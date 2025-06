EEUU exige tener las redes sociales “públicas” a quienes pidan la visa de estudiante

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que exigirá a los solicitantes de visas de estudiante o de intercambio que configuren la privacidad de sus perfiles en redes sociales como “públicos” para poder revisar su contenido.

Los funcionarios consulares tienen la orden de examinar las redes de todos los solicitantes de las visas tipo F, M y J en busca de “cualquier indicio de hostilidad hacia los ciudadanos, la cultura el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales de Estados Unidos”. La “F” es la visa de estudiante regular, la “J” es la visa de intercambio; y la “M” es la visa de estudiante en programas técnicos.

Tener las redes sociales en modo “privado” podría ser interpretado por el Departamento de Estado como un intento de evadir u ocultar esa información.

“La verificación reforzada de antecedentes en redes sociales garantizará que estemos verificando adecuadamente a cada persona que intente visitar nuestro país”, detallaron fuentes del Departamento de Estado.

Con estas nuevas directrices, los consulados de Estados Unidos pueden reanudar la entrega de citas para solicitar visados de estudiante o de intercambio, que fueron suspendidas de manera temporal el pasado 27 de mayo.

Como parte de la restrictiva política migratoria de la Administración de Donald Trump, el Departamento de Estado canceló miles de visados, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva israelí en Gaza.

Asimismo, el Gobierno puso en el punto de mira a varias universidades, a las que acusa de ser progresistas o incluso antisemitas, en especial a Harvard, a la que pretende retirar todos los fondos federales y prohibió aceptar estudiantes extranjeros.

Nuevo requisito para entrevistas de visado desde abril 2025

Nuevo requisito de entrevista para visado: desde el 1 de mayo de 2025, todos los solicitantes de visado deben presentar el formulario de solicitud de visado DS-160 con un número de confirmación/código de barras (que comience por AA) que coincida con el utilizado para programar su cita online. Si introdujo un número de confirmación DS-160 incompleto, incorrecto o ficticio en el sistema de citas, deberá actualizar el número del DS-160 al menos tres días laborables antes de la fecha de su cita; de lo contrario, tendrá que programar una nueva cita para poder continuar con su solicitud de visado.

Si se presenta a su cita sin haber actualizado el código de barras de su formulario DS-160 de modo que coincida con el número de su perfil de cita, no podrá realizarse la entrevista. Los solicitantes cuyas tasas de solicitud hayan expirado (es decir, aquellas pagadas hace más de 365 días) y que no hayan actualizado su código de barras al menos tres días laborables antes de su cita deberán pagar de nuevo la tasa de solicitud.

Verifique su información de inmediato: Por favor, verifique cuidadosamente que el número de código de barras de su formulario DS-160 coincida con el número que utilizó para programar su cita. Si los números no coinciden, deberá actualizar el número del DS-160 al menos tres días laborables antes de la fecha de su entrevista, sin cancelar la cita existente, siguiendo estos pasos:

Acceda a su cuenta en https://ais.usvisa-info.com. En la página “Resumen del solicitante”, haga clic en el icono “Configuración” y seleccione “Editar”. Actualice el campo “Número DS-160” con el número de confirmación completo y correcto. Haga clic en “Guardar”.

Si el solicitante no puede cambiar el número de código de barras en su perfil, comuníquese con nuestro centro de llamadas a través del enlace Contacte con nosotros.

Envíe su formulario DS-160 al menos tres días hábiles antes de su entrevista: Asegúrese de enviar su formulario de solicitud de visado DS-160 a https://ceac.state.gov/genniv/ al menos tres días hábiles antes de la fecha de su entrevista, si aún no lo ha hecho. Esto nos ayudará a procesar su solicitud lo más rápido posible el día de su entrevista. Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar el formulario DS-160, haga clic aquí para acceder a las Preguntas Frecuentes.

Preguntas Frecuentes

Completando el DS-160

Aviso importante: Tenga cuidado de responder todas las preguntas sobre el DS-160 de manera precisa y completa; De lo contrario, es posible que deba corregir su solicitud y reprogramar su cita para la entrevista de visa.

