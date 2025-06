Qué dice la “maravillosa” ley de Trump de 1.000 páginas que Musk considera una “abominación repugnante”

¿“Maravillosa” o “abominación repugnante”? ¿Qué es la “Grande, Maravillosa y Única Ley” que impulsa Donald Trump? Hubo un tiempo en que los presidentes de EEUU llamaban a su proyecto de país The New Deal –Franklin D. Roosevelt, entre 1933 y 1939– o The Great Society –Lyndon B. Johnson, entre 1964 y 1968–. Pero en tiempos de Trump, se llama Big, One, Beautiful Bill.

“Cuando la administración más audaz de la historia reciente no puede idear nada mejor que algo tan patético, tan débil, tan increíblemente cursi como la ‘Grande, Única y Maravillosa Ley’, está claro que algo no funciona. Si este país fracasa incluso en lo que mejor sabe hacer –el marketing–, está claro que es incapaz de tener éxito en absolutamente nada”, escribía Joshua A. Cohen, experto en datos y autor de la newsletter Ettingermentum.

Pero ¿en qué consiste exactamente ese proyecto legislativo que entusiasma a las almas MAGA y neocon del Partido Republicano y que rechazan frontalmente los demócratas?

La ley, de 1.000 páginas, se aprobó por un solo voto en la Cámara de Representantes –215 a 214– y ahora está pendiente de su ratificación en el Senado, donde la Casa Blanca no tiene garantizado el apoyo, pese a que hay mayoría republicana (53-47).

Bronca republicana...

“Lo siento, pero simplemente ya no puedo aguantarme”. Así comenzaba este martes Elon Musk, hasta hace unos días consejero de Donald Trump y responsable de su equipo de recortes, denominado DOGE, su diatriba contra la ley económica del presidente, aprobada por la Cámara de Representantes y a la espera del Senado. La norma prevé recortes “masivos” de impuestos y de servicios sociales, además de un aumento del gasto militar y en fronteras.

“Este proyecto de ley de gasto de la Cámara de Representantes, masivo, escandaloso y lleno de prebendas, es una abominación repugnante”, ha afirmado. “Vergüenza para quienes votaron a favor: saben que hicieron mal. Lo saben”.

Musk ha añadido: “Aumentará enormemente el ya gigantesco déficit presupuestario hasta los 2,5 billones de dólares y cargará a los ciudadanos estadounidenses con una deuda aplastante e insostenible. Es matemática simple. La Cámara de Representantes está llevando a la bancarrota a Estados Unidos”.

Este miércoles ha seguido, inspirado por el juego de palabras con Kill Bill –Matar a Bill Vs Matar la ley–, la película de Quentin Tarantino.

“Estados Unidos va a toda velocidad hacia la esclavitud por deuda”, ha tuiteado: “Hay que redactar un nuevo proyecto de gasto que no dispare el déficit ni eleve el techo de deuda en CINCO BILLONES DE DÓLARES. Llama a tu senador, llama a tu congresista. ¡Arruinar a Estados Unidos NO está bien! ¡Hay que tumbar ese proyecto de ley!”

... Y enojo de Trump

“Apoyé los recortes fiscales de 2017. Apoyo que se hagan permanentes y respaldo esa parte del proyecto de ley. Apoyo los recortes del gasto, pero creo que los recortes en el proyecto son débiles y raquíticos. Aun así, lo apoyaría si no fuera porque dispara la deuda. El problema es que las cuentas no cuadran. Van a disparar la deuda. La Cámara habla de 4 billones de dólares. El Senado, en realidad, ha estado hablando de un aumento de 5 billones de dólares”, ha dicho el senador republicano Rand Paul en Fox News. “Alguien tiene que quedar en Washington que piense que la deuda está mal, que los déficits están mal y que quiera ir en la otra dirección. El déficit es una amenaza para nuestro país. Creo que es la mayor amenaza para la seguridad nacional. Así que creo que esto no se puede hacer”.

Trump ha respondido enfadado: “Rand vota NO a todo, pero nunca tiene ideas prácticas o constructivas. Sus ideas son, de hecho, una locura (¡perdedores!). La gente de Kentucky no lo soporta. ¡Este es un PROYECTO DE CRECIMIENTO ENORME! Rand Paul entiende muy poco de la BBB [Big, Beautiful Bill], especialmente del tremendo CRECIMIENTO que se avecina. Le encanta votar ‘NO’ a todo, cree que es buena política, pero no lo es. ¡La BBB es una gran GANADORA!”

