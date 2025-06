Qué se sabe hasta ahora del alto el fuego entre Israel e Irán anunciado por Trump

— El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció en un mensaje en la red social Truth que Israel e Irán acordaron un alto el fuego. “Si todo va como debe, que lo hará, me gustaría felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la energía, el coraje y la inteligencia para poneer fin a lo qu deberá llamarse 'La guerra de los 13 días”, escribió. “Esta guerra podía haberse extendido durante años y destruir enteramente Oriente Medio, ¡pero no lo ha hecho y no lo hará!” añadió.

— Pasadas las 7h, Trump publicó otro mensaje en el que declaraba en vigor el alto el fuego. Añadió: ¡Por favor, no lo violen“, en letras mayúsculas. Antes había declarado a la cadena NBC que el alto fuego era ”ilimitado“ y duraría ”para siempre“.

— Trump negoció el alto el fuego el lunes con conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras su equipo, incluido el vicepresidente, JD Vance, hablaba con Teherán, según declaró a Reuters un cargo de la Casa Blanca. Este empleado anónimo, dijo que Israel aceptaría siempre que Irán no lanzase nuevos ataques.

— Después del anuncio de Trump, pero antes de la entrada en vigor del alto el fuego, las Fuerzas de Defensa de Israel avisaron de que iban a bombardear Teherán y pidieron la evacuación de partes de la capital iraní. Algunos usuarios de redes sociales han informado de grandes explosiones en la ciudad, las más intensas, según ellos, desde el inicio de los bombardeos hace 12 días

— Irán lanzó varias andanadas de misiles balísticos a primera hora del martes. Al menos uno golpeó directamente un edificio residencial de la ciudad de Beersheva, dejando cinco muertos y ocho heridos, según los servicios de emergencias.

— El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que el país cesaría los ataques si Irán deja de bombardear. Los medios estatales iraníes anunciaron a las 6.30 h que el alto el fuego había entrado en vigor.

— El primer ministro de Catar medió telefónicamente con Irán para lograr el alto el fuego, según señaló a Reuters un cargo con conocimiento de los hechos.

— La declaración de Trump llegó después de que Irán anunciase que había lanzado un ataque con misiles a una base de EEUU en Catar como represalia por la participación estadounidense la víspera en la campaña de bombardeos de Israel.

— El ministro de Exterios de Catar dijo que las defensas áreas del país han “logrado frustrar el ataque e interceptar los misiles iraníes” y que no se habían producido víctimas. Irán informó previamente de la acción, según varias informaciones.

— Trump lanzó durante el fin de semana un ataque sin precedentes en tres instalaciones nucleares de Irán en Isfashan, Natanz y Fordo. Bautizada como 'Martillo de medianoche', la operación supuso el bombardeo con bombas 'revientabúnker' desde aviones B-2.

— Trump se aprestó a asegurar que los ataques de EEUU en las instalaciones nucleares iraníes las habían “arrasado completa y totalmente”, pero sigue sin estar clara la magnitud exacta del daño causado o el impacto a largo plazo que pueda tener sobre el programa nuclear iraní.

— Es probable que el bombardeo estadounidense causase daños “muy importantes” en áreas de la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo, que está bajo una montaña, pero aún no se puede saber cuánto, según el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi. “Dado el tipo de carga explosiva empleada y la naturaleza de las centrifugadoras, extremadamente sensibles a las vibraciones, se espera que los daños hayan sido muy importantes”, indicó en un comunicado.

— Estas apreciaciones se produjeron tras una reunión del comité de seguridad nacional del parlamento iraní, que aprobó el borrador de una norma para suspender por completo la cooperación de Teherán con la agencia de control nuclear. Según est proyecto, la instalación de cámaras de vigilancia, la realización de inspecciones y el envío de informes a la agencia quedarían suspendidos en tanto no se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares.

— El alto el fuego peligra desde primera hora por un ataque iraní en el norte de Israel, según ha denunciado el ejército hebreo. El ministro de Exteriores, Israel Katz, ha calificado la maniobra de “completa violación” del pacto y ha anunciado una “firme respuesta” en el “corazón” de Teherán.

— Irán ha replicado que la acusación es “falsa” y ha señalado, a su vez, que Israel siguió atacando objetivos hasta las 9h, cuando el alto el fuego ya estaba teóricamente en vigor.

The Guardian / elDiario.es