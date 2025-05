Trump ahora quiere cancelar todos los contratos del Gobierno de EE.UU. con Harvard: otros US$100 millones en recortes

Cada día, un hachazo. El acoso de Donald Trump contra una universidad que no se pliega a sus injerencias sigue escalando. Según publica The New York Times este martes, la administración Trump se dispone a cancelar los contratos federales restantes con la Universidad de Harvard, por un valor estimado de 100 millones de dólares, según una carta que será enviada este martes a las agencias federales. En ella, también se insta a los organismos a “buscar proveedores alternativos” para futuros servicios.

Los nuevos recortes, detallados en un borrador de la misiva al que ha tenido acceso The New York Times, representan lo que un alto cargo del Gobierno describió como una ruptura total de la relación comercial histórica entre el Ejecutivo federal y Harvard.

Desde el mes pasado, la administración ha congelado unos 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos con Harvard, según cálculos del diario neoyorquino, además de haber ordenado bloquear su capacidad para matricular estudiantes internacionales.

La carta adelantada por the New York Times, fechada el 27 de mayo y emitida por la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), será entregada este martes por la mañana a las agencias. El documento ordena responder antes del 6 de junio con una lista de contratos a cancelar. Aquellos contratos considerados críticos no se rescindirán de inmediato, pero sí se transferirán gradualmente a otros proveedores, según explica la carta, firmada por Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, organismo encargado de gestionar las compras del Gobierno.

Según el periódico, los contratos con unas nueve agencias federales se verán afectados.

Entre los ejemplos figura un contrato de 49.858 dólares con los Institutos Nacionales de Salud para investigar los efectos del consumo de café, y otro de 25.800 dólares con el Departamento de Seguridad Nacional para programas de formación para altos ejecutivos. Algunos de estos contratos ya estarían sujetos a órdenes de suspensión.

“De cara al futuro, también alentamos a su agencia a buscar otros proveedores para aquellos servicios en los que antes consideraban a Harvard”, señala la carta.

Donald Trump sigue aumentando la presión sobre la Universidad de Harvard. Su afán por intervenir ideológicamente en los centros universitarios para aplicar su agenda ultraconservadora —bajo la excusa del antisemitismo y del rechazo a las políticas de diversidad de género y orientación sexual— se ha topado con la universidad más antigua del país, que de momento resiste las amenazas y los recortes económicos de la Administración Trump.

Después de que la semana pasada la Casa Blanca decretara el bloqueo de las matrículas de estudiantes extranjeros —una medida que Harvard recurrió y que fue suspendida cautelarmente por un juez de Boston—, este lunes el presidente de EEUU lanzó una nueva amenaza: “Estoy sopesando quitarle 3.000 millones de dólares en subvenciones a una Harvard muy antisemita y dárselos a escuelas de oficios por todo el país. ¡Qué gran inversión sería para EEUU, y tan necesaria!”. Harvard, la universidad más antigua y rica de Estados Unidos, cuenta con un fondo de dotación de 53.000 millones de dólares.

Trump asegura que cerca del 31 % del alumnado de Harvard es extranjero y ha cuestionado por qué Estados Unidos debería financiar su formación cuando, según él, sus países de origen no lo hacen. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también ha afirmado que la universidad se niega a entregar la documentación solicitada sobre los estudiantes.

Para recuperar la certificación de su programa para alumnos internacionales, la Administración Trump dio a Harvard un ultimátum de 72 horas para entregar seis categorías de información sobre los estudiantes extranjeros de los últimos cinco años.

Entre los datos reclamados por el Gobierno se incluyen expedientes disciplinarios y grabaciones de video de aquellos que participaron en protestas, información que, por el momento, la universidad no ha entregado.