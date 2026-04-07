EE.UU. e Israel atacaron la isla de Jarg y Trump reiteró sus amenazas: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”

La agencia de noticias iraní Mehr informó que se registraron explosiones por bombardeos contra la isla de Jarg, donde se encuentra la principal terminal de exportación de petróleo de Irán.

Según Mehr, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo varios ataques en la isla, aunque la agencia no especificó si fueron golpeadas las instalaciones petroleras u otras.

“Estados Unidos atacó decenas de objetivos militares en la isla de Jarg durante la noche”, declaró al canal Fox un funcionario estadounidense.

A mediados de marzo, EE.UU. atacó las instalaciones militares de Jarg y Donald Trump dijo que, “por razones de decencia”, había decidido “NO destruir la infraestructura petrolera de la isla”, por donde pasa el 90% de las exportaciones de crudo iraní.

Al mismo tiempo que se conocían estas informaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, en referencia a Irán. “47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin”, expresó.

“No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

Y agregó: “Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe?”.

Detalles de los ataques a la isla de Jarg

La isla iraní de Jarg, la principal terminal petrolera del país persa, fue atacada este martes por Estados Unidos e Israel, a pocas horas de que venza el plazo de Donald Trump para bombardear las plantas eléctricas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz.

Varios misiles, lanzados desde aviones de combate o buques, provocaron explosiones en distintos puntos del enclave energético, según informó la agencia Mehr.

Las autoridades iraníes aún no dieron detalles sobre el alcance de los daños en los depósitos de combustible y las terminales de carga.

Estados Unidos anunció en paralelo que ha bombardeado “docenas” de objetivos militares iraníes en la estratégica isla de Jarg, según informaron fuentes oficiales estadounidenses a la cadena de televisión Fox.

Fox reportó que los bombardeos alcanzaron búnkeres, estaciones de radar y depósitos de munición, y no habrían implicado un despliegue de tropas en la isla, sino únicamente ataques aéreos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado en varias ocasiones con apoderarse de esta isla iraní —por donde pasa el 90% de las exportaciones petroleras del país— después de lanzar un ataque contra sus objetivos militares a mediados de marzo.

Los nuevos bombardeos contra la isla tienen lugar a pocas horas de que venza el plazo que Trump dio a Irán para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz antes de las 20:00 hora local de Washington del martes (00:00 GMT). De lo contrario, advirtió de que atacará todas las plantas eléctricas y puentes del país.

Irán bloqueó desde el comienzo de la guerra el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y solo permite el paso a barcos de países que considera aliados, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos.

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