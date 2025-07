Marco Rubio empieza con los despidos masivos en EEUU: al menos un 15% de los trabajadores del Departamento de Estado quedará sin empleo

Marco Rubio encendió la motosierra. El Departamento de Estado de EEUU anunció este jueves que están listos los recortes de personal y la reorganización del cuerpo diplomático del país como parte de la decisión de la Administración Trump de reducir el tamaño del Gobierno federal. Una tarea en su día encomendada al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que pilotaba Elon Musk.

Los despidos de Rubio llegan pocos días después de que el Tribunal Supremo allanara el camino los despidos masivos, si bien siguen vivas denuncias contra los recortes.

La decisión, detallada en un documento del subsecretario de Estado, Michael Rigas, citado por Bloomberg, no especifica el número de empleados del Departamento de Estado que serían despedidos.

A finales de mayo, informa Associated Press, el Departamento de Estado notificó al Congreso un plan de reorganización que preveía una reducción del 18% del personal en EEUU, incluso superior al 15% propuesto inicialmente en abril.

“El objetivo desde el principio fue claro: concentrar los recursos en las prioridades políticas y eliminar las funciones redundantes”, declaró Rigas.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este jueves en Kuala Lumpur, Malasia, donde asistía al Foro Regional anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: “No se trata de intentar despedir personal. Pero si se cierra la oficina, esos puestos no se necesitan. Hay que entender que algunos de estos puestos se están eliminando, no personas”.

El comunicado de Rigas indicó que el departamento busca “enfocar recursos en prioridades políticas y eliminar funciones redundantes, empoderando a nuestro personal y aumentando la rendición de cuentas”.

El Departamento de Estado planea eliminar algunas divisiones encargadas de supervisar las dos décadas de participación de Estados Unidos en Afganistán, incluyendo una oficina dedicada al reasentamiento de ciudadanos afganos que trabajaron junto al ejército estadounidense. También pretende eliminar programas relacionados con refugiados e inmigración, así como con la promoción de los derechos humanos y la democracia.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, decía este jueves: “La reciente decisión del Tribunal Supremo permite el inicio de la reorganización. El plan, aprobado por el secretario y desarrollado con la amplia comunicación del Congreso está en proceso de implementación. Se trata de asegurar que el Departamento de Estado pueda operar de manera que sea relevante y eficaz”.

“Sucederá rápidamente”, explicó Bruce: “Entendemos que hubo una demora, no por nosotros, sino por culpa de los tribunales. Así que será rápido. No puedo adelantarles el plazo”.