Enviar electrónicamente su solicitud DS-160 en línea es solo el primer paso en el proceso de solicitud de visa. Una vez que haya presentado electrónicamente su solicitud DS-160 en línea, debe comunicarse con la embajada o consulado en el que desea presentar la solicitud para confirmar si necesita ser entrevistado por un oficial consular y programar una entrevista. Puede encontrar una lista de embajadas y consulados de EE. UU. aquí, con enlaces a sus sitios web donde puede encontrar información sobre cómo programar una cita para una entrevista de visa. Si la embajada o consulado en el que presenta la solicitud informa que debe tener una entrevista para la visa, el proceso de solicitud de visa no se puede completar hasta que se presente a una entrevista con un oficial consular.

Acceso al DS-160

¿Dónde puedo encontrar el DS-160?

Visite: Sitio web del Centro Consular de Solicitud Electrónica para acceder al DS-160.

Tengo problemas para acceder al DS-160.

Use solo Internet Explorer 11 o superior, Firefox o Google Chrome 58 cuando complete su aplicación. Safari y Microsoft Edge no son compatibles.

¿Qué documentos necesito llevar conmigo mientras completo el DS-160?

Debe tener los siguientes documentos disponibles mientras completa su DS-160:

Pasaporte

Itinerario de viaje , si ya ha hecho arreglos de viaje.

, si ya ha hecho arreglos de viaje. Fechas de sus últimas cinco visitas o viajes a los Estados Unidos , si ha viajado anteriormente a los Estados Unidos. También es posible que le pidan su historial de viajes internacionales de los últimos cinco años.

, si ha viajado anteriormente a los Estados Unidos. También es posible que le pidan su historial de viajes internacionales de los últimos cinco años. Currículum vitae o currículum vitae : es posible que se le solicite que proporcione información sobre su educación e historial laboral actual y anterior.

: es posible que se le solicite que proporcione información sobre su educación e historial laboral actual y anterior. Otra información - A algunos solicitantes, dependiendo del propósito previsto del viaje, se les pedirá que proporcionen información adicional al completar el DS-160.

Algunos solicitantes necesitarán tener a mano información y documentos adicionales mientras completan el DS-160:

Estudiantes y visitantes de intercambio (F, J y M): Se le pedirá que proporcione su identificación de SEVIS, que está impresa en su I-20 o DS-2019 , por lo que debe tener este formulario disponible al completar su DS-160. También se le pedirá que proporcione la dirección de la escuela/programa en el que tiene la intención de estudiar. Esta información también debe estar en su formulario I-20 o DS-2019.

Se le pedirá que proporcione su identificación de SEVIS, que está impresa en su , por lo que debe tener este formulario disponible al completar su DS-160. También se le pedirá que proporcione la dirección de la escuela/programa en el que tiene la intención de estudiar. Esta información también debe estar en su formulario I-20 o DS-2019. Trabajadores Temporales Basados en Peticiones (H-1B, H-2, H-3, CW1, L, O, P, R, E2C): Debe tener una copia de su I-129 disponible al completar su DS-160.

Debe tener una copia de su disponible al completar su DS-160. Otros trabajadores temporales: Se le pedirá información sobre su empleador, incluida la dirección del empleador, mientras completa su DS-160.

¿Mis respuestas pueden estar en mi lengua materna?

No. Todas las respuestas deben estar en inglés, usando solo caracteres ingleses, excepto cuando se le pida que proporcione su nombre completo en su alfabeto nativo. Las solicitudes presentadas en cualquier idioma que no sea el inglés serán denegadas, y es posible que deba presentar una nueva solicitud.

Si bien debe responder todas las preguntas en inglés, las traducciones de las preguntas están disponibles en muchos idiomas en el menú desplegable en la esquina superior derecha de la aplicación. Estas traducciones deberían ayudarlo a completar el formulario en inglés.

¿Todas las preguntas sobre el DS-160 son obligatorias?

La mayoría de las preguntas son obligatorias y deben ser respondidas en los espacios habilitados. Puede dejar espacios en blanco cuando las preguntas estén marcadas como “opcionales”. Puede responder a una pregunta con “No se aplica”, cuando esa pregunta no se aplica a usted; Sin embargo, todas las demás preguntas deben ser respondidas. El sistema no le permitirá presentar una solicitud con ninguna pregunta obligatoria sin respuesta. Si no completa una pregunta obligatoria, el sistema mostrará un mensaje de error y le pedirá que responda la pregunta antes de continuar con la solicitud. Si no responde a las preguntas que se aplican a sus circunstancias y/o propósito de viaje, el sistema no aceptará su solicitud.

