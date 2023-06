La derecha logró la mayoría absoluta en Grecia ante un nuevo retroceso de Syriza y el ascenso de los ultras

Mayoría absoluta. La derecha griega de Kyriakos Mitsotakis logró un resultado holgado en la repetición electoral celebrada este domingo, primado por la ley electoral en escaños: según el 73% del voto escrutado, cosechó un 40% de los sufragios y 158 escaños. Enfrente, la Syriza del ex primer ministro Alexis Tsipras se asomó a un nuevo retroceso, con un resultado del 17,8%, por debajo del 20% obtenido el 21 de mayo, y 47 escaños.

Los resultados ampliarían la brecha de las elecciones de hace cinco semanas, en las que Nueva Democracia logró 146 escaños frente a los 71 de Syriza.

Según el recuento, Nueva Democracia alcanzaría más de la mitad de los 300 del Parlamento.

A continuación, Syriza lograría 47; el Pasok, 32; el KKE, 20; la extrema derecha de Espartanos, 13; los ultras de Niki (Victoria), 10; la extrema derecha de Solución Griega, 12; el partido de la expresidenta del Parlamento griego, Course to Freedom, Zoé Konstantopoulou –ex de Syriza y Unidad Popular, 8; y el MeRA25 del ex ministro de Finanzas Yannis Varoufakis, se quedaría fuera del Parlamento griego.

En total, la extrema derecha podría llegar a los 35 escaños.

Con respecto al 21 de mayo, Nueva Democracia mantiene el porcentaje, mientras Syriza pierde algo más de dos puntos y el Pasok gana algo más de uno. Los Espartanos irrumpen de cero y los ultras de Niki y la izquierda de Konstantopoulou lograrían superar el umbral del 3%.

Tras el anuncio de los sondeos a pie de urna, fuentes de Nueva Democracia dijeron: “Parece que Nueva Democracia se garantiza gobernar sola. Esto nos hace sentir una responsabilidad aún mayor para cumplir las expectativas de los ciudadanos que mostraron su confianza en Nueva Democracia y en Kyriakos Mitsotakis. Los próximos días no son días de celebración, sino de trabajo”.

Fuentes de Syriza hablan de “un resultado negativo tanto para Syriza como para todas las fuerzas progresistas”, como señalan: “Era extremadamente difícil revertir una diferencia tan grande en tan poco tiempo. Los ciudadanos nos dieron el mandato de la oposición y, como principal espacio de la facción progresista lucharemos desde el día siguiente como una oposición fuerte y al lado de los ciudadanos”.

“Si el resultado de los sondeos a pie de urna se reflejan en el resultado oficial de las urnas, se confirma que el voto al Pasok, tanto en las elecciones de mayo como este domingo, no fue una elección momentánea”, comentan responsables de los socialistas: “Este voto demuestra que el Pasok está volviendo y recuperando los lazos de confianza con los ciudadanos progresistas”.

