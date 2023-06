Una investigación muestra los vínculos entre un hijo de Bolsonaro y una empresa que apoyo los actos golpistas de enero

Durante el período en que el expresidente Jair Bolsonaro (PL) residía en Estados Unidos, su hijo “03”, el diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), abrió una empresa en el estado de Texas en sociedad con personas vinculadas a la propagación de falsedades en Brasil, que apoyaron los actos golpistas del 8 de enero de 2023 y que pasaron por el gobierno de su padre.

Esto revela una investigación realizada en alianza entre Agência Pública, UOL y CLIP (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística) de cinco meses.

Eduardo abrió Braz Global Holding LLC, el 18 de marzo de este año, en sociedad con el influencer Paulo Generoso –conocido por compartir desinformación y haber apoyado los actos de golpe de Estado en Brasil del 8 de enero de 2023 – y con el exsecretario nacional de desarrollo y fomento a la cultura den el gobierno de Bolsonaro, André Porciúncula. La firma fue registrada por Generoso en su domicilio en Arlington

La misma dirección de Braz Global fue utilizada para registrar a un instituto y a una corporación también administrados por Generoso y Porciúncula. Sin embargo, el nombre de Eduardo no aparece en estos otros dos negocios.

Esta alianza periodística buscó personalmente al diputado Eduardo Bolsonaro en la Cámara el día 24 de mayo para preguntarle por la empresa. Respondió: “¿por qué me investigás? Conociendo un poco de UOL y un poco de vos, prefiero no decir nada”..

Al ser consultado sobre las actividades de la empresa, el parlamentario volvió a esquivar la pregunta: “No hay mucho. ¿Explicar que? ¿Debo algo?”.

Al final, el diputado dijo, caminando rápidamente por el pasillo entre los guardias de seguridad, que “no debía explicaciones”. “¿Estoy traficando con drogas? ¿Estoy robando a alguien? ¿Es corrupción?”, dijo, y agregó que «hablaría con el Tribunal Superior Electoral (TSE)», si fuera llamado.

Los otros socios fueron contactados, pero hasta el cierre de esta publicación no habían respondido.

Braz Global Holding

Los documentos que obtuvo esta alianza periodística del gobierno de Texas dan cuenta de la creación de Braz Global Holding, pero no ofrecen información sobre a cuál negocio se dedica. En la misma dirección, en poco tiempo antes, Paulo Generoso había registrado otras dos empresas: Liber Group Brasil (DOC LIBER), el 13 de enero, y el Instituto Liberdade (DOC LIBERDADE), el 8 de febrero. Eduardo Bolsonaro no figura oficialmente como responsable en estas empresas. Solamente Generoso, André Porciúncula y otra exfuncionaria del gobierno de Bolsonaro, Raquel Brugnera, figuran como sus directores.

Raquel y Paulo Generoso, son creadores del Movimento República de Curitiba, que surgió en 2016 para apoyar la Operación Lava Jato. El movimiento también defendió la elección del expresidente Bolsonaro en 2018 y 2022. Con 1,2 millones de seguidores, la página de Facebook del grupo difundió desinformación sobre la pandemia de Covid-19 y sobre presuntos fraudes en las máquinas de votación electrónica y salió en defensa de los actos golpistas de 2023. Paulo Generoso incluso vio suspendida su cuenta de Twitter en enero de 2023. La plataforma informó públicamente que la cerraba por una decisión judicial, cuyos detalles aún no se conocen.

Eduardo Bolsonaro se refiere a André Porciúncula como su “amigo” en el curso en línea “Formación esencial en política”. Porciúncula — quien en el gobierno de Bolsonaro se encargó de analizar y aprobar propuestas para plasmar la Ley de Incentivo a la Cultura, conocida como Ley Rouanet— se presenta como especialista en arte y argumenta que la izquierda está tratando de destruir la fe cristiana, la belleza y, la moral para imponer sus ideales políticos.