¿Se requieren formularios adicionales?

No. La solicitud DS-160 en línea reemplazó a la DS-156, DS-157, DS-158 y DS-3032, que ya no son necesarias. NOTA: Además del DS-160, los solicitantes de visa de Comerciante/Inversionista por Tratado también deben completar un formulario adicional (consulte la sección de Solicitantes de Visa E para Comerciante por Tratado/Inversionista por Tratado, a continuación para obtener más información).

¿Qué sucede con mi DS-160 si selecciono una Embajada o Consulado de los EE. UU. donde solicitaré mi visa, pero termino haciendo una cita para la entrevista en otra Embajada o Consulado de los EE. UU.?

La Embajada o Consulado en el que presente la solicitud debe poder acceder a su formulario utilizando el código de barras en la página de confirmación de su DS-160, que debe llevar a la entrevista de visa. Por ejemplo, un viajero de negocios tiene la intención de solicitar su visa en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad X, por lo que selecciona la Ciudad X como el lugar donde presentará su solicitud cuando complete su DS-160. Entonces tiene una razón urgente para viajar a la Ciudad Y por negocios. Debido a que hay un Consulado de los EE. UU. en la Ciudad Y, programa una cita para una entrevista de visa allí, utilizando el código de barras de su solicitud DS-160 completada para programar citas. El Consulado de los Estados Unidos en la Ciudad Y puede aceptar su DS-160 a pesar de que enumera la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad X como el lugar donde originalmente tenía la intención de presentar su solicitud.

Completar preguntas específicas del DS-160

¿Cómo firmo el formulario DS-160?

Usted firma electrónicamente su DS-160 haciendo clic en el botón “Firmar solicitud” al final del formulario. La falta de firma puede resultar en la terminación de la solicitud. Su firma electrónica certifica que ha leído y entendido las preguntas de la solicitud y que sus respuestas son verdaderas y correctas a su leal saber y entender. La presentación de una solicitud que contenga declaraciones falsas o engañosas puede resultar en la denegación permanente de una visa o la denegación de entrada a los Estados Unidos. Todas las declaraciones hechas en la solicitud son declaraciones no juradas hechas bajo pena de perjurio.

A menos que esté exento de comparecer en persona, sus huellas dactilares se escanearán electrónicamente el día de su entrevista. Al proporcionar sus huellas dactilares, usted certificará nuevamente que ha respondido a todas las preguntas sobre el DS-160 con sinceridad y a su mejor conocimiento, y que dirá la verdad durante su entrevista de visa. Se le indicará que lea la siguiente declaración antes de que se escaneen sus huellas dactilares:

“Al enviar mi huella dactilar, certifico bajo pena de perjurio que he leído y entendido las preguntas de mi solicitud de visa y que todas las declaraciones que aparecen en mi solicitud de visa han sido hechas por mí y son verdaderas y completas a mi leal saber y entender.

Además, certifico bajo pena de perjurio que diré la verdad durante mi entrevista y que todas las declaraciones hechas por mí durante mi entrevista estarán completas lo mejor que pueda“.

¿Puede un tercero completar el formulario en mi nombre? ¿Quién está exento de firmar el formulario?

Si un solicitante es analfabeto o no puede completar la solicitud, el solicitante debe ser asistido por un tercero. El tercero debe identificarse en la página “Firmar y enviar” de la solicitud. Si bien el tercero puede ayudar al solicitante a completar la solicitud, debe instruir al solicitante sobre cómo respaldar la solicitud en su propio nombre haciendo clic en el botón “Firmar solicitud”.

Si el solicitante es menor de 16 años o físicamente incapaz de completar una solicitud, los padres o tutores del solicitante pueden completar y hacer clic en el botón “Firmar solicitud” en su nombre. Si el solicitante no tiene un padre o tutor legal, la solicitud puede ser completada por cualquier persona que tenga la custodia legal o un interés legítimo en el solicitante.

El DS-160 contiene términos con los que no estoy familiarizado. ¿Se explican estos términos?

Las explicaciones de los siguientes términos contenidos en el formulario DS-160 en línea están disponibles para usted como temas de ayuda mientras completa el DS-160 y también se proporcionan a continuación.

Ayuda: Apellidos

Ingrese todos los apellidos (o apellidos) exactamente como están escritos en su pasaporte. Si solo hay un nombre escrito en su pasaporte, ingréselo como su “Apellido”.

