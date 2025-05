Ucrania y Rusia acuerdan intercambiar 2.000 prisioneros en su primera reunión en tres años

Tras menos de dos horas, la reunión entre los representantes de Rusia y Ucrania finalizó este viernes en Estambul. Las expectativas eran muy bajas en medio de un clima de desconfianza en lo que fueron las primeras conversaciones directas conocidas en tres años, desde las negociaciones de abril de 2022 en la misma ciudad turca. El cara a cara se produce casi cuatro meses después de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien prometió durante su campaña poner fin rápidamente a la guerra provocada por la invasión de las tropas rusas.

La delegación de Kiev planteó una reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski en las conversaciones con la contraparte rusa, según informaron fuentes ucranianas a diferentes medios. Ucrania también dejó claro que su prioridad es lograr un alto el fuego incondicional, mientras que los rusos habían asegurado que pretenden abordar las “causas fundamentales” de la guerra, una frase utilizada frecuentemente por el Kremlin para justificar la invasión. Según anunciaron ambas partes, se acordó un intercambio de 1.000 prisioneros de guerra de cada bando, aunque no se desveló la fecha para el canje.

El tono de Kiev tras el cara a cara fue de enfado. Según informa Axios citando a una fuente diplomática ucraniana, la delegación rusa exigió que el Ejército ucraniano se retire de varias zonas dentro de Ucrania a cambio de un alto el fuego. “Las exigencias rusas están alejadas de la realidad y van mucho más allá de lo que se había discutido anteriormente”, declara la misma fuente. En la misma línea, Reuters habló con una persona del lado ucraniano que dice que el abismo entre las dos partes se ha hecho patente rápidamente y que las exigencias de Rusia incluyen “condiciones imposibles y no constructivas”. Sky News también recoge a una fuente que habla de demandas “poco realistas” por parte de Moscú.

El periodista de The Economist Oliver Carroll publicó en X varios detalles de las negociaciones de puertas para adentro. Según sus fuentes, Rusia aceptaría un alto el fuego solo si Ucrania se retira de las cuatro regiones “anexionadas” que Moscú no controla totalmente y también amenazó con apoderarse de otras dos: Járkov y Sumi. También informa que el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski, dijo: “Quizá algunos de los que están sentados en esta mesa pierdan a más seres queridos. Rusia está preparada para luchar para siempre”.

“Conclusiones preliminares. Rusia no quiere negociaciones reales y sustantivas –lo que siempre fue obvio– y en su lugar las sustituye por acciones descaradamente performativas e imitativas”, tuiteó Mijailo Podoliak, asesor de Volodímir Zelenski, que volvió a acusar a Moscú de no querer poner fin a la guerra. “Rusia está claramente ganando tiempo - enviando simultáneamente una delegación de bajo nivel y lanzando docenas de drones y misiles a través de #Ucrania, apuntando a las principales ciudades. La conclusión es simple: debe haber un rechazo final de cualquier ilusión con respecto a la voluntad o la capacidad de Putin para llegar a acuerdos vinculantes. Lo que se necesita es la coerción enérgica de Rusia hacia la paz - y un nuevo régimen de sanciones”. En la misma línea, Zelenski dijo que ha hablado con Trump junto a los líderes de Reino Unido, Francia, Polonia y Alemania y pidió mantener la presión sobre Moscú.

Rusia, “satisfecha”

Inicialmente se informó sobre una posible segunda ronda de negociaciones, pero al final las delegaciones, que se comunicaron con intérprete, se dispersaron. Vladimir Medinski, jefe de los negociadores de Rusia, dijo que su equipo está “satisfecho” con el resultado y está listo para continuar el contacto. Medinski afirmó que su delegación “toma nota” de la petición de una reunión entre Putin y Zelenski y aseguró que ambas partes acordaron su visión de un posible alto el fuego, tras lo cual continuarán las conversaciones. De momento, la comitiva rusa tiene previsto partir a Moscú este viernes.

El ministro turco Hakan Fidan actuó como mediador en la reunión, que empezó aproximadamente una hora más tarde de lo previsto. Antes, Ucrania acusó a Rusia de socavar las negociaciones con una demanda de último minuto. Según informó una fuente diplomática a Sky News, Moscú exigió conversaciones individuales con Kiev sin la presencia de Turquía y Estados Unidos. “Vinimos a mantener una conversación seria, mientras que (los) rusos están planteando exigencias, condiciones. Esto nos hace dudar de si Putin los envió para resolver problemas o solo para paralizar el proceso. Solo hay una razón para que los rusos teman tener a EEUU en la sala: vinieron a paralizar el proceso, no a resolver cuestiones, y quieren ocultárselo a EEUU”, dice la misma fuente.

Las conversaciones tuvieron lugar en el Palacio de Dolmabahce, que albergó la ronda de negociaciones infructuosa entre Moscú y Kiev hace más de tres años. Antes del encuentro tuvo lugar una reunión trilateral entre Turquía, Estados Unidos y Ucrania. En ella participaron el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, junto a los jefes de las diplomacias ucraniana y turca, Andrí Sibiga y Hakan Fidan, así como el ministro de Defensa, Rustem Umerov, y el jefe de la oficina de la Presidencia, Andrí Yermak. Además, la parte ucraniana se ha visto con altos asesores de Francia, Reino Unido y Alemania.

Entretanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, que amagó con ir a Turquía varias veces durante la semana, dijo este viernes que está dispuesto a reunirse con Vladímir Putin “tan pronto como lo podamos organizar” y una vez más justificó que el mandatario ruso no fuera a Estambul sin que él estuviera presente para avanzar en las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú. Más tarde, en el Air Force One para emprender el viaje de regreso a Washington, Trump dijo a los periodistas que podría llamar pronto al líder ruso.

Putin insistió en las consultas directas en Estambul en lugar de aceptar la oferta de Ucrania y sus aliados de un alto el fuego incondicional de 30 días. Después de que el líder ruso se negara a viajar a Turquía para reunirse con Zelenski, el presidente ucraniano no reveló hasta este jueves por la tarde si enviaría o no una delegación a las negociaciones con Moscú y las conversaciones colgaron de un hilo durante horas. El presidente ucraniano no participa y la comitiva la encabeza el ministro de Defensa, Rustem Umerov.

En una rueda de prensa en Ankara, tras encontrarse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Zelenski lamentó que el Kremlin “no se tomara en serio” las conversaciones enviando a representantes de poco peso político. “Por respeto a Trump, enviaremos una delegación”, añadió, aunque aseguró que el bajo perfil de los enviados rusos constituía “una falta de respeto”, no solo a él, sino también a los presidentes de EEUU y de Turquía.

Vladimir Medinski es quien ya lideró el proceso de 2022 en Estambul que, aunque tuvo varios avances, acabó estallando por los aires. Rusia asegura que fue Zelenski quien descarriló las negociaciones a petición de Occidente, algo que el presidente ucraniano ha negado.

El líder ucraniano duda del poder de decisión de los emisarios de Putin. “Necesitamos entender cuál es el nivel de la delegación rusa, cuál es su mandato y si son capaces de tomar decisiones por sí mismos porque todos sabemos quién toma las decisiones en Rusia”, dijo.