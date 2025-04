Un estudio en 26 países señala que los políticos de extrema derecha son los que más fake news difunden

Los populistas de extrema derecha son considerablemente más propensos a difundir noticias falsas en redes sociales que los políticos de los partidos tradicionales o los de extrema izquierda, según un estudio que argumenta que amplificar desinformación es hoy parte integral de la estrategia de la derecha radical.

“Los populistas de extrema derecha usan la desinformación como una herramienta para desestabilizar democracias y obtener una ventaja política”, dice Petter Törnberg, de la Universidad de Ámsterdam y coautor del estudio junto a Juliana Chueri, de la Universidad Libre en la capital de los Países Bajos.

“Los resultados subrayan la necesidad urgente de que los responsables de las políticas, los investigadores y la ciudadanía entiendan y aborden cómo se entrelazan las dinámicas de la desinformación y el populismo de extrema derecha”, añade Törnberg.

La investigación desmenuzó cada tuit publicado entre 2017 y 2022 por todos los diputados con cuenta en Twitter (ahora X) en 26 países: 17 miembros de la Unión Europea, incluidos los más poblados (Alemania, Francia, Italia, España y Polonia), pero también Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Después comparó cada conjunto de datos, 32 millones de tuits de 8.198 diputados, con bases de datos internacionales de ciencias políticas que contienen información detallada sobre los partidos políticos correspondientes, como su posición en el espectro derecha-izquierda y su grado de populismo.

Para terminar, los investigadores extrajeron información de servicios de seguimiento de bulos y verificación de datos para montar un conjunto de 646.058 enlaces, cada una de ellos asociado a una clasificación de veracidad basada en la fiabilidad de su fuente, y comparada con 18 millones de vínculos compartidos por los diputados.

Al tener todos esos juegos de datos masticados conjuntamente, los investigadores pudieron crear lo que describieron como un “marcador de veracidad” agregado para cada político y cada partido, basándose en los enlaces que los diputados habían compartido en Twitter.

Los datos mostraron de forma concluyente que el populismo de extrema derecha era “el mayor factor de propensión a difundir desinformación”, mientras que los diputados de centroderecha, centro-izquierda y los partidos descritos como populistas de extrema izquierda figuraban como “no ligados” a esta práctica.

Partidos populistas de extrema derecha como Alternativa para Alemania (AfD), Agrupación Nacional (RN) en Francia y el Partido por la Libertad holandés (PVV) han obtenido importantes victorias en Europa en los últimos años y gobiernan en varios países.

Los investigadores señalan que no pudieron ampliar sus datos sobre los tuits de los diputados en X, porque la plataforma —que ahora pertenece al multimillonario estadounidense Elon Musk, quien no oculta su apoyo a partidos de ultraderecha— ya no ofrece acceso a los datos.

Investigaciones recientes sugieren que la mayoría de la gente no consume ni comparte desinformación (definida como el acto de compartir información falsa de manera deliberada o no), sino que esta práctica se concentra muy particularmente en ciertos grupos electorales, según el estudio.

Más que el antielitismo generalizado de los populistas, eran “las ideologías excluyentes y la hostilidad hacia las instituciones democráticas por parte del populismo de extrema derecha” las que estaban tras la mayor parte de las campañas de desinformación, dice Törnberg.

La desinformación es menos útil a los populistas de extrema izquierda, que se centran más en reclamar agravios económicos, mientras que el énfasis de los populistas de extrema derecha en las quejas por cuestiones culturales y su oposición a las normas democráticas es un “terreno fértil” para la desinformación, según los autores del estudio.

El trabajo también destaca la “relación simbiótica” entre los populistas de extrema derecha y los medios “alternativos”. “Los populistas de la derecha radical han sido eficaces creando y utilizando ecosistemas de medios alternativos que amplifican sus puntos de vista”, dice Törnberg.

Esos ecosistemas amplifican la desinformación y dan forma a los movimientos populistas de extrema derecha, razona. Esto refuerza sus mensajes ideológicos y crea una sensación de comunidad entre los votantes a la vez que provee de un contrarrelato a los medios de masas.

Traducido por María Torrens Tillack