Aumento de déficit y de deuda

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), organismo fiscalizador del Legislativo, calcula que la versión del proyecto de ley fiscal y de gasto de Trump aprobada por la Cámara de Representantes añadiría 2,42 billones de dólares al déficit presupuestario de EEUU en la próxima década, según una nueva estimación conocida este miércoles de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), un organismo no partidista.

Algunos senadores republicanos, como Rand Paul, elevan esa cifra a 5 billones.

El cálculo de la CBO refleja una caída de 3,67 billones en los ingresos previstos y una reducción del gasto de 1,25 billones hasta 2034, en comparación con las proyecciones de referencia, informa Bloomberg.

El techo de deuda del Gobierno federal, por su parte, aumentará en 4 billones de dólares, hasta alcanzar los 40 billones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que el límite vigente podría alcanzarse en agosto, lo que pondría al país al borde de una suspensión de pagos.

Recortes masivos de impuestos

La ley hace permanentes los recortes al impuesto sobre la renta y al impuesto de sucesiones aprobados durante el primer mandato de Trump, en 2017.

Además, exime de tributar, mientras dure el mandato de Trump, las propinas, las horas extra y los intereses de ciertos préstamos para la compra de automóviles.

En paralelo, elimina las desgravaciones fiscales a las energías limpias aprobadas durante la presidencia de Joe Biden.

El texto incluye un aumento temporal de la deducción estándar: un incremento de 1.000 dólares para las declaraciones individuales (hasta 16.000 dólares) y de 2.000 para las conjuntas (hasta 32.000 dólares). Esta deducción reduce la parte de los ingresos sujeta a impuestos.

También se prevé un aumento temporal de 500 dólares en el crédito fiscal por hijo, que pasará a ser de 2.500 dólares entre 2025 y 2028. Luego volverá a los 2.000 y se ajustará en función de la inflación.

La exención del impuesto de sucesiones aumentará a 15 millones de dólares, ajustándose por inflación.

Deducciones estatales y locales

La deducción por impuestos estatales y locales (conocida como SALT, por sus siglas en inglés) está actualmente limitada a 10.000 dólares. El nuevo texto eleva ese límite a 40.000 dólares anuales para ingresos de hasta 500.000 dólares, con una reducción progresiva para los tramos superiores.

Las empresas podrán deducir íntegramente, en el año en que se produzcan, los gastos en investigación y desarrollo realizados en EEUU, así como inversiones en maquinaria, equipos y activos elegibles.

Mejor para los ricos que para los pobres

La CBO calcula que el paquete legislativo dejaría a 10,9 millones de personas más sin seguro médico, incluidas 1,4 millones que se encuentran en el país sin autorización legal y que actualmente acceden a programas financiados por los estados.

Según la CBO, el plan supondría una reducción del gasto federal de 1,3 billones de dólares durante ese periodo.

Además, la oficina prevé que los contribuyentes con mayores ingresos incrementarán sus recursos un 4% en 2027 y un 2% en 2033, gracias a los recortes fiscales. En cambio, los contribuyentes con menores ingresos verán reducidos sus recursos en un 4% en 2033, debido sobre todo a los recortes en programas sociales.

La CBO concluye que los ingresos del 10% más pobre de los hogares se reducirían, mientras que los del 10% más rico aumentarían. Y que el paquete legislativo dejaría a 10,9 millones de personas más sin seguro médico, incluidas 1,4 millones que se encuentran en el país sin autorización legal y que actualmente acceden a programas financiados por los estados.

Según la CBO, el plan supondría una reducción del gasto federal de 1,3 billones de dólares durante ese periodo.

Dinero para la 'Cúpula Dorada'

El proyecto también contempla cerca de 150.000 millones de dólares adicionales para el Departamento de Defensa y la seguridad nacional, explica AP.

Incluye 25.000 millones para la “Cúpula Dorada”, el escudo antimisiles de Trump; 21.000 millones para municiones; 34.000 millones para ampliar la flota naval; y unos 5.000 millones para seguridad fronteriza.

