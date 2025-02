“Cuadro clínico complejo”: el Papa seguirá unos días más de lo previsto en el hospital tratándose de su bronquitis

Un “cuadro clínico complejo”. Los resultados de los análisis efectuados al Papa a lo largo del fin de semana muestran “una infección polimicrobiana de las vías respiratorias” que ha determinado “un cambio adicional en la terapia”. Este es el último parte médico enviado por la Santa Sede este lunes al mediodía, y que frustra los augurios más optimistas respecto a la salida de Francisco del policlínico Gemelli, donde ingresó el pasado viernes para curarse de una bronquitis persistente.

De hecho, añade el portavoz vaticano, Matteo Bruni, la actual situación “requerirá una hospitalización adecuada”: Francisco no saldrá del Gemelli para participar, este miércoles, en la audiencia general, como era su deseo. De hecho, en un comunicado posterior, Roma oficializa la suspensión de la audiencia. A su vez, disminuyen las posibilidades de que pueda participar este fin de semana en los actos del Jubileo. Pese a todo, fuentes vaticanas aclaran que no se trata de un “agravamiento” de las condiciones de salud, sino de una calificación más completa de la patología, en este caso una “infección polimicrobiana”. Por lo tanto, no se habla de una fecha para el alta médica.

En líneas generales, Francisco descansó bien y pasó “tranquilo” su tercera noche en el Gemelli. En declaraciones a los periodistas, Bruni sostuvo que Bergoglio “ha desayunado y se ha dedicado a la lectura de los diarios”. Este fin de semana, el Papa llamó, hasta en dos ocasiones, al párroco de Gaza, Gabriele Romanelli, para preguntar por la situación de la comunidad cristiana en el enclave.

“El Papa nos llamó el viernes y el sábado, estaba de buen humor, la voz un poco cansada, pero quería saber cómo estamos. Un colaborador le pasó el teléfono y pudo hablar con nosotros”, apuntó el párroco en declaraciones a Mediaset.

Desde el décimo piso, en el 'ala de los papas' del centro, Francisco lee, descansa y reza, pero no detiene sus preocupaciones. Así lo planteó en el rezo del Angelus –cuyo mensaje envió, sin leerlo, a los medios de comunicación–, y así lo demostró con al menos dos llamadas a Gaza, el mismo viernes, antes de ingresar, y este sábado. El domingo, el Papa fue obediente y descansó. Al menos, permanecerá en el hospital toda esta semana.

Toda la información en www.religiondigital.org