Qué dice el derecho internacional sobre el ataque de EEUU contra Venezuela, explicado por tres expertos

EEUU ha lanzado este sábado un “ataque a gran escala” contra Venezuela en el que “ha capturado” a su presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Washington ha acusado a Maduro de dirigir una “organización narcoterrorista” y Trump ha anunciado que EEUU “tomará el control” de Venezuela hasta “garantizar una transición segura”.

La legalidad de la operación ha sido cuestionada desde el primer momento, hasta el punto de que aliados directos de Trump no han dudado en afirmar que supone una clara violación del derecho internacional.

The Guardian ha conversado con tres destacados expertos en derecho internacional para conocer su opinión sobre la situación en Venezuela.

¿Por qué se considera que EEUU ha violado el derecho internacional en su operación contra Venezuela?

Los expertos consultados apuntan a la violación de los términos que establece la Carta de las Naciones Unidas, firmada en octubre de 1945 y diseñada para prevenir otro conflicto de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial. Una disposición central de este acuerdo, el artículo 2.4, establece que los Estados deben abstenerse de usar la fuerza militar contra otros países y respetar su soberanía.

Geoffrey Robertson, fundador de la Doughty Street Chambers, presidente del tribunal de la ONU para los crímenes de guerra en Sierra Leona y representante de Human Rights Watch en el juicio contra Augusto Pinochet, afirma que el ataque es contrario al artículo 2.4 de la Carta: “La realidad es que Estados Unidos está violando la Carta de las Naciones Unidas”. “Ha cometido el crimen de agresión, que el tribunal de Nuremberg calificó como el crimen supremo, el peor de todos”, concluye.

Elvira Domínguez Redondo, profesora de derecho internacional en la Universidad de Kingston, describe la operación de EEUU como un “crimen de agresión y un uso ilícito de la fuerza contra otro país”. Susan Breau, profesora de derecho internacional e investigadora asociada sénior del Instituto de Estudios Jurídicos Avanzados de la Universidad de Londres, coincide en que el ataque solo podría haberse considerado lícito si Estados Unidos hubiese contado con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o hubiera actuado en legítima defensa: “Y no hay elementos que avalen ninguno de esos dos aspectos”, afirma.

¿Tiene algún margen EEUU para defender que su actuación está avalada por el derecho internacional?

Estados Unidos podría intentar argumentar que ha atacado a Venezuela en defensa propia, para contrarrestar la supuesta amenaza de una “organización narcoterrorista” de la que dice que Maduro es el máximo responsable. Tanto la Carta de la ONU como la propia legislación nacional de EEUU contemplan el uso de la fuerza militar en defensa propia.

Sin embargo, Robertson es contundente en su respuesta: “Es imposible justificar que Estados Unidos, aunque sin duda lo alegará, haya actuado en defensa propia. Para actuar en defensa propia se debe tener la convicción real de que uno está a punto de ser atacado. Nada ni nadie indica que el ejército venezolano esté a punto de atacar a Estados Unidos… La idea de que [Maduro] es una especie de líder de un supuesto cártel de la droga no puede prevalecer sobre la regla de que la invasión para un cambio de régimen es ilegal”.

“EEUU tendría que demostrar que esos supuestos narcotraficantes amenazaban la soberanía del país”, añade Breau. “Estados Unidos argumentará con vehemencia que el narcotráfico es una plaga y que está matando a mucha gente, y yo también lo creo: el narcotráfico mata. Sin embargo, muchos expertos en derecho internacional han estado analizando las acusaciones de EEUU y ni siquiera hay pruebas claras de que los narcotraficantes sean de Venezuela, y mucho menos de que estuvieran dirigidos por Maduro de forma alguna”.

¿A qué sanciones se puede enfrentar Estados Unidos por sus actos?

El Consejo de Seguridad de la ONU puede imponer sanciones a países en un intento por mantener la paz. Esas sanciones pueden incluir restricciones comerciales, embargos de armas o prohibiciones para viajar a sus líderes. Sin embargo, cinco miembros del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y Francia) tienen derecho de veto, lo que significa que es prácticamente imposible que cualquier medida contra Estados Unidos logre entrar en vigor.

“Las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad, y Estados Unidos es miembro con derecho de veto”, señala Robertson. “Esto es relevante, porque demuestra que el Consejo de Seguridad es un órgano inútil. Un país que infringe el derecho internacional puede evitar su condena simplemente vetándolo… el único órgano que puede actuar quedará inmovilizado por el veto estadounidense”.

Domínguez Redondo describe la situación como “imposible”. “Como el Consejo de Seguridad no puede decidir sobre las sanciones, los países pueden elegir si las acatan o no”, afirma. “Como Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo, las sanciones nunca se deciden allí”.

¿Qué precedente puede establecer un ataque sin sanción como este?

Si Estados Unidos no se enfrenta a ningún castigo por la invasión de Venezuela, los expertos creen que eso puede animar a terceros países a llevar a cabo operaciones que contravengan el derecho internacional.

“La consecuencia más obvia es que China puede aprovechar la oportunidad para invadir Taiwán”, declara Robertson. “Este es el momento más apropiado para hacerlo, cuenta con el precedente de la invasión de Venezuela por parte de Trump y, por supuesto, su actitud de apaciguamiento hacia Rusia por la invasión de Ucrania. De hecho, diría que la invasión de Venezuela por parte de Trump constituye un crimen de agresión, el mismo crimen que Putin cometió al invadir Ucrania”.

Domínguez Redondo añade que la falta de respuesta frente al ataque en Venezuela debilita aún más al Consejo de Seguridad de la ONU. “El Consejo de Seguridad fue el mecanismo de prevención de la Tercera Guerra Mundial. Y ahora ha sido completamente desmantelado, principalmente por Estados Unidos, pero también por el Reino Unido cuando declararon la guerra sin autorización en Irak. El Consejo de Seguridad ha sido erosionado”.

¿Cómo dejan estos ataques a los aliados de EEUU?

“Países como Reino Unido y Francia, como guardianes de los principios de Nuremberg, tiene el deber de condenar a Estados Unidos por esta violación del derecho internacional”, afirma Robertson, que recuerda que “los líderes que inician guerras son responsables de la muerte y la destrucción que conllevan.

“A estos países les corresponde defender los principios de Nuremberg, condenar a Trump por su violación al cometer el crimen de agresión y liderar al mundo libre en la búsqueda de una fórmula para limitar las consecuencias”, remata