Ayuda: Nombres de pila

Si su pasaporte no incluye un nombre de pila o de pila, ingrese 'FNU' (que significa “nombre de pila desconocido”) en el espacio para “Nombres de pila”.

Ayuda: Otros nombres

Otros nombres utilizados incluyen su apellido de soltera, nombre religioso, nombre profesional o cualquier otro nombre por el que sea o haya sido conocido.

Asegúrese de ingresar los otros nombres que ha utilizado en su totalidad. Por lo tanto, si solo ha utilizado otro apellido, ingréselo junto con su nombre de pila habitual. Si solo has utilizado otro nombre de pila, introdúcelo junto con tu apellido habitual.

Ayuda: Telecódigo

Los telecódigos son números de código de cuatro dígitos que representan caracteres en algunos nombres del alfabeto no romano.

Ayuda: Fecha de nacimiento

Ingrese como se muestra en su pasaporte.

Ayuda: Lugar de nacimiento

Por favor, elija el nombre que se utiliza actualmente para el lugar donde nació.

Ayuda: Teléfono

Debe proporcionar un número de teléfono principal. El número de teléfono principal debe ser el número de teléfono en el que es más probable que se comuniquen con usted; Puede ser un teléfono fijo o un número de teléfono móvil. Si tiene un teléfono fijo adicional o un número de teléfono celular/móvil, anótelo como su número de teléfono secundario.

Ayuda: Números de identificación

Su número de identificación nacional es un número único que su gobierno puede haber proporcionado. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos da números únicos a las personas que buscan trabajar o que pagan impuestos.

Ayuda: Otra nacionalidad

Ingrese todas las nacionalidades que tiene actualmente y todas las nacionalidades que ha tenido anteriormente (incluidos los Estados Unidos, si corresponde), independientemente de si ha renunciado formal y/o legalmente a la nacionalidad. Si el país al que anteriormente tenía la nacionalidad ya no existe, elija el nombre del país que se usa actualmente para esa ubicación. (Por ejemplo, si solía ser ciudadano de la antigua Alemania Oriental, elija “Alemania”).

Ayuda: Residente Permanente

Residente permanente significa cualquier persona a la que un país/región le haya otorgado legalmente permiso para vivir y trabajar sin limitación de tiempo en ese país/región.

Ayuda: Número de pasaporte/documento de viaje

Ingrese el número del pasaporte o documento de viaje que utilizará para viajar a los Estados Unidos. Este pasaporte/documento debe seguir siendo válido y debe identificarlo a usted y su nacionalidad.

Ayuda: Número de libreta de pasaporte

El número de la libreta de pasaportes se denomina comúnmente número de control de inventario. Puede o no tener un número de libreta de pasaporte en su pasaporte. Si lo hace, la ubicación del número de libreta de pasaporte en su pasaporte puede variar según el país que emitió su pasaporte. Póngase en contacto con la autoridad emisora de su pasaporte si no puede determinar si su pasaporte contiene o no un número de libreta de pasaporte.

Ayuda: Fecha de caducidad

En la mayoría de los casos, su pasaporte o documento de viaje debe ser válido durante al menos seis meses después de su llegada a los Estados Unidos.

Ayuda: Recibo de solicitud/Número de petición

Si está solicitando una visa basada en una petición, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) del Departamento de Seguridad Nacional le dio su número de recibo de solicitud/petición después de que presentó su solicitud de petición en un Centro de Servicio de USCIS. El número de recibo de la solicitud/petición tiene 13 caracteres y los tres primeros caracteres son letras.

Ayuda: Empleador anterior

Ingrese información sobre sus dos empleadores anteriores solamente. Los solicitantes pueden optar por llevar una lista escrita por separado de todos los empleadores anteriores a la entrevista de visa como referencia.

Si en mi pasaporte aparece algo que no sea “hombre” o “mujer” en el campo de identificación de sexo, o si aparece un sexo diferente al mío al nacer, ¿qué debo incluir en mi solicitud?

Al completar el campo 'sexo' del DS-160 [o DS-260], seleccione su sexo al nacer: masculino o femenino. Por lo general, este será el sexo que figura en su pasaporte. Sin embargo, si en su pasaporte figura su identidad de género, no figura un sexo o aparece “X”/“no especificado” en un campo de identificación de sexo, debe seleccionar su sexo al nacer.

