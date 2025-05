Trump da la orden de suspender las entrevistas para visados de estudiantes extranjeros

Más control para los estudiantes extranjeros. En su cruzada cultural e ideológica para limitar la libertad de expresión en el país, Donald Trump dio la orden de suspender las entrevistas para nuevos estudiantes extranjeros, mientras sopesar reforzar la vigilancia de las redes sociales de los estudiantes como parte de los requisitos para permitir la entrada en el país.

En efecto, la Administración Trump está evaluando exigir a todos los estudiantes extranjeros que soliciten estudiar en Estados Unidos que se sometan a un control de sus redes sociales, un requisito que va mucho más lejos de lo solicitado hasta ahora, según un cable diplomático al que ha tenido acceso Politico.

Con vistas a aplicar este nuevo requisito, la Administración Trump está ordenando a las embajadas y secciones consulares de EEUU que congelen las entrevistas para nuevos solicitantes de este tipo de visado estudiantil, según el cable fechado el martes y firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, citado por Politico.

“Con efecto inmediato, y en preparación para una ampliación del control y evaluación obligatoria de redes sociales, las secciones consulares no deben añadir ninguna agenda adicional para citas de visado de estudiante o visitante de intercambio (F, M y J) hasta que se emita una nueva instrucción por telegrama separado, lo cual anticipamos en los próximos días”, indica el cable.

Rubio ya había anticipado nuevas restricciones en marzo, después de que la policía arrestara a Rümeysa Öztürk, estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts, frente a su casa. Öztürk, que ayudó a redactar un artículo de opinión en apoyo a los gazatíes, fue puesta en libertad bajo fianza mientras lucha contra una posible deportación.

“Si solicitás un visado para entrar en Estados Unidos como estudiante y nos decís que no venís solo a escribir artículos de opinión, sino a participar en movimientos que hacen cosas como vandalizar universidades, acosar a estudiantes, ocupar edificios, armar alboroto... No te vamos a dar un visado”, dijo entonces Rubio.

La noticia de Politico llega el mismo día en que The New York Times publicaba que la administración Trump se dispone a cancelar los contratos federales restantes con la Universidad de Harvard, por un valor estimado de 100 millones de dólares, según una carta que será enviada este martes a las agencias federales. En ella, también se insta a los organismos a “buscar proveedores alternativos” para futuros servicios.

Los nuevos recortes, detallados en un borrador de la misiva al que ha tenido acceso The New York Times, representan lo que un alto cargo del Gobierno describió como una ruptura total de la relación comercial histórica entre el Ejecutivo federal y Harvard.

Desde el mes pasado, la administración ha congelado unos 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos con Harvard, según cálculos del diario neoyorquino, además de haber ordenado bloquear su capacidad para matricular estudiantes internacionales.

La carta adelantada por the New York Times, fechada el 27 de mayo y emitida por la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), será entregada este martes por la mañana a las agencias. El documento ordena responder antes del 6 de junio con una lista de contratos a cancelar. Aquellos contratos considerados críticos no se rescindirán de inmediato, pero sí se transferirán gradualmente a otros proveedores, según explica la carta, firmada por Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, organismo encargado de gestionar las compras del Gobierno.

Según el periódico, los contratos con unas nueve agencias federales se verán afectados.

Entre los ejemplos figura un contrato de 49.858 dólares con los Institutos Nacionales de Salud para investigar los efectos del consumo de café, y otro de 25.800 dólares con el Departamento de Seguridad Nacional para programas de formación para altos ejecutivos. Algunos de estos contratos ya estarían sujetos a órdenes de suspensión.

“De cara al futuro, también alentamos a su agencia a buscar otros proveedores para aquellos servicios en los que antes consideraban a Harvard”, señala la carta.