Jair Bolsonaro en Estados Unidos

Tras ser derrotado en las urnas en octubre del año pasado, Jair Bolsonaro viajó a Miami, donde permaneció del 30 de diciembre al 30 de marzo. Durante este período, su hijo Eduardo estuvo por lo menos tres veces en Estados Unidos, en enero, febrero y marzo. En la última visita, participó en eventos de la extrema derecha estadounidense junto a su padre. Días antes de que Braz Global Holding se registrara en Texas, el 5 de marzo, los dos hablaron en la Conservative Political Action Conference (CPAC), un congreso conservador organizado por la Unión Conservadora Estadounidense (ACU), que tuvo lugar en Washington.

Bolsonaro viajó a Estados Unidos a finales de diciembre de 2022, tras ser derrotado en las elecciones. Según él mismo dijo, antes de irse, transfirió US$135.000 dólares (R$ 675.000 reales) a una cuenta en ese país. Sin embargo, al registrar su candidatura unos meses antes, sólo había declarado en su cuenta 907.000 reales, ante la justicia electoral de Brasil. El monto enviado al extranjero representa casi el 75% del dinero líquido que había declarado el expresidente en su cuenta local. La cuenta en Estados Unidos que está bajo investigación de la Policía Federal sobre el fraude en la cartilla de vacunación de Bolsonaro y sus asesores.

Del servicio público a la sociedad con la familia Bolsonaro

En la trama de empresas y socios vinculados a Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, hay otros dos personajes que fueron empleados por la familia Bolsonaro y sus aliados: André Porciúncula y Raquel Brugnera.

Porcíncula fue el número dos en la Secretaría de Cultura del gobierno de Bolsonaro del 6 de agosto de 2020 al 31 de marzo de 2022. Dejó el cargo para postularse a diputado federal por el estado de Bahía. Derrotado en las urnas, el 18 de octubre fue designado por el entonces presidente como subsecretario de esa misma Secretaría y, el 6 de diciembre, cuando faltaba menos de un mes para el final del gobierno, pasó a ocupar la jefatura de esa cartera. En marzo de este año, además de convertirse en socio de Braz Global Holding LLC, en Estados Unidos, abrió, en Brasil, Spalla Consultoria, Marketing e Publicidade Ltda.

La empresa estaba registrada en el Centro Empresarial Brasil 21, en Brasilia, en la Capital Federal, en el mismo edificio, pero cuatro pisos debajo, de la oficina nacional del Partido Liberal, el partido de Bolsonaro.

Esta alianza periodística visitó la dirección de esta empresa que figura en el Servicio de Ingresos Federales, pero allí encontró un espacio de trabajo compartido (coworking).

André Porciúncula era capitán de la Policía Militar de Bahía. Fue su trabajo en el gobierno federal lo que lo despertó en la política, como él mismo explicó en una clase en otro curso impartido por Eduardo Bolsonaro, del que participó, llamado “O Brasil debe saber” y disponible en la plataforma de cursos “Formação Conservadora” y en el canal de Youtube del diputado.

“Empecé a entender cómo la cultura había sido secuestrada y transformada en un medio de acción revolucionario y eso me dio un empujón, empecé a conocer gente en este ambiente político, y eso me llevó hasta aquí”, explicó al diputado del Palácio do Planalto, cuando aún formaba parte del gobierno. El video fue publicado el 19 de junio de 2021.

Al igual que con Porciúncula, también fue su carrera en el gobierno federal lo que lanzó a Raquel Brugnera a otros negocios. No es socia directa de Eduardo Bolsonaro, pero aparece como directora del Instituto Liberdade y de Liber Group Brasil, registrada al poco tiempo en el mismo domicilio que Braz Holding LLC en Texas.

Los documentos a los que accedió esta alianza periodística no especifican las áreas de operación de estos negocios, pero confirman a los directores: Generoso, Brugnera y Porciúncula.

Antes de convertirse en empresaria, Brugnera ocupó dos cargos en el gobierno de Jair Bolsonaro. Fue jefa de gabinete de la Secretaría de Economía Creativa de la entonces Secretaría Especial de Cultura, bajo la jefatura de Roberto Alvim — exonerado tras producir un video con referencias al nazismo — y asesora técnica de la Fundación Palmares.