Guardar su DS-160 y volver a un DS-160 parcialmente completado

¿Cómo puedo guardar mi solicitud? ¿Puedo detenerme en medio de la aplicación y volver a ella más tarde?

Puede guardar su solicitud o volver a una solicitud completada parcialmente. Cuando comience un nuevo DS-160, se le emitirá un número de identificación de solicitud (ID) único después de seleccionar y responder una pregunta de seguridad. Una vez que tenga su número de identificación de solicitud y haya seleccionado y respondido una pregunta de seguridad, puede salir de la solicitud DS-160 y volver a ella más tarde. Debe tener su ID de solicitud para volver a su solicitud. Para guardar su DS-160 en el sitio web del Centro de Solicitud Electrónica Consular, haga clic en el botón “Siguiente” en la parte inferior de cada página que complete. Tiene 30 días para regresar a una solicitud completada parcialmente. Para acceder a su aplicación después de 30 días, debe guardarla en el disco duro de su computadora o en un disco, como se explica en las preguntas frecuentes a continuación.

¿Cómo guardo mi aplicación DS-160 en el disco duro de mi computadora o en un disco?

Guardar en un disco duro o disco duro le permitirá acceder a su aplicación después de 30 días. Para guardar permanentemente su aplicación en el disco duro de su computadora o en un disco, seleccione el botón “Guardar aplicación en archivo”. Luego, haga clic en el botón “Guardar” en la ventana de descarga de archivos. Identifique un lugar en su computadora para guardar la aplicación, busque esa ubicación y haga clic en el botón “Guardar” en la ventana “Guardar como”. El sistema descargará su aplicación en la ubicación especificada. Una vez completada la descarga, puede hacer clic en “Cerrar” para volver a la aplicación en vivo en nuestro sitio web. Nota: Es probable que cualquier otra persona que use la computadora o el dispositivo después de usted pueda acceder a las aplicaciones guardadas en el disco duro de una computadora o dispositivo público o compartido.

Solicito visas estadounidenses a menudo. ¿Puedo reutilizar el DS-160?

Sí, puede usar la información de un formulario DS-160 enviado anteriormente para completar algunos campos en un nuevo formulario. Hay dos maneras de hacer esto. En primer lugar, si planea solicitar una visa en el futuro, guarde su DS-160 en su disco duro o en un disco siguiendo las instrucciones de las preguntas frecuentes anteriores. Cuando vaya a solicitar su nueva visa, puede seleccionar “Opción B-Cargar una solicitud guardada anteriormente” en la página de inicio. Alternativamente, si su solicitud de visa anterior se presentó después del 1 de noviembre de 2010, puede seleccionar “Opción C-Solicitar solicitud”, ingresar su ID de solicitud de visa anterior y luego presionar “Crear una nueva solicitud”. A continuación, su información personal rellenará el formulario. Tenga cuidado de verificar que toda la información enviada anteriormente esté actualizada y sea precisa.

¿Qué pasa si pierdo mi conexión a Internet, la aplicación “agota el tiempo de espera” o recibo un error? ¿Se perderá mi solicitud?

Toda la información se guarda automáticamente cuando se completa cada página, por lo que su solicitud no se perderá. Deberá ingresar el número de identificación de la solicitud y responder otras preguntas según se le solicite para recuperar su solicitud. Una vez que se haya recuperado su solicitud, comenzará en la última página que completó. Podrás editar las páginas anteriores, si es necesario.

¿Por qué no se guardaron las ediciones que hice desde el enlace “editar” de la página de revisión?

Para que se guarden los cambios de datos realizados desde los enlaces de la página de revisión, debe usar los botones en la parte inferior de cada página para navegar, en lugar de los botones de retroceso/avance del navegador o los botones a lo largo del costado de la pantalla.

Subir una foto a tu DS-160

Entiendo que puedo subir una foto con mi aplicación. ¿Cómo obtengo una foto digital que se cargue con éxito en mi aplicación?

Consulte los requisitos de fotografía para obtener orientación detallada.

La página de confirmación tiene una “X” en el cuadro donde debe estar la foto. ¿Qué significa eso?

