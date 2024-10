Israel dispara nuevamente contra la base de la misión de la ONU en Líbano y derriba con topadoras el muro de otra de sus posiciones

El Ejército de Israel ha vuelto a atacar directamente por segundo día consecutivo posiciones de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, FPNUL (UNIFIL), desplegada en el sur de Líbano. El ataque se ha producido en Naqoura, donde se encuentra el cuartel general, y ha herido a dos 'cascos azules', según ha informado una fuente de la ONU a la agencia Reuters.

Se han producido varias explosiones contra una torre de observación y medios libaneses señalan que los heridos son del destacamento de Sri Lanka. Además, las topadoras israelíes han derribado los muros del perímetro de otra posición de la ONU en Labbouneh, que el jueves también fue atacada.

“Esta mañana, la base de Naqoura se ha visto afectada por explosiones por segunda vez en las últimas 48 horas. Dos soldados de mantenimiento de la paz han resultado heridos. Uno de ellos ha sido trasladado a un hospital en Tiro y el segundo está siendo tratado en Naqoura”, ha señalado la FPNUL en un comunicado.

“Hoy, varios muros de nuestra posición 1-31 de la ONU, cerca de la Línea Azul en Labbouneh, se han derrumbado cuando una topadora del Ejército de Israel ha golpeado contra el perímetro y los tanques se han acercado a las proximidades de la posición de la ONU”, sostiene el comunicado. “Nuestras fuerzas de mantenimiento de la paz permanecieron en el lugar y se envió una Fuerza de Reacción Rápida de la FPNUL para ayudar y reforzar la posición”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han publicado un comunicado sobre el incidente en el que justifican el ataque ante “una amenaza inmediata contra los soldados”. “Un examen inicial indica que durante el incidente se identificó un ataque contra un puesto de FPNUL localizado aproximadamente a 50 metros de la fuente de la amenaza”, señala el comunicado castrense. “Horas antes, la FDI indicaron al personal de la misión que entrase en espacios protegidos y se quedara ahí. Esta orden estaba en vigor en el momento del incidente”, añade.

El jueves, tropas israelíes abrieron fuego contra varias posiciones de la misión internacional y también provocaron dos heridos entre los 'cascos azules' al caerse de una torre de observación de la base de Naqoura.

El Ejército de Israel ha señalado este viernes que está llevando a cabo una revisión de lo ocurrido, mientras que el embajador israelí de la ONU dijo el jueves que su “recomendación” es que la fuerza de mantenimiento de la paz se traslade cinco kilómetros al norte “para evitar el peligro a medida que se intensifican los combates y mientras la situación a lo largo de la Línea Azul sigue siendo inestable como consecuencia de la agresión de Hizbulá”.

El secretario general adjunto de la ONU de operaciones de paz, Jean-Pierre Lacroix, explicó el jueves en el Consejo de Seguridad que los soldados de la misión permanecieron en sus posiciones “en línea con el mandato proporcionado por el Consejo”. “La seguridad de los soldados de mantenimiento de la paz está cada vez más en peligro. Las acciones muestran poca consideración por la protección que el derecho internacional otorga a las instalaciones y al personal de la ONU. Hemos protestado con fuerza a las autoridades israelíes”, añadió. Lacroix denunció que tanto el Ejército de Israel como Hizbulá hayan instalado posiciones cerca de las instalaciones de la ONU.

El Ejército emitió otro comunicado el jueves en el que acusa a Hizbulá de operar “desde dentro y cerca de zonas civiles”, incluidas “zonas cercanas a puestos de la FPNUL” y asegura que sus fuerzas mantienen una comunicación rutinaria con la misión de la ONU.

Respuesta diplomática

Francia, España e Italia han exigido explicaciones a Israel por la vía diplomática después de que miembros de las fuerzas de paz de Naciones Unidas resultaran heridos en los ataques del jueves y el viernes.