También destina 9.000 millones a vivienda, atención médica y pagas especiales para militares.

Deportaciones masivas

La legislación asigna 46.500 millones de dólares para reactivar la construcción del muro fronterizo con México y aumentar los fondos para deportaciones.

Incluye 4.000 millones para contratar a 3.000 agentes de la Patrulla Fronteriza y 5.000 de aduanas, además de 2.100 millones en bonificaciones. Se sumarán también 10.000 nuevos agentes e investigadores del ICE.

Se introducen cambios en la política migratoria, como una tasa de 1.000 dólares para quienes soliciten asilo, medida sin precedentes en EEUU. El objetivo es deportar a un millón de inmigrantes al año y mantener a 100.000 personas en centros de detención.

Recortes en Medicaid

Uno de los pilares del paquete es la reducción de casi 700.000 millones de dólares en el programa Medicaid, según la CBO.

A partir de 2029, los adultos sin personas a cargo deberán cumplir con nuevos requisitos de “participación comunitaria”: al menos 80 horas mensuales de trabajo o formación. Además, deberán verificar su elegibilidad dos veces al año.

Los republicanos aseguran que permitirá ahorrar; los demócratas advierten que millones perderán cobertura sanitaria. Según la CBO, al menos 7,6 millones de personas perderán el seguro, una cifra que podría aumentar si se consideran los cambios a la Ley de Cuidado Asequible.

Recortes en ayuda para alimentos

El programa SNAP sufrirá un recorte de 267.000 millones de dólares en diez años.

A partir de 2028, los estados deberán cubrir el 5% del coste de las prestaciones y el 75% de los costes administrativos. Actualmente, el Gobierno federal asume casi todo el gasto.

El texto amplía además los requisitos laborales: eleva de 54 a 64 años la edad para cumplirlos y limita las exenciones para padres. Solo estarán exentos quienes cuiden a menores de 7 años.

“Cuentas de ahorro Trump”

Inicialmente llamadas “cuentas MAGA”, el texto las rebautizó como “cuentas Trump”.

Para progenitores o tutores que las abran, el Gobierno aportará 1.000 dólares por cada bebé nacido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2028.

Las familias podrán aportar hasta 5.000 dólares anuales. No se podrá retirar dinero antes de los 18 años. A partir de esa edad, se podrá acceder a la mitad del saldo para educación, formación o primera vivienda. A los 30 años, se podrá retirar el total del fondo sin restricciones.

Sin impuestos para pagos de la Seguridad Social

Trump prometió eliminar los impuestos sobre los pagos de la Seguridad Social. Aunque el proyecto no lo cumple del todo, sí incluye una deducción temporal de hasta 4.000 dólares para mayores de 65 años, vigente entre 2025 y 2028, informa The Guardian.

La deducción empieza a reducirse a partir de ingresos de 150.000 dólares (en declaraciones conjuntas) y de 75.000 (individuales).

¿Y ahora qué?

El Senado debe aprobar el proyecto y podría introducir cambios. Si lo hace, el texto volvería a la Cámara para una nueva votación.

Trump está presionando al Senado para que lo apruebe cuanto antes. Los demócratas, sin mayoría en ninguna de las dos cámaras, han criticado duramente el texto, especialmente por los cambios a Medicaid y SNAP.

La congresista demócrata de Nuevo México, Teresa Leger Fernández, declaró al salir del debate de más de 28 horas en la Cámara de Representantes: “Lo peor de lo que hicieron con este proyecto de ley es que, para ganarse a los republicanos más radicales, expulsaron a otras 300.000 personas de su seguro médico. Y luego establecieron que, incluso si tienes un seguro privado, esa aseguradora ya no puede ofrecerte servicios de aborto. Esto se acerca a una prohibición del aborto”.

Y añadió: “Han dejado a más niños fuera de los programas de almuerzos escolares. Si no se ponen del lado del pueblo, los derrotaremos. La transferencia de riqueza a las grandes corporaciones es repugnante”.

En efecto, los republicanos quieren prohibir que los fondos de Medicaid se destinen a Planned Parenthood, que ofrece servicios de aborto. Los demócratas advierten que retirar la financiación a esta organización dificultaría el acceso de millones de pacientes a pruebas para detectar cáncer, exámenes ginecológicos y anticonceptivos.