Elon Musk entierra la imagen progresista de Tesla para que sea “el coche oficial del trumpismo”

Una de las grandes incógnitas de la alianza entre Elon Musk y Donald Trump era Tesla. El primer fabricante de coches eléctricos a gran escala del mundo suponía una fricción clara con las políticas energéticas del republicano, basadas en las subvenciones al petróleo y en que los estadounidenses viertan un galón tras otro de combustible en sus depósitos sin mirar el surtidor. La duda se resolvió con una de las transformaciones más radicales en la imagen de marca de una empresa de la historia, un giro copernicano en la que los eléctricos de Tesla ahora son promocionados por el presidente que sacó a EEUU del Acuerdo por el Clima.

“Me voy a comprar uno”, dijo Trump este martes frente a la Casa Blanca, donde había estacionados varios modelos de Tesla. “Es un gran producto. Tan bueno como podría ser”, continuó antes de subirse a uno: “¡Wow, esto es maravilloso! Este panel es diferente de lo que yo... Todo es como una computadora, es maravilloso”.

La escena resultó chocante porque se pudo comprobar que Trump no estaba para nada familiarizado con los Tesla. Por un lado, llevaba una nota con los nombres de los diferentes coches que tenía frente a él. Por otro, por el hecho de que se asombrara de algo que caracterizó a la empresa de Musk desde sus primeros modelos, como es su alto componente tecnológico.

“Cuando Donald Trump mostró el coche, dio a entender que ni siquiera había visto nunca un Tesla”, explica Enrique Llanes, autor de Tesla. El ADN de la disrupción (Editorial LID). “Hasta que se metió en política para apoyar a Trump, Elon Musk tenía una imagen más asociada a la izquierda, por valores como el ecologismo y la descarbonización”, recuerda. Una imagen que ahora el propio Musk detesta, ya que entronca directamente con el denostado “virus woke”.

La catarsis de Tesla: de coche ecológico a coche “patriota”

La promoción de Trump llega en un momento de gran dificultad para Tesla, que navega en la contradicción de su fundador. “La empresa no tiene una posición oficial sobre Trump, pero es que Tesla es Elon Musk. Cuando tenés un dueño con una marca tan fuerte metido en política... ¿Quién sabe cómo se llama el presidente de General Motors, o cómo se llama el presidente de Toyota? Sin embargo, todo el mundo sabe quién es Elon Musk”, dice que Fernando de Córdoba, especialista en estrategia de marca.

“Tesla era vista, incluso el propio Elon Musk, como una marca relativamente progresista. Durante años se hicieron muchos análisis de la marca personal de Musk y lo que más destacaba era que era una persona que quiere descarbonizar la movilidad, que quiere avanzar hacia la movilidad del futuro. Es decir, más afín a un perfil demócrata que conservador. No sé si ahora cambió de ideología o simplemente dejó de disimular, pero esta polarización está afectando bastante a su imagen y a la de Tesla”, afirma de Córdoba.

Los datos no dejan lugar a dudas. Las ventas del fabricante cayeron en picada y su último trimestre fue uno de los peores de la historia de su compañía. El duro golpe de enero se repitió de nuevo en febrero (con descensos del 76% en Alemania, del 49% en China, del 45% en Francia o del 35% en California). La nueva camioneta y gran apuesta de Musk, el modelo Cybertruck, no funcionó en ventas. Aparejado al histrionismo de su dueño, el valor de Tesla en bolsa fluctúa casi tanto como el de algunas criptomonedas.

Expertos como Enrique Llanes recuerdan que la competencia es ahora más dura que nunca en el mercado de los eléctricos. También que Tesla está fabricando la nueva versión de su modelo más vendido, el Y, lo que podría estar provocando que los potenciales compradores estén aplazando su adquisición hasta que esté disponible la nueva gama.







Sin embargo, el acto frente a la Casa Blanca pareció un llamamiento a que sus partidarios políticos no dejen caer Tesla. “Este hombre puso toda su energía y su vida para completar este trabajo y no es justo que se lo penalice por eso”, dijo Trump sobre Musk. “Creo que fue tratado muy injustamente por un grupo muy reducido de personas. Y solo quiero que la gente sepa que no se lo puede penalizar por ser un patriota”, dijo a los periodistas, asegurando que el empresario no le había pedido que lo hiciera.

Fue una escenificación de las que no hay vuelta atrás. “Al final lo que nos dice esto es que Tesla se está convirtiendo en el coche oficial del gobierno trumpista para bien y para mal. Más oficial que hacer una presentación en la Casa Blanca, con el presidente con una anotación como si fuera un vendedor en un concesionario... No se me ocurre nada, ni en el mejor sueño de cualquier vendedor, que tener al presidente del gobierno haciéndote publicidad”, dice Fernando de Córdoba.

“Pero claro, es que no es cualquier presidente del gobierno, sino uno absolutamente polarizado y que no es que tenga partidarios y detractores, es que tiene fanáticos y enemigos”, recuerda el especialista. “Será bastante interesante ver si esto va a suponer que los republicanos, como efecto secundario, empiecen a apoyar la electrificación de la de la movilidad y el coche eléctrico deje de ser un tema partisano para ser un tema más transversal”, apunta.

Enrique Llanes incide en el mismo sentido. “Entre los votantes del Partido Republicano hay mucha gente como Trump, que nunca habían visto un Tesla. Nunca habían visto un coche de este tipo y nunca hubieran comprado uno hasta ayer”, expone: “Las encuestas que se han hecho en EEUU muestran que aunque es verdad que perdió posibles clientes de su marca en las personas que dicen votar demócrata, esa parte negativa se ve con mucho compensada con todos los republicanos que nunca hubieran pensado en comprar un coche eléctrico y que ahora sí lo piensan”.

Protestas contra Tesla

Mientras llega ese supuesto cambio entre los compradores que se sienten decepcionados por el giro ultra de Musk y los republicanos que ahora se pueden sentir atraídos por el “patriotismo” con el que le honra Trump, lo cierto es que la marca está sufriendo protestas de índole activista.

Estas adoptaron diversas formas, desde manifestaciones pacíficas frente a los concesionarios hasta actos de vandalismo e incluso incidentes violentos. Este martes en Seattle se quemaron cuatro Cybertrucks, que están siendo investigados como incendios provocados. En Oregón se realizaron disparos contra un concesionario y en Colorado una mujer fue detenida por, presuntamente, lanzar cócteles Molotov contra vehículos Tesla y pintar grafitis con simbología nazi en un concesionario en referencia a Musk.

Donald Trump we hope this London ad helps with your presidential Tesla campaign you absolute pillock x



[image or embed] — Everyone Hates Elon (@everyonehateselon.bsky.social) 12 de marzo de 2025, 18:14

Trump amenazó en el acto frente a la Casa Blanca con perseguir estos actos como “acciones terroristas”, pero estos también se dieron fuera de EE.UU., especialmente en Europa. En Francia, un grupo anarquista reivindicó un ataque contra otro concesionario de Tesla que terminó con cuatro coches carbonizados.

El movimiento se extiende también a las redes, con publicaciones que relacionan a Musk con la ideología nazi por su saludo durante la celebración de la victoria de Trump o simplemente ironizan con la mala imagen que ahora proyectan tanto él como Tesla. Algunos grupos llevaron estas acciones virales a las calles con anuncios en marquesinas o en el Metro de Londres.