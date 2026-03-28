Miles de protestas se multiplican en todo EE.UU. contra el autoritarismo de Trump y su guerra en Irán

Cada vez hay más motivos. La oposición a Donald Trump inauguró el No Kings Day, el día contra los reyes, a raíz del megalómano desfile militar que organizó en Washington DC el pasado 14 de junio, coincidiendo con su 79 cumpleaños. Para entonces, apenas llevaba seis meses en el cargo. Desde ahí, se celebró otro No Kings Day —18 de octubre—, pero el de este sábado llegó después de dos asesinatos del ICE en Minneapolis en enero pasado en lo más alto de la represión migratoria de la Administración Trump, que acabó con la destitución del encargado del operativo, Greg Bovino, y de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Pero este No Kings Day llegó, sobre todo, en medio de la guerra más impopular de la historia reciente de Estados Unidos; una guerra, en Irán, que no quería nadie más que Benjamín Netanyahu, y que, además de una gran oposición por parte de las organizaciones sociales y el Partido Demócrata, está generando un nuevo cisma en la base MAGA del trumpismo, con referentes como Tucker Carlson y la excongresista Marjorie Taylor Greene, profundamente movilizados en contra de la guerra, y hombres fuertes del trumpismo, como Steve Bannon, diciendo que la guerra sobre todo interesa a Israel, y no a Estados Unidos.

En este contexto, este sábado se celebraron más de 3.000 protestas repartidas por todo el país en las que se movilizaron millones de estadounidenses contra las políticas de Donald Trump quien, después de prometer rebajar los costos de vida de la ciudadanía, está al frente de un país con los precios del combustible disparados por su guerra en Irán, con las consecuencias que eso tiene en la cadena económica: el alza de los precios energéticos encarece los procesos productivos, y el extra de dinero destinado a pagar la gasolina en un país en el que todo se hace en vehículo repercute en el dinero disponible para otros gastos.

Y todo esto en pleno año electoral, con unas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre en las que Trump se juega el control absoluto del que disfruta sobre el poder legislativo, mientras da muestras cada vez más significativas de cierta pérdida de facultades: este viernes llamó estrecho de Trump al estrecho de Ormuz.

Hundido en las encuestas

El índice de aprobación de Trump como presidente cayó en los últimos días hasta su punto más bajo desde que regresó a la Casa Blanca, en pleno repunte en los precios de los combustibles y una desaprobación generalizada de la guerra que lanzó contra Irán de la mano de Israel, según revela una encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta muestra que sólo el 36% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump. La opinión de los estadounidenses sobre Trump se deterioró significativamente con respecto a su gestión de la economía y el costo de la vida, dado que los precios del combustible se dispararon desde el 28 de febrero. Apenas el 25% de los encuestados aprueba la gestión que Trump hizo del costo de la vida, un tema central en su campaña para las elecciones presidenciales de 2024.

Solo un 29% del país aprueba la gestión económica de Trump; en lo que supone la calificación más baja registrada en cualquiera de las Administraciones presidenciales de Trump y es inferior a cualquier índice de aprobación económica obtenido por su predecesor, el demócrata Joe Biden.

Las preocupaciones de los votantes sobre la economía —y, específicamente, sobre el creciente costo de vida— fueron un factor determinante en la derrota de Biden, y Trump basó su campaña en la promesa en resolver eso.

La posición de Trump dentro del Partido Republicano se mantiene, en gran medida, sólida. Solo alrededor de uno de cada cinco republicanos afirma desaprobar su gestión general en la Casa Blanca.

El índice de aprobación general de Trump se situó en el 47% durante los primeros días de su presidencia y, desde el verano pasado, se mantuvo en torno al 40%. Dicho índice se mantiene por encima del punto más bajo de su primera administración (33%) y ligeramente por encima del punto más bajo alcanzado por Biden (35%).

La guerra en Irán podría estar cambiando este panorama para un presidente que asumió el cargo prometiendo evitar las “guerras estúpidas”. La encuesta revela que el 35% de los estadounidenses aprueba los ataques de Estados Unidos contra Irán, cifra inferior al 37% registrado en una encuesta de Reuters/Ipsos realizada la semana pasada. Alrededor del 61% desaprueba los ataques, en comparación con el 59% de la semana anterior.

El precio promedio del combustible en Estados Unidos aumentó cerca de un dólar por galón –3,78 litros– desde que comenzó la guerra, dado que el conflicto restringió los envíos de petróleo desde Medio Oriente hacia el resto del mundo.