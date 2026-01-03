La opositora María Corina Machado celebra la intervención militar de EEUU: “Estamos listos para tomar el poder”

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha celebrado la intervención militar de EEUU y la captura del presidente Nicolás Maduro. “Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, ha afirmado en un comunicado la galardonada con el premio Nobel de la paz. “Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”.

“Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el Gobierno de EEUU ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”, ha afirmado Corina Machado en su comunicado titulado “Llegó la hora de la libertad”. “Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y tener a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”.

Pese a las palabras de Corina Machado, en estos momentos el cambio de régimen no es seguro. En una entrevista con elDiario.es, Michael Paarlberg, exasesor de Bernie Sanders para América Latina y analista de la región, aclara: “No parece haber ningún intento, al menos por ahora, de que Estados Unidos instale a la oposición en lugar del actual gobierno chavista”. “No hay ningún indicio en este momento de que el Ejército haya desertado formalmente en favor de la oposición liderada por Edmundo Rodríguez y María Corina Machado”, añade.

Trump ha sugerido que su Administración seguiría apuntando a los funcionarios del Gobierno venezolano si se ponen del lado de Maduro o si toman su testigo: “Si siguen siendo leales, el futuro es realmente malo, realmente malo para ellos. Yo diría que la mayoría de ellos se han convertido”. Estas declaraciones sugieren que el presidente no dará más pasos hacia el cambio de régimen, tal y como afirma Paarlberg.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democrtacia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, sostiene la líder opositora.