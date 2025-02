De cascos a aviones de combate: mapas y gráficos de tres años de ayuda militar a Ucrania

Tras tres años de apoyo constante y multimillonario a Ucrania en los que se fueron eliminando todas las líneas rojas y los aliados pasaron de enviar cascos y chalecos a carros de combate y aviones —pasando por sistemas de defensa aérea y munición—, Donald Trump ha invertido la ecuación.

Tras un mes en el cargo, el presidente de EEUU ha optado por iniciar un acercamiento a Moscú, abrir negociaciones con Vladímir Putin sin Ucrania ni la UE y atacar a su viejo aliado, Volodímir Zelenski, a quien acusa de “dictador”, de “manipular” a EEUU, de iniciar el conflicto y de querer prorrogarlo para “hacer dinero fácil”. A día de hoy, Rusia controla alrededor del 20% del territorio de Ucrania.







“EEUU se ha gastado 200.000 millones de dólares más que Europa [...] en una guerra que es mucho más importante para ellos que para nosotros. Nosotros tenemos un gran y bello océano de separación”, ha dicho Trump sin explicar los datos. Trump no citó su fuente, pero el think tank alemán Kiel Institute for the World Economy ha hecho un seguimiento de la asistencia económica, humanitaria y militar de Europa y EEUU a Ucrania desde el inicio del conflicto y su investigación desmiente al presidente.







Entre el 22 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024 Ucrania recibió una ayuda total de 267.000 millones de euros (similar al PIB anual de Finlandia), lo que equivale a unos 80.000 millones al año. Del total, casi la mitad, 126.000 millones, corresponden solo a asistencia militar y, pese a las afirmaciones de Trump, EEUU y Europa están bastante igualados: 62.000 millones de países europeos y 64.000 de EEUU. En cuanto a la asistencia humanitaria y financiera, Europa, con 70.000 millones de euros, supera a EEUU, que ha entregado 50.000 millones.







Sin embargo, solo EEUU representa el 50% de la asistencia militar y, sin Washington, Ucrania no puede defenderse. Junto con Alemania y Reino Unido, los tres suman el 76%.







Analizado en términos de porcentaje de PIB y esfuerzo económico, ni EEUU (0,53%), ni Reino Unido (0,51%) ni Alemania (0,44%) están entre los 10 primeros donantes. En este caso, los seis primeros son los países Bálticos y escandinavos. Estonia y Dinamarca, por ejemplo, han dedicado cuatro veces más de su PIB que EEUU a asistir a Ucrania.







La ayuda militar ha menguado considerablemente los arsenales de los socios donantes de Ucrania, lo que también ha quedado reflejado en el tipo de ayuda entregada durante estos tres últimos años. En 2022 solo el 27% procedía de compras a la industria armamentística, mientras que el 73% restante era de los propios arsenales existentes. Mantener ese ritmo ha sido imposible para los donantes y en 2024 al menos el 66% provino de compras.

Atrás quedan las afirmaciones de enero de 2023 de Yuriy Sak, hoy asesor del ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania: “No querían darnos artillería pesada, y nos la dieron. No querían darnos Himars [sistema lanzamisiles], y nos los dieron. No querían darnos tanques, y ahora nos los están dando. Aparte de las armas nucleares, no hay nada que no vayamos a conseguir”.