El Ministerio de Exteriores de Francia ha convocado este viernes al embajador de Israel en París tras los dos ataques consecutivos contra la misión de paz de la ONU. “Estos ataques constituyen violaciones graves del derecho internacional y deben parar inmediatamente”, ha denunciado el Ministerio en un comunicado. “Las autoridades israelíes deben dar explicaciones”, ha añadido justificando su decisión. El presidente Emmanuel Macron ha dicho que no tolerará que Israel ataque “deliberadamente” a los cascos azules, algo que ha calificado de “inaceptable”. “Lo condenamos, no lo toleramos y no toleraremos que vuelva a ocurrir”, ha declarado este viernes.

El Ministerio de Exteriores español también ha condenado los nuevos ataques contra la misión y “exige a Israel que ponga fin de inmediato a estos ataques y que cumpla con sus obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario”. Exteriores ha convocado esta mañana al encargado de negocios de la Embajada de Israel “para protestar por los ataques injustificados del ejército israelí a las posiciones de la ONU en Líbano”.

Un día antes, tras el ataque de este jueves, el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, convocó al embajador israelí en Roma y también remitió su protesta “formal” a Naciones Unidas.

Entretanto, el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, reafirmó a su homólogo israelí el apoyo de Washington, pero le instó “a garantizar la seguridad de las fuerzas de FPNUL y coordinar los esfuerzos para cambiar de las operaciones militares a un camino diplomático lo antes posible”.

¿Una retirada de Hezbollah del sur de Líbano?

El Ejército libanés ha anunciado la muerte de dos de sus soldados por disparos israelíes contra una de sus posiciones en el sur de Líbano. En total, cuatro militares libaneses han muerto por los ataques de Israel.

El primer ministro del Líbano, Najib Mikati, ha pedido este viernes al Consejo de Seguridad de la ONU que tome una decisión para un “alto el fuego inmediato y completo”, y ha afirmado que su Gobierno está dispuesto a desplegar al Ejército libanés en el sur del país y que el grupo proiraní “Hezbollah está de acuerdo”.

“La resolución (1701) sigue siendo válida. Hezbollah está de acuerdo también. Hezbollah es un socio de este Gobierno y hoy estuvo de acuerdo sobre este tema, y no creo que haya ninguna duda”, ha señalado Mikati. La Resolución 1701 establece que ni Hizbulá ni Israel pueden estar presentes en el sur de Líbano, donde solo se autoriza el despliegue de las fuerzas de la ONU y del Ejército de Líbano.

“Hemos decidido (...) pedir al Consejo de Seguridad de la ONU adoptar una resolución para un alto el fuego inmediato y completo”, ha dicho Mikati en una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros libanés, en la que subrayó, por primera vez, que Hezbollah “está de acuerdo también”.

Mikati ha insistido, sin embargo, en que “la comunidad internacional debe comprometer al enemigo israelí con la resolución” 1701 que puso fin a la guerra entre Líbano e Israel de 2006.

Israel quiere confiscar tierras a UNRWA en Jerusalén

Israel quiere confiscar la tierra donde se levanta la sede central de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este y pretende convertir el edificio en bloques de pisos con 1.440 casas, según publicaron el jueves varios medios locales.

“Nos hemos enterado de esto a través de los medios israelíes este jueves. UNRWA no ha recibido nada por escrito en este sentido de las autoridades israelíes”, ha señalado la portavoz de la agencia a elDiario.es

Dan Iloz, diputado del Likud, declaró al periódico Israel Hayom que “la expropiación de tierras en Jerusalén es un paso importante, pero no suficiente” y denunció a UNRWA como “un caldo de cultivo para el terrorismo bajo una apariencia humanitaria”.

La medida sale a la luz poco después de que el el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí aprobase dos proyectos de ley para prohibir la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA. Los proyectos pasarán ahora a la segunda y tercera lectura antes de convertirse en ley.

