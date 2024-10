Cesan a una diputada española, señalada por encubrir una denuncia contra Errejón

Más Madrid cesó este viernes a Loreto Arenillas, diputada de en la Asamblea de Madrid, después de una larga reunión de la ejecutiva para analizar las consecuencias de la renuncia el jueves de Íñigo Errejón, fundador del partido, denunciado por agresión sexual. La formación acusa a su portavoz en temas de Mujer de encubrir a su excompañero de partido y exportavoz parlamentario de Sumar en otro episodio de acoso sexual en el verano de 2023. La dirigente renunció al acta después de que su partido la acusara de negarse a dimitir entre críticas a una “campaña de mentiras” contra ella para colocarla como “chivo expiatorio”.

Todo se remonta a una denuncia anónima publicada en redes sociales en junio de 2023, entre la campaña de las autonómicas y las generales de aquel año. En un hilo de tuit, una chica denunciaba que Errejón le había tocado la cola y que Arenillas posteriormente encubrió el episodio, tratando de “mediar” para que no hiciese público lo ocurrido. Un episodio que no tomó relevancia pública en su momento pero que algunas personas recuperaron inmediatamente después de la renuncia del portavoz de Sumar.

En una reunión que se extendió hasta la noche de este viernes, Más Madrid decidió pedirle a Arenillas su renuncia. El partido sostiene en un comunicado que, ante la negativa de su diputada autonómica, decidió cesarla directamente. En un comunicado posterior, Arenillas rechaza esa versión, denuncia una “campaña de mentiras” aireada por la ejecutiva para colocarla como “chivo expiatorio”, y anuncia que abandona el acta de diputada y el partido.

“Valoramos que las explicaciones que dio entonces no se corresponden con la realidad que hemos conocido durante los últimos días y horas”, critica la formación sobre Arenillas. Por eso, apuntan, exigieron su dimisión, a lo que ella se negó según el relato que dibuja el comunicado. “Ante su negativa, anunciamos el cese de todas sus responsabilidad y cargos en el partido”, dice la nota que envió Más Madrid.

El partido hizo público un comunicado a última hora de este viernes tras haber cancelado un acto organizado para este fin de semana con motivo de la crisis abierta por la dimisión de Errejón. “Errejón no era cargo público de Más Madrid desde hacía tiempo pero es evidente que es una persona que ha sido parte importante de la historia de Más Madrid”, señala en uno de sus puntos el comunicado. “Es evidente que desde Más Madrid no hemos hecho las cosas bien”, reconoce la formación.

Minutos después de publicarse el comunicado, Arenillas acusó a la formación de lanzar una “campaña de mentiras” contra ella y de no permitirle una explicación. “Jamás he encubierto ningún acto de acoso ni violencia machista, al contrario, he trabajado por denunciar estas situaciones durante toda mi vida, allí donde he tenido conocimiento de ello”, escribió en un comunicado publicado en sus redes.

En la nota, la diputada afirma que en junio de 2023 no era jefa de gabinete de Errejón, pero puso en conocimiento de la entonces secretaria de Organización, Manuela Bergerot, hoy portavoz de Más Madrid en la asamblea autonómica, “información que consideraron no elevar a los órganos del partido” sobre aquella denuncia a Errejón. “Hoy me siento chivo expiatorio para ocultar errores que, sin lugar a dudas, hemos cometido en la organización. Esta es la peor forma de luchar contra el machismo”, denuncia.

“He sido víctima de violencia machista como tantas mujeres. Nunca pensé que podría perder la presunción de inocencia en mi propio partido”, lamenta en el comunicado.

Una denuncia de hace un año

Arenillas y Errejón son amigos desde hace muchos años. Y así se presentó, siempre según la publicación en redes sociales, a la usuaria de Twitter que denunció los hechos. En esos mensajes la parlamentaria le habría llegado a pedir que no hiciera “escarnio público” de lo sucedido, según el rastro de esas publicaciones que todavía se puede consultar en Archive.org. “Después descubrimos que ‘Loreto’ era x, diputada de Más Madrid”, añadió la denunciante.

Según esta denuncia anónima, el entonces diputado tocó el trasero a la usuaria de Twitter en el festival Tremenda Fem Fest. Aunque en ese momento esta queja no tuvo ninguna repercusión política, la organización del evento sí que se hizo eco de la denuncia y lamentó que “tíos cisheteros se crean en la potestad de hacer lo que que les de la gana con nuestros cuerpos y en nuestros espacios”. Y añadieron: “Errejón Mano Culo Mal, este verano zapatillas en las manos”.

“Hace un año la diputada Loreto Arenillas tuvo conocimiento de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto en Castellón por el cual una mujer le acusó de tocarle el culo”, señala el comunicado de Más Madrid. “A título personal ella inició un proceso de mediación con las mujeres afectadas tratando de aclarar lo sucedido”, explica sobre su actuación su partido. “Días después, tras conocer el partido la acusación a través de un hilo de Twitter, nos pusimos en contacto con Loreto Arenillas y le pedimos que pusiera a disposición de las víctimas los mecanismos de denuncia con los que contamos, sin recibir respuesta de ellas, por lo que dimos por cerrado el caso”, asegura la versión del comunicado que Arenillas desmiente posteriomente.

“Hoy somos conscientes de que fue una actuación completamente insuficiente y asumimos la responsabilidad de las consecuencias que esta actuación haya podido tener”, señala Más Madrid.

“Más Madrid no tenía conocimiento de episodios similares al de hace un año ni a los que se vienen denunciando los últimos días”, amplía el partido. “No tenemos denuncias ni testimonios concretos, ni presentes ni pasados, pero aun así, tendríamos que haber actuado con más contundencia”, defiende el partido.

Además de las denuncias anónimas, la actriz Elisa Mouliaá relató ante la Policía Nacional una agresión sexual de la que responsabiliza al ya exdiputado. Los hechos denunciados se produjeron en una fiesta a la que ambos acudieron juntos en septiembre de 2021 tras conocerse unas horas antes en persona, Mouliaá asegura que Errejón la tomó “fuertemente” del brazo y “la llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirla en el interior de la habitación”, según se recoge en la denuncia, a la que accedió este medio.

“Una vez en el interior, el denunciado cerró con pestillo la puerta para que no pudiese escapar comenzando a besar y a tocar a la dicente por distintas partes de su cuerpo [...] Acto seguido la empujó sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril”, prosigue la declaración de Mouliaá.

La dimisión de Errejón impactó en Sumar y en el resto de partidos en los que militó, como Más Madrid. De hecho, el partido liderado por Mónica García desconvocó este viernes la Cumbre de Otoño que tenían programada para este fin de semana. “Con lo ocurrido en las últimas horas tenemos una sensación de consternación y apesadumbramiento que creemos que nos obliga a posponer la Cumbre de Otoño”, anunciaron en el canal de Telegram del evento.

Arenillas tomó posesión en 2019 de su acta como diputada autonómica, sustituyendo precisamente a Errejón que abandonó la Asamblea de Madrid para liderar la candidatura de Más País a las elecciones generales celebradas ese mismo año. En esta última legislatura la parlamentaria estaba presente las comisiones de Mujer, Juventud y Diputación Permanente.

La continuidad de Arenillas amenazaba con debilitar al grupo parlamentario liderado en la Asamblea por Manuela Bergerot. La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha anunciado que pediría la comparecencia de la ya exparlamentaria en la Comisión de Mujer. En esa misma intervención, ha cargado contra la “falsa superioridad moral” que está “imponiendo” la izquierda.