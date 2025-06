Los gobernadores presionan a Milei por $215.000 millones de Aportes del Tesoro Nacional

La reforma en el esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) propuesta por los gobernadores de todas las jurisdicciones este lunes significaría un reparto adicional de casi $215.000 millones, según determinó un estudio privado.

Un informe de la consultora Politkón Chaco precisó que, si se hubiera aplicado la fórmula sugerida por los mandatario provinciales para el período de enero a mayo de 2025, se tendrían que haber repartido $214.949 millones (a precios corrientes), en contraste con los $80.500 millones que se distribuyeron efectivamente.

Esta diferencia, de -$134.449 millones para el total general, indica que la mayoría de las provincias habrían recibido más fondos de los que captaron.

Solo cuatro distritos —Salta, Santa Cruz, Chubut y Neuquén— recibieron más de lo que les correspondería según el esquema propuesto en dicho período.

Ayer los gobernadores firmaron un documento en el que se comprometieron a impulsar un proyecto de ley para que el gobierno reparta los ATN remanentes.

Los Aportes del Tesoro Nacional son transferencias del Gobierno Nacional a las jurisdicciones subnacionales, con origen en el régimen de coparticipación federal de impuestos.

Están establecidos en el artículo 5° de la Ley N.º 23.548, que destina el 1% de la masa coparticipable bruta a un “Fondo de Aportes del Tesoro Nacional” (Fondo ATN) para “atender situaciones de emergencia y/o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”.

Si bien la conformación de este fondo es automática, su distribución se realiza de modo “discrecional y no automática” por la autoridad de turno.

La iniciativa elevada por los mandatarios provinciales al Gobierno nacional busca precisamente que la distribución de estos fondos “deje de ser discrecional y pase a hacerse en forma automática y bajo criterios de coparticipación”, proponiendo modificar el artículo 5° de la ley 23.548.

Entre 2017 y 2024, solo se distribuyó el 32% del fondo ATN, y en 2024, con la actual gestión nacional, se ejecutó apenas el 7% del fondo.

Según el informe de Politikón Chaco el remanente del fondo ATN sin ejecutar para el período 2017-2024, medido a precios constantes de mayo de 2025, “alcanzan los $4,3 billones”.

En el período enero-mayo de 2025, bajo el esquema propuesto, provincias como Buenos Aires habrían debido recibir $45.594 millones en lugar de los $10.000 millones que recibió, generando una diferencia negativa de -$35.594 millones.

De manera similar, Córdoba no recibió fondos, pero le habrían correspondido $18.435 millones. Por otro lado, Salta recibió $9.500 millones pero le hubieran correspondido $7.958 millones, una diferencia positiva de $1.542 millones.

Este martes fue el gobernador de Chubut, Nacho Torres, el que desafió al Gobierno y abroquelar la postura de las provincias: “La decisión fue no entrar en cuestiones políticas e ir a una cuestión técnica concretamente, que una de las dos medidas que fueron propuestas con anterioridad: eliminar el famoso látigo y chequera, que son los famosos ATN que representan el 1% de la masa coparticipable federal”, afirmó Torres. “¿Esto es dinero que se saca a la nación? No, esto es dinero de las provincias, que históricamente, no es un tema de este gobierno, sino de los últimos gobiernos nacionales, siempre se usó discrecionalmente para ayudar a los gobernadores amigos, entre comillas, o limitar a los que no eran afines”, aseguró en declaraciones públicas.

Con información de agencia NA

MC