestro sustento. Muchos medios independientes quebraron y cerraron”.

“Intenté el modelo de donaciones para sustituir a la publicidad, y fue un gran éxito durante los últimos años, en los que recibimos cinco, seis millones de euros de apoyo en un país donde no hay tradición de activismo civil, no hay una gran tradición de democracia”, explica Arato: “Pero la decisión del uso de las frecuencias está en manos de un llamado consejo de medios con un poder extremo. Nosotros teníamos una licencia hasta 2021 y el consejo de medios se negó a prolongar nuestra licencia. Y el sistema no permite tener un juicio justo, pero ahora estamos en la Corte Suprema. No estamos en las ondas de radio desde el 14 de febrero de este año, cuando perdimos la frecuencia. Pero abrimos una campaña de donación para emitir por internet que ha sido la más exitosa de nuestra historia. La audiencia demostró que necesita Klubrádió, y que está dispuesta a hacer sacrificios por eso”.

Precio discriminatorio de los combustibles

La Comisión Europea también ha lanzado este viernes un procedimiento de infracción contra Hungría por su política de cobrar precios de combustible más altos a los vehículos con matrícula extranjera. “Medidas como estas son muy preocupantes”, dice Breton: “Trastornan nuestro activo más importante para hacer frente a las crisis y la inestabilidad: el mercado único. Especialmente en tiempos de crisis, es esencial preservar y fortalecer la confianza mutua y la solidaridad en todo el continente.

“Vimos al comienzo de la pandemia de COVID que las respuestas individuales descoordinadas y una serie de prohibiciones nacionales de exportación empeoraron la situación para todos”, prosigue el comisario de Mercado Interior: “En tiempos de crisis, es aún más importante trabajar juntos y resistir la tentación de hacerlo solo. Mantener la libre circulación de bienes, servicios y personas y proteger nuestras cadenas de suministro en tiempos de crisis será el objeto del Instrumento de Emergencia del Mercado Único que presentaremos en septiembre”.

