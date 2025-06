“No tires esas bombas, devuelve a los pilotos a casa”: Trump presiona a Israel en medio del alto el fuego con Irán

Donald Trump presionó públicamente a Israel por saltarse el alto el fuego que apadrinó él mismo entre Tel Aviv y Teherán: “Israel, no lances esas bombas. Si lo haces, será una grave violación. Trae a los pilotos de vuelta a casa ya”.

Casi una hora después, el presidente de Estados Unidos anunciaba que Benjamín Netanyahu había dado la orden de regresar sus aviones tras la presión de la Casa Blanca: “Israel no va a atacar Irán. Todos los aviones darán media vuelta y regresarán a casa, mientras realizan un amistoso 'saludo aéreo' a Irán. Nadie resultará herido, ¡el alto el fuego está en vigor!”

“No me gusta que Israel haya salido [a atacar]”, dijo Trump antes de embarcar para viajar a la cumbre de la OTAN en La Haya: “Ahora, hubo un cohete que supongo que fue lanzado después del límite de tiempo, pero no dio en el blanco, y ahora Israel salió a atacar. Estos tipos tienen que calmarse. Es ridículo”.

Trump prosiguió mostrando su enojo: “No me gustaron muchas de las cosas que vi ayer. No me gustó que Israel bombardeara justo después de que llegáramos al acuerdo. No tenían por qué hacerlo, y no me gustó que la represalia fuera tan fuerte. Israel bombardeó mucho, y ahora resulta que Israel acaba de retirarse del alto el fuego porque considera que se había violado por un cohete que no cayó en ningún sitio. Eso no es lo que queremos. Te diré que tampoco estoy contento con Israel”:

“Tenemos que calmar a Israel porque han salido en misión esta mañana. Tengo que calmar a Israel ahora mismo”, dijo Trump, minutos antes de anunciar que Netanyahu abortaba la misión: “Creo que ambas partes lo violaron. No estoy seguro de que lo hicieran intencionadamente. Israel, tan pronto como hicimos el acuerdo, salió y lanzó una carga de bombas como nunca había visto antes. La mayor carga que hemos visto. No estoy contento con Israel”.

Sobre las informaciones que afirman que las instalaciones nucleares iraníes no fueron destruidas por completo, asegura: “Creo que han sido completamente destruidas. Creo que la razón por la que estamos aquí es porque esos pilotos, los pilotos de los B-2, hicieron un trabajo increíble. Y las noticias falsas como las de la CNN en particular están perjudicando mucho a los grandes pilotos que arriesgan sus vidas. Estos pilotos alcanzaron sus objetivos, esos objetivos fueron destruidos, y se les debería dar crédito a los pilotos”.

“Cuando digo: 'de acuerdo, ahora tenés 12 horas'; no salís en la primera hora y les lanzás todo lo que tenés. Así que no estoy contento con ellos. Tampoco estoy contento con Irán. Pero estoy realmente descontento si Israel sale esta mañana por un cohete que no ha impactado, que quizá fue disparado por error, que no ha impactado. No estoy contento con eso. Básicamente, tenemos dos países que llevan tanto tiempo luchando y con tanta intensidad que no saben qué mierda están haciendo”.

Irán lanzó varios misiles a Israel después de la aparente entrada en vigor de un alto el fuego anunciado por el presidente de EEUU, Donald Trump, según asegura el ejército israelí en un comunicado. El ministro de Defensa de Israel anunció una firme respuesta “en el corazón de Teherán” por este último ataque, mientras que Irán niega haber infringido los términos del acuerdo.

Pero Irán, por su parte, negó además: “Las noticias de un ataque iraní con misiles sobre Israel tras la entrada en vigor del alto el fuego son falsas”, según la agencia iraní ISNA. Un portavoz militar iraní aseguró posteriormente que Israel siguió atacando hasta las 9 de este martes, cuando teóricamente el alto el fuego ya había entrado en vigor, según la televisión estatal.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, señaló en un comunicado, por su parte: “En vista de la grave violación del alto el fuego llevada a cabo por el régimen iraní, responderemos con fuerza”.

MC