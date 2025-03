Eduardo Bolsonaro pide licencia como diputado y se muda a Estados Unidos ante un posible juicio contra su padre

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, anunció que tomará licencia del cargo para radicarse en Estados Unidos con el objetivo de no ser investigado por la Corte Suprema de Brasil, que el próximo 25 de marzo debe decidir si acepta la denuncia por golpe de Estado contra su padre.

La decisión ocurrió luego de que diputados del gobernante Partido de los Trabajadores pidieran a la Fiscalía General iniciar una demanda por el delito de traición a la patria contra el diputado debido a que solicitaron en Washington, al bloque de legisladores del Partido Republicano, que el Gobierno de Donald Trump aplicara sanciones económicas contra Brasil como repudio al juicio contra su padre.

En un video, Bolsonaro detalló que, tras la licencia, iniciará una campaña contra la condena de su padre en virtud del alineamiento que el ex presidente brasileño tiene con la administración Trump.

Adelantó que trabajará para la destitución del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, instructor de los casos de intento de golpe de Estado, en los que está acusado el ex presidente Bolsonaro.

Según el legislador brasileño, durante su estadía en Estados Unidos pedirá la liberación de los condenados por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que invadieron la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

El domingo, durante un acto en la ciudad de Río de Janeiro (sureste), el ex presidente Bolsonaro dijo que no pretendía salir de frente Brasil a la posibilidad de que la Corte Suprema acepte la denuncia del fiscal general Paulo Gonet para iniciarle un juicio por intento de golpe de Estado junto a otros 33 ex funcionarios y militares.

Con información de agencias.

IG