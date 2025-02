Netanyahu promete que reanudará la guerra contra Gaza si Hamas no libera a los rehenes el sábado

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, siguió el camino trazado por Donald Trump y prometió que, si los rehenes israelíes retenidos en Gaza no son liberados el sábado, tal y como estaba previsto, reanudará el asalto sobre la Franja después de un mes de tregua entre Israel y Hamas. Por su parte, el presidente estadounidense amenazó el lunes con romper el acuerdo de alto el fuego si el grupo palestino no entrega a todos los rehenes. “Si no lo hacen, se desatará un infierno”, aseguró desde la Casa Blanca.

Este martes, Netanyahu afirmó: “Si Hamas no devuelve a nuestros secuestrados antes del mediodía del sábado, el alto el fuego terminará y las Fuerzas de Defensa de Israel volverán a los intensos combates hasta la derrota final de Hamas”.

“Acabo de terminar una reunión del gabinete de seguridad de cuatro horas. Todos damos la bienvenida a la petición del presidente Trump de liberar a nuestros rehenes el sábado a mediodía y todos damos la bienvenida a la visión revolucionaria del presidente para el futuro de Gaza”, añadió en referencia a la propuesta del magnate de llevar a cabo una limpieza étnica en la Franja.

“Anoche ordené a las Fuerzas de Defensa de Israel amasar fuerzas dentro y alrededor de Gaza. Esta acción se está llevando a cabo en este momento y se completará muy pronto”, señaló el primer ministro israelí. Minutos después, el Ejército confirmaba en un comunicado el incremento del despliegue militar del Mando Sur, encargado de las operaciones en Gaza.

“De acuerdo con la evaluación de la situación y la decisión de aumentar el nivel de preparación en el Mando Sur, se ha decidido incrementar los refuerzos con tropas adicionales, incluidos reservistas”, señalaron. “Los refuerzos de tropas y movilización de reservistas se realizan en preparación de varios escenarios”.

El grupo islamista anunció este lunes que posponía la sexta entrega de rehenes por las “violaciones” del alto el fuego cometidas por Israel y el incumplimiento de algunos puntos de acuerdo, que entró en vigor el 19 de enero. Hamas explicó en un comunicado que el Ejército israelí no permitió la entrada a la Franja sin restricciones de “suministros esenciales” como carpas, casas prefabricadas, combustible y equipos necesarios para retirar escombros y recuperar cadáveres.

Sin embargo, agregó que “la puerta sigue abierta para que el intercambio se lleve a cabo según lo previsto” el sábado. El grupo señaló que hizo esa advertencia “intencionadamente cinco días antes de la entrega programada de prisioneros, lo que da a los mediadores tiempo suficiente para presionar a la ocupación (israelí) para que cumpla con sus obligaciones”.