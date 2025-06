Los gobernadores exigieron a la Nación más fondos y recibieron el compromiso de una mesa de diálogo “constante”

Gobernadores de distintos espacios políticos se reunieron este mediodía, para avanzar en un entendimiento tras la caída de la recaudación, con representanes de la Casa Rosada: el jefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin definiciones concretas sobre el reclamo de más fondos para las provincias, el gobierno de Javier Milei se comprometió a mantener abierta la mesa de diálogo, supo elDiarioAR de fuentes al tanto del cónclave.

El nuevo encuentro en la sede del Consejo General de Inversiones (CFI) se dio semanas después de que una delegación de mandatarios provinciales visitara al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se comprometió a estudiar los números para rediscutir la distribución de los aportes del tesoro nacional (ATN) e incrementar la coparticipación del impuesto a los combustibles. 15 días después, los mandatarios provinciales insistieron en un nuevo intercambio en el CFI con asistencia casi perfecta. Pasadas las 13, los gobernadores seguían reunidos a puertas cerradas luego de que se retiraran los funcionarios de Milei.

En esta oportunidad, asistieron los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), y Teresa Madera, vicegobernadora de La Rioja. También fueron mandatarios que suelen tener una postura más dialogista con el misleísmo, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alberto Weretilneck (Río Negro), Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo ⁠Passalacqua (Misiones), Ignacio ⁠Torres (Chubut) y Gustavo ⁠Saenz (Salta). Se sumó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Además se anotaron los vicegobernadores de Neuquén, Gloria Argentina Ruiz; de Chaco, Silvana Lorena Schneider, y de Santa Cruz, Fabián Leguizamón. Se ausentaron con aviso el peronista Gildo Insfrán (Formosa) y el radical Gustavo Valdés (Corrientes).

“Fue una buena reunión. Habrá una mesa de diálogo constante para seguir las cuestiones por ATN, impuesto a los combustibles y obras”, apuntó un vocero libertario. Los funcionarios Catalán y Guberman tenían el encargo de trasladar la respuesta oficial a las provincias luego de estudiar la posibilidad de elevar al 50% la coparticipación del impuesto a los combustibles. Por ahora el Gobierno solo se comprometió a seguir discutiendo al respecto.

En la previa a la cumbre, Francos advirtió públicamente a las provincias que el Poder Ejecutivo tiene “actitud positiva” para encontrar una solución a las problemáticas, pero alertó que “los números no cierran”. “Nosotros siempre tenemos una actitud positiva, lo que no da a veces son los números. Trataremos de ver cómo llegamos”, afirmó en declaraciones a Cadena 3, y sumó: “Hay gobernadores que dicen que han hecho ajustes y otros que no dicen nada”.

En la misma línea, sumó: “En la Nación hemos hecho ajustes y bajado muchos impuestos y esperamos que la actitud sea recíproca porque la situación económica del Estado Nacional y de los provinciales deben ser motivo de preocupación de todos los líderes”.

“El gasto ha sido reducido fundamentalmente en Nación. Las provincias deberían analizar eso, algunas han hecho mucho esfuerzo, pero nunca se hace lo necesario”, remarcó.

MC