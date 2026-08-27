Centenares de muertos y casi 1.400 desaparecidos en las riadas de la frontera de Nepal

Al menos 528 personas murieron y casi 1.400 se encuentran desaparecidas o sin contacto tras las violentas inundaciones repentinas que golpearon este miércoles ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China), según informó este jueves la policía nepalí en su último balance. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró este jueves que al menos hay cuatro españoles sin localizar.

La riada masiva que arrasó varias localidades de una zona fronteriza con el Tíbet por el desbordamiento del río Bhote Koshi.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, dijo este jueves que Nepal les notificó la desaparición de cerca de 100 de sus nacionales en la zona del desastre, aunque el documento preliminar de Katmandú no los registró por el momento.

Lin dijo que China mantiene una comunicación fluida con Nepal y apoya las labores conjuntas de búsqueda y rescate. Añadió que China también proporcionará asistencia de emergencia según las necesidades de Nepal.

Otras 826 personas permanecen desaparecidas en Nepal, según informó la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal en su última actualización.

Las operaciones de auxilio en la región continúan complicándose por los graves daños registrados en la red de carreteras, el riesgo persistente de nuevos desprendimientos debido al mal tiempo y las interrupciones en los sistemas de comunicaciones.

A ambos lados de la frontera, cientos de extranjeros están desaparecidos. La Junta de Turismo de Nepal (NTB) confirmó este jueves que 517 ciudadanos extranjeros siguen desaparecidos, en un balance en revisión que eleva a 644 la cifra total de viajeros registrados en la zona del desastre, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 517 corresponden a visitantes de una treintena de países, sobre todo de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35).

La cifra oficial nepalí cuenta por el momento a tres españoles desaparecidos en el distrito de Rasuwa, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmara desde Madrid que se busca a al menos cuatro nacionales.

El informe técnico de la NTB señala que el desbordamiento de los ríos Bhote Koshi y Trishuli arrasó las riberas a su paso por los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, donde agencias de viajes, guías locales y autoridades siguen cruzando datos para dar con el paradero de las excursiones que transitaban la zona.

Por encargo del presidente chino, Xi Jinping, el primer ministro de China, Li Qiang, llegó este jueves a la zona afectada, informó la agencia estatal Xinhua en un breve comunicado, para dirigir las labores de rescate y auxilio y visitar al personal de rescate y a la población reubicada.

Así ha sido la riada entre la frontera de Nepal y el Tíbet





Las autoridades locales advierten de que la cifra de víctimas y desparecidos puede aumentar significativamente en las próximas horas a medida que los equipos de rescate acceden a los puntos más aislados.

Gran parte de las víctimas, según reportan las autoridades, se encuentran a kilómetros de la zona de origen de la riada, arrastradas hasta la parte baja del río bajo una enorme masa de agua, lodo, piedras y la infraestructura de varias localidades.

China por el momento reportó tres fallecidos y 558 personas con las que se ha perdido el contacto en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el balance provisional conjunto a más de 500 muertos y unos 1.400 desaparecidos.