“Trabajé dos veces en el gobierno federal, siempre en posiciones de liderazgo, donde conocí a mucha gente del área técnica y con ellos adquirí muchos conocimientos. Entonces salí y abrí mis empresas, tanto aquí en Brasil como en el exterior. Y así terminé participando activamente en las elecciones de todo el país”, explicó la empresaria en un video disponible en la plataforma de cursos Aprende a Elegir, creada por ella luego de las últimas elecciones.

Según el sitio web del proyecto, el curso tiene como objetivo enseñar a las personas interesadas en “trabajar detrás de escena en política” y trae contenido que habla sobre cómo proporcionar cuentas electorales y gestionar las crisis mediáticas de un candidato. Brugnera se presenta como una “estratega política” y “empresaria en el área de recaudación de fondos y reformas parlamentarias aquí en Brasilia”.

El año pasado, fue coordinadora de la campaña de Porciúncula para diputado federal por el PL en Bahía, según muestra un reportaje de Buzzfeed. Porciúncula obtuvo 82.693 votos y no fue elegido.

Además, la empresa BSB Governança e Estrutura LTDA, o BSB Soluções, de la cual es socia única, también prestó servicios al candidato. La empresa fue creada en marzo de 2021, luego de que Raquel Brugnera dejara el gobierno. Su sitio web informa que la firma articula los ayuntamientos con las oficinas de los Ministerios y el Congreso Nacional.

República de Curitiba

La relación entre Brugnera y Generoso también viene de lejos. En 2016, los dos crearon el Movimento República de Curitiba, que tiene una fuerte presencia en las redes sociales.

En abril de 2020, participó en las publicaciones de extrema derecha que convocaron a las caravanas para romper el aislamiento social contra el Covid-19, según muestra un reportaje de Pública en ese momento. Su página, que pretende crear “un nuevo concepto de periodismo”, también difundió mentiras sobre el gobierno de João Doria, en el estado de São Paulo, acusándolo de registrar más muertes de víctimas por coronavirus que la cifra real.

Además de la página de Facebook, creada en marzo de 2016, el grupo también cuenta con un sitio web, que existe desde diciembre de 2017. Según el informe final del CPI sobre la pandemia, el movimiento publicó “información falsa sobre atención temprana, encierro y contra la vacuna”. La página también fue investigada por Fake News CPMI, que la citó como uno de los “principales transmisores de información errónea sobre el Covid-19” en su informe final.

Según Paulo Generoso, el grupo surgió con el objetivo de apoyar la Operación Lava Jato, pero ya en 2018, se había transformado en un grupo de apoyo a la elección de Jair Bolsonaro. “Fuimos una de las primeras y grandes páginas en apoyar también al presidente en su primera elección [presidencial] en 2018”, explicó Generoso en una entrevista con el portal bolsonarista Jornal da Cidade Online, el 10 de diciembre del año pasado. En la misma entrevista, cuestionó la imparcialidad de las elecciones y dijo que “ya se dio el golpe”, sugiriendo que hubo fraude en las urnas. “De nuestra parte, cualquier cosa que suceda será como mucho un contragolpe”, dijo, un mes antes de que una turba bolsonarista invadiera edificios gubernamentales.

El bolsonarista es además cercano al dueño de Lojas Havan, Luciano Hang, investigado por el Supremo Tribunal Federal en su “investigación de fake news”. Generoso también es socio de dos empresas en Brasil: la tienda de suplementos American Nutrition, en Cubatão (SP) y CBD Brasil, en Curitiba (PR).

Tanto Generoso como Brugnera son seguidores de Olavo de Carvalho, el filósofo y astrólogo brasileño que vivió en Estados Unidos pero tenía gran influencia sobre Bolsonaro. En un video publicado por Brugnera en agosto de 2019 y fijado en su Instagram, Olavo la llama “hermana pequeña”. El video está grabado por Generoso.

El perfil de Raquel en la red también muestra fotos con varios nombres influyentes en el bolsonarismo, como el bloguero Allan dos Santos, investigado por difundir información errónea, y el propio Eduardo, el diputado hijo del expresidente. En diciembre del 2020 publicó una foto con el diputado en la inauguración del Instituto Conservador Liberal, creado por él.