Eso significa que la carga de la foto falló. Por lo tanto, debe enviar una fotografía impresa que cumpla con nuestros requisitos, junto con la página de confirmación del DS-160 en línea, a la Embajada o Consulado de los EE. UU. en el que planea solicitar su visa. Comuníquese con la Embajada o Consulado de los EE. UU. donde está solicitando para obtener instrucciones específicas sobre cómo hacerlo. Consulte el formato de foto impresa que se encuentra en los Requisitos de fotografía para obtener más información. Si la página de confirmación incluye una imagen fotográfica, la función de carga de fotos se ha realizado correctamente y no se requiere una fotografía impresa por separado.

Corrección de respuestas en un formulario DS-160 presentado

La Embajada o Consulado de los Estados Unidos donde fui para mi entrevista de visa rechazó mi solicitud porque mi DS-160 contenía errores o estaba incompleto. ¿Qué significa esto y qué tengo que hacer a continuación?

Las solicitudes DS-160 presentadas antes del 1 de abril de 2010 no pueden ser reabiertas y, por lo tanto, debe completar y presentar un nuevo DS-160.

La Embajada o Consulado debe reabrir su DS-160 presentado después del 1 de abril de 2010 si su solicitud es denegada por este motivo y pedirle que la corrija, como se explica a continuación:

Solicitudes DS-160 presentadas a partir del 1 de noviembre de 2010: Ingrese su número de identificación de solicitud y responda las preguntas adicionales que se le soliciten para acceder y corregir su solicitud.

y responda las preguntas adicionales que se le soliciten para acceder y corregir su solicitud. Solicitudes DS-160 presentadas a partir del 1 de abril de 2010, pero antes del 1 de noviembre de 2010: Ingrese su código de barras o número de confirmación en el campo ID de la solicitud y responda las preguntas adicionales que se le soliciten para acceder y corregir su solicitud.

Después de haber corregido o completado mi solicitud DS-160, ¿necesito programar una nueva cita o regresar a la Embajada o Consulado de los EE. UU.?

Comunícate con la Embajada o Consulado de los Estados Unidos donde solicitaste instrucciones específicas.

Página de confirmación de DS-160

¿Debo llevar mi solicitud completa o solo la página de confirmación a la entrevista?

No es necesario que traiga toda su solicitud. Para su entrevista, debe traer su página de confirmación con su número de identificación de solicitud para que podamos recuperar su DS-160. Debes llevar contigo la página de confirmación durante todas las fases del proceso de solicitud. Sin la página de confirmación, es posible que no podamos procesar su caso de visa.

Envié mi solicitud DS-160 en línea, pero perdí mi página de confirmación. ¿Puedo imprimir uno nuevo?

Sí, puede volver a imprimir la página de confirmación de una solicitud que ya se ha enviado. Para hacerlo, ingrese al sitio web del Centro de Solicitud Electrónica Consular y seleccione la Embajada o Consulado en el que está solicitando. Haga clic en “Opción C-Recuperar aplicación” en la página de inicio e ingrese el número de identificación de su solicitud. Desde allí podrás ver e imprimir tu página de confirmación.

Aplicaciones Familiares/Grupales

Viajo con mi familia o como parte de un grupo. ¿Puedo crear una aplicación familiar o grupal?

Sí. Cuando seleccione “Confirmación por correo electrónico” en su página de confirmación, se le dirigirá a una página de “Gracias”. En la página de “Gracias” verás una opción para crear una aplicación familiar o grupal. Al seleccionar esta opción, cierta información de la aplicación, como el destino, se importará automáticamente y se mostrará en una nueva aplicación. Tenga en cuenta que si utiliza esta opción, debe crear una solicitud individual para cada miembro de la familia o para cada individuo dentro del grupo.

Si utilizo la opción de la página “Gracias” para crear una aplicación familiar o grupal, ¿puedo modificar los datos rellenados automáticamente por el sistema?

Sí. Si uno de los dependientes tiene un apellido o nacionalidad diferente, por ejemplo, puede modificar esos datos antes de presentar la solicitud.

Comerciante por Tratado/Inversionista por Tratado, Solicitantes de Visa E

Estoy solicitando una visa E para un Comerciante/Inversionista por Tratado. ¿Necesito llenar el DS-160 y el DS-156E?

Depende. Si usted es un solicitante de Inversionista por Tratado (E-2), solo necesita completar el DS-160. Si usted es un Comerciante por Tratado (E-1) o un Ejecutivo/Gerente/Empleado Esencial (E-1 o E-2), debe completar el formulario DS-160, y usted o su empleador deben completar el formulario DS-156E en papel.

